Nữ sinh ở Hà Nội bị kẻ giả công an đe dọa, tự quay clip khỏa thân để "hợp tác điều tra"

Ngày 25/7, Công an phường Việt Hưng, Hà Nội, cho biết vừa giải cứu thành công 1 nữ sinh bị lừa đảo, ép quay clip nhạy cảm để đòi tiền chuộc từ gia đình.

Trước đó, chiều 23/7, ông D. (46 tuổi) nhận tin nhắn qua Zalo từ một người lạ, thông báo con gái ông là X. (18 tuổi) đang bị giữ và yêu cầu chuyển 300 triệu đồng nếu không muốn clip nhạy cảm của X. bị phát tán. Ông D. lập tức đến trình báo Công an phường Việt Hưng.

Nhận tin, lực lượng chức năng triển khai phương án giải cứu, đồng thời báo cáo Công an TP Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp điều tra. Khoảng 2 giờ sau, nữ sinh được tìm thấy tại một nhà nghỉ trên phố Tạ Quang Bửu trong tình trạng hoảng loạn, đang ở một mình và kết nối Zoom với tài khoản có hình ảnh một người mặc sắc phục công an.

Tại trụ sở công an, X. khai ngày 21/7 nhận cuộc gọi từ người tự xưng là công an, nói cô liên quan đường dây rửa tiền và yêu cầu "hợp tác điều tra". Sau đó, X. bị thao túng tâm lý, buộc xóa hết mạng xã hội, chỉ dùng ứng dụng Zoom để liên lạc. Qua đây, đối tượng giả danh công an cho xem thẻ ngành, đọc thuật ngữ chuyên môn và trình bày "hồ sơ vụ án", khiến X. tin là thật.

Bị dụ dỗ và đe dọa, nữ sinh đã tự quay clip khỏa thân để "chứng minh mình vô tội", “không giấu ma túy”.

Hiện, Công an phường Việt Hưng đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan.