Ấm áp Lễ Khánh thành "nhà tình nghĩa" cho người dân Phù Yên, Sơn La

Tại buổi lễ, nhà báo Phan Huy Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt cho hay: Với phương châm “Sát cánh cùng nông dân Việt”, bên cạnh công tác nội dung, mang đến cho người đọc những thông tin kịp thời, chính xác, chúng tôi luôn chú trọng đến các hoạt động an sinh xã hội, mang lại những món quà thiết thực hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là những bà con có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Hằng năm, Báo đã kêu gọi và tổ chức nhiều chương trình từ thiện xã hội, với tổng giá trị lên đến hơn 10 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong năm 2024, Tại Sơn La, chúng tôi đã thực hiện chuỗi chương trình cứu trợ lũ khẩn cấp tại các xã như: Chiềng On, Chiềng Đen, Ngọc Chiến..., tặng quà cho học sinh trường Mầm non Hoa Huệ, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. Mới đây, chúng tôi phối hợp với tỉnh đoàn Sơn La tổ chức lễ khánh thành điểm trường và tặng quà cho các em học sinh điểm trường Co Sáy, Trường mầm non Hương Xoài, huyện Yên Châu.Chúng tôi cũng đặc biệt cảm ơn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Sơn La đã đồng hành cùng Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt để hiện thực hóa ước mơ có một ngôi nhà vững chãi cho gia đình bà Lò Thị Thiêm và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng rằng ngôi nhà mới sẽ là nơi giúp gia đình bà Thiêm và các gia đình khác ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế. Đây chính là những món quà ý nghĩa, không chỉ về vật chất mà còn là niềm tin, hy vọng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn".