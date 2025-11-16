"Nóng bỏng” tại nhà ở xã hội Kim Chung: Hàng trăm người thức trắng đêm chờ nộp hồ sơ mua căn hộ

Tối 16/11, khu vực trước điểm tiếp nhận hồ sơ dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (huyện Đông Anh cũ) bất ngờ trở thành “điểm nóng” khi hàng trăm người dân đổ về xếp hàng chờ làm thủ tục.

Theo ghi nhận của phóng viên, dù thời điểm tiếp nhận hồ sơ chính thức là ngày 17/11, nhưng từ cuối giờ chiều nay 16/11, dòng người đã kéo đến, mang theo ghế gấp, nước uống, chăn mỏng để chuẩn bị cho một đêm dài “giữ chỗ”.

Hàng trăm người xếp hàng từ chiều để giữ chỗ, tạo nên cảnh tượng hiếm có của 1 dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội năm 2025. Ảnh: NVCC

Nhiều gia đình mang theo ghế gấp và đồ dùng cá nhân để chuẩn bị chờ đợi suốt đêm. Ảnh: NVCC

Theo ghi nhận, không khí tại hiện trường chật kín người đứng, người ngồi, nhiều gia đình trải bạt trên vỉa hè. Không ít người chia sẻ rằng, họ có mặt từ 4 - 5 giờ chiều để “giành vị trí đẹp”, tránh tình trạng chen lấn khi phát số thứ tự.

Anh Bùi Tú (người lao động tự do tại Hà Nội) chia sẻ: “Nhà ở xã hội giờ hiếm quá, không nhanh là hết suất. Vợ chồng tôi chờ ngày này từ lâu rồi, nên dù có thức trắng đêm cũng đành chấp nhận.”

Ghi nhận lúc 23 giờ ngày 16/11, dòng người vẫn không ngừng kéo đến. Những cụm trò chuyện râm ran kèm theo ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía phòng tiếp nhận sáng đèn, những chai nước, những tấm chăn mỏng... tất cả tạo nên khung cảnh xúc động về hành trình tìm kiếm một mái nhà đúng nghĩa.

Trước cổng dự án, bảng thông báo quy trình tiếp nhận hồ sơ sáng đèn xuyên đêm trong sự chờ đợi của hàng trăm người. Ảnh: NVCC

Khung cảnh tấp nập dòng người tại cổng thu hồ so NOXH Kim Chung. Video: NVCC

Dự án Đầu tư xây dựng khu NƠXH tại ô đất CT3, CT4 khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội do Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 1.521,2 tỷ đồng.



Dự án được xây dựng trên diện tích đất là 35.759,6 m2, trong đó diện tích ô đất CT3 là 24.000m2; diện tích ô đất CT4 là 11.759 m2. Dự án gồm 4 tòa nhà, cao từ 9 tầng đến 12 tầng và 1 tầng hầm, 1 tum thang. Trong đó, ô đất CT3 có 3 công trình ký hiệu CT3A, CT3B, CT3C; ô đất CT4 có 1 công trình.



Tổng số căn hộ của dự án là 1.588 căn (CT3 có 1.104 căn; CT4 có 484 căn). Trong đó, 892 căn hộ NƠXH để bán; 300 căn hộ NƠXH để cho thuê; 128 căn hộ NƠXH để cho thuê mua; 268 căn hộ bán thương mại.



Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, công trình trên ô đất CT4 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ quý IV/2021, với tổng số 484 căn hộ. Dự kiến, mở bán giai đoạn 2 tại tòa nhà CT3 với tổng số 1.104 căn hộ. Trong đó, 589 căn hộ NƠXH bán; 212 căn hộ NƠXH cho thuê; 128 căn hộ NƠXH thuê mua; 175 căn hộ bán thương mại.



Giá bán căn hộ NƠXH (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 18,4 triệu đồng/m2. Giá cho thuê căn hộ NƠXH (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 91,7 nghìn đồng/m2/tháng. Giá thuê mua căn hộ NƠXH (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 312,86 nghìn đồng/m2/tháng và thời gian thuê mua là 5 năm.