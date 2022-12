Phát hiện và thu giữ hơn 1 tấn thịt không rõ nguồn gốc tại Hà Nội

Chiều 1/12, lực lượng chức năng liên ngành gồm: Đội 4 thuộc Phòng Cảnh sát Môi trường Công an TP. Hà Nội, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm và Đội Quản lý thị trường số 22 – Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện và thu giữ khoảng khoảng 1 tấn thịt cánh gà và ức vịt đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ tại địa chỉ số 483 đường An Dương Vương, phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).