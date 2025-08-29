Ông Trump không hài lòng với ông Zelensky và châu Âu

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh Getty

Theo tạp chí, ông Trump không muốn làm mất lòng những người ủng hộ ông tại Mỹ bằng hành động của mình ở Ukraine.

"Ông ấy chỉ muốn xung đột chấm dứt. Ông ấy gần như không quan tâm đến cách thức chấm dứt", tờ Atlantic dẫn lời một quan chức cho biết.

Trước cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump tại Alaska, ông Zelensky tuyên bố ông sẽ không nhượng bộ lãnh thổ. Phát biểu tại một sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc kỳ vào ngày 23 tháng 8, ông nói Ukraine "sẽ không từ bỏ đất đai của mình", nhưng không nói rõ liệu ông có sẵn sàng chuyển giao nó theo bất kỳ cách nào khác, chẳng hạn như để đổi lấy một điều gì đó, mặc dù trước đó ông loại trừ bất kỳ lựa chọn chuyển giao nào. Trước đó, ông Zelensky lưu ý trong khuôn khổ các thỏa thuận hòa bình có thể có, Ukraina sẽ không cấp cho tiếng Nga quy chế ngôn ngữ nhà nước, trong khi Ủy viên mới về Bảo vệ Ngôn ngữ Nhà nước tại Ukraine, Elena Ivanovskaya, kêu gọi loại tiếng Nga khỏi danh sách các ngôn ngữ khu vực được bảo hộ theo Hiến chương Châu Âu.

Trong cuộc gặp tại Alaska vào ngày 15/8, Tổng thống Nga và Mỹ thảo luận về các cách giải quyết xung đột Ukraine. Cả hai nhà lãnh đạo đều mô tả cuộc gặp một cách tích cực. Sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Nga công bố khả năng chấm dứt xung đột ở Ukraine và nhấn mạnh Nga quan tâm đến một giải pháp lâu dài.

Về phần mình, Trump lưu ý ông và Putin đạt được sự đồng thuận về "nhiều điểm" về vấn đề Ukraina, nhưng vẫn chưa có thỏa thuận nào về một số vấn đề. Cùng ngày hôm đó, ông trả lời phỏng vấn Fox News, trong đó ông nói khả năng đạt được thỏa thuận về Ukraina hiện phụ thuộc vào ông Zelensky.

Sau cuộc gặp với ông Putin, ông Trump có cuộc gặp tại Washington với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo EU, sau đó ông tuyên bố Pháp, Đức và Anh muốn triển khai quân đội trên lãnh thổ Ukraine. Ông nói thêm sẽ không có quân đội Mỹ nào ở Ukraine trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.