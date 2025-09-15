Chủ đề nóng

Nhà nông
Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ tỉnh Phú Thọ là người nuôi lợn mát tay, thu tiền tỷ

Hoan Nguyễn Thứ hai, ngày 15/09/2025 18:51 GMT+7
Mua được vàng từ tiền lời từ nghề nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học, ông Nguyễn Văn Toàn, xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ, doanh thu hàng tỷ đồng/năm, trở thành "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025".
Ông Nguyễn Văn Toàn vừa được Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là một trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025. Ông Toàn là người tiên phong ở Phú Thọ áp dụng chăn nuôi lợn an toàn sinh học thu lãi tiền tỷ.

Đặc biệt, ông rất nổi tiếng với tay nghề phối giống lợn, giúp bà con nông dân trong mỗi lứa nuôi vừa giảm chi phí, vừa tăng số lượng, vừa đảm bảo chất lượng lợn con sinh sản.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ Phú Thọ Nguyễn Văn Toàn. Ảnh: Hoan Nguyễn

Đôi lợn đực giống tạo bước ngoặt thoát nghèo, trở thành nông dân tỷ phú

Một sớm thu trong lành đầu tháng 9, chúng tôi có mặt tại khu 7, xã Hy Cương (tỉnh Phú Thọ). Đón chúng tôi là ông Nguyễn Văn Toàn - người nông dân đã bước sang tuổi 61 với dáng người cao lớn, giọng nói sang sảng.

Tác phong nhanh nhẹn, ông Toàn dẫn chúng tôi tham quan, giới thiệu cơ ngơi trải rộng hơn 1 ha, quy hoạch trang trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học, xung quang rợp bóng cây, mát mẻ và gần như không có mùi chăn nuôi đặc trưng.

Suốt buổi tham quan, trò chuyện, lão nông Nguyễn Văn Toàn không giấu niềm vui, sự hạnh phúc, đặc biệt, luôn cười tươi, gương mặt càng rạng ngời khi kể về hành trình vươn lên thoát nghèo, làm giàu từ công việc chăn nuôi lợn của ông.

Với cống hiến, lập thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, ông Nguyễn Văn Toàn nhận được nhiều bằng khen vinh danh của cấp có thẩm quyền từ cơ sở đến Trung ương. Ảnh: Hoan Nguyễn

Ông Toàn kể: “Trước cuộc sống nghèo đói triền miên, có cơ ngơi khang trang như này là từ nuôi lợn. Với tôi, con lợn là vàng! Tôi luôn nuôi, chăm sóc đàn lợn thật tỉ mỉ, tốt nhất. Đến giờ, già rồi, nhưng ngày nào tôi cũng thức dậy từ sớm để xuống thăm chuồng trại, ngắm nhìn đàn lợn nuôi”.

Theo lời ông Toàn, gia đình ông đông anh chị em, làm mãi nhà vẫn đói cái ăn, thiếu cái mặc. Năm 1982, khi mới 19 tuổi, dù không có tiền trong tay nhưng chàng trai trẻ quyết vay mượn bằng được 22.000 đồng từ nhiều người họ hàng, rồi mua đứt một quả đồi đất cằn cỗi, cỏ hoang um tùm của người dân cùng làng để khai hoang trồng trọt.

“22.000 đồng thời bao cấp giá trị lớn lắm! Trong khi, nhà nghèo, bởi vậy bị bố mắng dở hơi và giận lâu lắm. Để có tiền trả nợ, gần 2 năm, vợ chồng tôi bỏ bao mồ hôi, công sức, chăm chỉ khai hoang, chặt cây bán củi “lấy ngắn nuôi dài”.

Sau đó, mới dám dựng ngôi nhà vách đất, lợp mái lá ở riêng để có chỗ che mưa che nắng, tiếp tục bắt tay vào cải tạo đất, trồng lúa, ngô, khoai, sắn, nuôi thêm đàn gà, vịt, lợn...”, ông Toàn nói.

Vợ chồng lão nông Nguyễn Văn Toàn hạnh phúc cùng nhau chia sẻ câu chuyện về hành trình vượt khó, thoát nghèo vươn lên làm kinh tế nông nghiệp hiện đại của gia đình. Ảnh: Hoan Nguyễn.

Ông Toàn nhớ rõ, từ cuối những năm 80 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX, người dân trong xã đều muốn mở rộng nuôi lợn nhưng không có vốn để đầu tư con giống. Nắm bắt nhu cầu, cơ hội, ông Toàn là người đầu tiên trong vùng bỏ tiền triệu mua 2 con lợn đực giống về chuyên đi phối giống thuê cho bà con.

Không quản ngại vất vả, nắng mưa, vợ chồng ông ngày ngày kéo đôi lợn giống trên chiếc xe ba gác gắn máy, đi khắp làng trên, xóm dưới phối giống lợn cho bà con.

Tỉnh Phú Thọ (cũ) có 13 huyện, thành thị, vợ chồng ông Toàn chở lợn đực đi phối giống mòn các con đường, thành thương hiệu khắp tỉnh. Nhiều bà con gọi tên thân thuộc “anh Toàn phối giống lợn”.

“Ngày nào vợ chồng trẻ cũng đi từ sớm tinh mơ, tối muộn mới về nhà. Có hôm, không có thì giờ ăn trưa, tiện đường ở đâu, vào quán làm tạm bát bún, phở chống đói. Bận tối mắt, nhưng mỗi ngày kiếm tiền triệu, mua được vàng là bình thường. Thích lắm, ham lắm!”, ông Toàn cười tươi khi lý giải thêm căn nguyên bản thân luôn coi “lợn là vàng”.

Mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học của lão nông Nguyễn Văn Toàn mang về doanh thu gần 20 tỷ mỗi năm; tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ảnh: Hoan Nguyễn

Cũng từ đây, gia đình ông thoát nghèo, cuộc sống khấm khá rõ rệt, có tích lũy để chuẩn bị cho những bước đi lớn hơn.

Ứng dụng chăn nuôi an toàn sinh học phát triển bền vững

Đến năm 2006, với quyết tâm chuyển đổi chăn nuôi nhỏ lẻ sang làm kinh tế nông nghiệp quy mô hàng hóa bài bản, ông Nguyễn Văn Toàn đã huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi lợn trang trại theo hướng kinh doanh lợn sinh sản, lợn thương phẩm, kết hợp mở bán vật tư thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y.

Hướng đến bền vững trong phát triển, ông Toàn không ngừng học hỏi, đi thăm quan nhiều mô hình chăn nuôi khắp cả nước; nghiên cứu sách, báo, đài, tivi về các chương trình khoa học, nhà nông ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại vào làm nông nghiệp.

Đồng thời, ông luôn phối hợp, nhận sự hỗ trợ, đồng hành của chính quyền các cấp tỉnh Phú Thọ về thủ tục đất đai, vay vốn ngân hàng chính sách, chuyển giao công nghệ, tham gia tập huấn chăn nuôi để triển khai xây dựng trang trại chuyên nghiệp...

Từng con lợn giống sinh sản trong trang chăn nuôi của ông Toàn được đánh số tai cụ thể để theo dõi, quản lý quá trình chăm sóc, phát triển. Ảnh: Hoan Nguyễn

Từ hai bàn tay trắng, chăn nuôi nhỏ lẻ, truyền thống giá trị kinh tế thấp, ông Toàn đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi lợn áp dụng theo hướng an toàn sinh học, công nghệ cao với tổng vốn đầu tư lên 17 tỷ đồng.

Từ năm 2020 đến nay, quy mô chăn nuôi của trang trại ông Toàn duy trì 250 lợn nái sinh sản, đẻ gần 6.000 con/năm; khu chuồng nuôi 12 lợn đực giống mới nhập ngoại cho sản lượng gần 8.000 liều tinh/năm; khu vực nuôi lợn thương phẩm cho sản lượng hơn 300 tấn/năm; khu chuồng nuôi lợn giống bán thương phẩm duy trì gần 3.000 con/năm.

Mô hình kinh tế nông nghiệp của ông Toàn đạt doanh thu gần 20 tỷ đồng mỗi năm. Tính riêng năm 2024, doanh thu trên 23 tỷ đồng, ông Toàn thu về lợi nhuận hơn 6 tỷ đồng. Hoạt động chăn nuôi của ông Toàn thường xuyên tạo việc làm cho gần 20 lao động địa phương với mức thu nhập 8-10 triệu đồng/người/tháng.

Người thầy của bà con nông dân

Ông Toàn chia sẻ: "Hễ xã nào tổ chức tập huấn cho bà con nông dân về sản xuất chăn nuôi, tôi đều sẵn sàng đến chia sẻ miễn phí, giúp bà con có thêm kinh nghiệm, kiến thức, phương pháp chăn nuôi hiệu quả". Ảnh: Hoan Nguyễn

Không giữ riêng thành công cho mình, ông Nguyễn Văn Toàn luôn đau đáu một điều: “Giàu một mình thì chưa phải là giàu. Giàu mà giúp được bà con thoát nghèo, sống ấm no, hạnh phúc hơn mới thực sự đáng quý”.

Dám nghĩ, dám làm, năm 2012, ông Toàn đã tìm hiểu, nghiên cứu, quyết định tham gia “Chương trình sư phạm dạy nghề giáo viên trình độ sơ cấp” của Trường Cao đẳng Nghề cơ điện Phú Thọ tổ chức. Kết thúc khóa học, ông Toàn tốt nghiệp loại giỏi, chính thức trở thành người thầy “tay ngang” của biết bao nông dân tỉnh Phú Thọ.

Ông Toàn tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tỉnh Phú Thọ tham dự buổi gặp gỡ, hội nghị tập huấn trong lĩnh vực chăn nuôi để giảng dạy miễn phí cho bà con nông dân.

Cùng là nhà nông, ông Toàn thấu hiểu sâu sắc tâm tư, nguyện vọng của từng bà con về việc muốn đúc kết, rút ra bài học thiết thực từ mỗi buổi tập huấn chăn nuôi được tổ chức. Vì vậy, ông Toàn không nói chuyện cao siêu, toàn nói cái mình làm thật và thao tác luôn kỹ thuật chăn nuôi sinh động, gần gũi để bà con nghe hiểu, áp dụng làm theo được hiệu quả...

Ông Nguyễn Văn Toàn từng là một người nông dân tay trắng. Nhờ ý chí, nghị lực và tinh thần học hỏi không ngừng, ông vươn lên trở thành nông dân tỷ phú, ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc. Ảnh: Hoan Nguyễn.

“Tôi còn chủ động để lại thông tin liên lạc. Nhiều bà con đã thường xuyên gọi điện trao đổi, nhờ tôi đến tận nhà tư vấn, “cầm tay chỉ việc” hỗ trợ kỹ thuật làm chuồng trại, chọn con giống, cách phòng chống dịch bệnh, tìm thị trường đầu ra cho đàn nuôi đạt hiệu quả...

Người nông dân chúng tôi bởi vậy càng thuận lợi tập hợp, liên kết, chia sẻ, tương trợ cùng nhau sản xuất, bán hàng, vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Đáng quý lắm!”, ông Toàn chia sẻ.

Người nông dân “kiểu mẫu” thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, ông Toàn còn tích cực tham gia hoạt động xã hội. Hàng năm, gia đình ông trích hơn 100 triệu đồng để ủng hộ các chương trình hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó; gia đình thương binh, liệt sĩ; hộ nghèo, cận nghèo; phong trào xây dựng nông thôn mới...

Cơ ngơi khang trang của "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025" - Nguyễn Văn Toàn ở khu 7, xã Hy Cương. Ảnh: Hoan Nguyễn

Hiện ông Toàn là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2024-2029. Trước khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, ông Toàn là Ủy viên BCH Hội Nông dân TP. Việt Trì; Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nông dân triệu phú TP. Việt Trì (cũ).

Ở bất kỳ vai trò nào, ông cũng gương mẫu, đi đầu trong hoạt động công tác, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức, liên kết tập hợp nông dân phát triển mạnh mẽ phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại địa phương.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Hy Cương cho biết, mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học của ông Nguyễn Văn Toàn là một điển hình thành công trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ Hoàng Xuân Giao đánh giá, thành công của ông Nguyễn Văn Toàn không chỉ là niềm tự hào của gia đình, mà còn là hình mẫu tiêu biểu của người nông dân Việt Nam trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; góp phần khẳng định vai trò quan trọng của người nông dân trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng quê hương Phú Thọ giàu đẹp; đóng góp chung vào sự phát triển nền kinh tế nông nghiệp thông minh, hiện đại, bền vững theo định hướng của Chính phủ.

Hơn 40 năm gắn bó với nông nghiệp, ông Nguyễn Văn Toàn đã nhận được nhiều bằng khen từ các cấp, ngành: Bằng khen của Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam (2020); Bằng khen UBND tỉnh Phú Thọ (2022, 2023) về sản xuất, kinh doanh giỏi; Bằng khen của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam (2024) vì đóng góp tri ân cộng đồng; Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam vinh danh “Công dân học tập tiêu biểu” và trao danh hiệu “Học không bao giờ cùng” năm 2024.

Mới đây nhất, ông được Hội Nông dân Việt Nam bình chọn tôn vinh là “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025”.

