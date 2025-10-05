Phó Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo “nóng” tại hiện trường để gỡ nút thắt 2 dự án thuỷ điện 1.880 tỷ

Vướng mắc đang làm khó đường đến đích của dự án

Sáng 5/10, thông tin từ đại diện chính quyền Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã đi kiểm tra thực tế hiện trường, để chỉ đạo tháo gỡ vướng khó cho 2 dự án thuỷ điện Đăk Đrinh 2 và Trà Khúc 2, có tổng mức đầu tư 1.880 tỷ đồng.

Đại diện chủ đầu tư thông tin về dự án cho lãnh đạo tỉnh tại buổi kiểm tra.Ảnh nguồn UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi kiểm tra, Công ty Cổ phần năng lượng Quảng Ngãi, chủ đầu tư dự án thủy điện Đăk Đrinh 2, dự án có tổng mức đầu tư gần 780 tỷ đồng, nằm trên địa bàn xã Sơn Hà, Sơn Tây Thượng thông tin, với quy mô công suất 21MW/2 tổ máy; điện lượng trung bình khoảng 61,64 triệu kWh/năm,

Các hạng mục dự án được triển khai thi công xây dựng từ tháng 6/2025 và đến nay, kết quả đã thi công cơ bản xong các phần việc, như đào hố móng đập dâng bờ phải, 2 khoang tràn, gia cố mái taluy đập dâng bờ phải, đắp đê quay nhà máy đến cao trình thiết kế 66,80m; đổ bê tông đập dâng bờ phải đạt cao trình 86,5/87m.

Hoàn thành đào hố móng nhà máy và đổ bê tông kết cấu phần ngầm nhà máy đạt cao trình 53/71,3m; đào hầm dẫn nước hướng cửa vào đạt 136m và hướng cửa ra đạt 158m.

Đối với dự án thủy điện Trà Khúc 2, nằm trên địa bàn xã Sơn Linh và Sơn Hạ, do Công ty Cổ phần Thủy điện Trà Khúc 2 làm chủ đầu tư, với tổng vốn khoảng 1.100 tỷ đồng, có quy mô công suất 30MW/3 tổ máy; điện lượng trung bình khoảng 122,43 triệu kWh/năm.

Các chủ đầu tư phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan trong công tác bồi thường GPMB, hoàn thiện thủ tục pháp lý; xây dựng kế hoạch thi công đảm bảo theo tiến độ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền

Theo chủ đầu tư, dự án được khởi công xây dựng trong năm 2024 và đến nay, đã xây dựng đạt khoảng 60% khối lượng tổng thể.

Dự kiến đến quý II/2026 công trình sẽ hoàn thành thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và tích nước; quý III/2026 thực hiện vận hành thử nghiệm và phát điện thương mại.

Báo cáo với lãnh đạo tỉnh tại hiện trường, các chủ đầu tư cho biết công tác giải GPMB và thủ tục pháp lý phần việc còn lại đang gặp một số khó khăn, vướng mắc do có sự thay đổi liên quan đến pháp luật về đất đai.

1 hạng mục công trình thủy điện Trà Khúc 2.Ảnh nguồn UBND tỉnh Quảng Ngãi

Trong quá trình thực hiện đền bù phần diện tích còn lại của dự án, một số hộ dân chưa phối hợp dẫn đến GPMB tiếp tục bị kéo dài….

Khẩn trương gỡ vướng cho dự án

Trên cơ sở kiểm tra thực tế, báo cáo của chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền nhấn mạnh, 2 dự án thuỷ điện nêu trên và các dự án năng lượng khác đã, đang và chuẩn bị triển khai đầu tư trên địa bàn, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn đến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với đại diện cấp, ngành và đơn vị liên quan tại hiện trường.Ảnh nguồn UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Vì vậy yêu cầu các cấp, sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện những thủ tục pháp lý.

Đối với chính quyền các địa phương mà 2 dự án đang triển khai, cần tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc phát sinh trong công tác bồi thường GPMB theo đúng quy định.

Tăng cường tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu rõ ý nghĩa các dự án năng lượng để tạo sự đồng thuận, chia sẻ và đồng hành trong quá trình triển khai nhằm tạo thuận lợi cho Nhà đầu tư sớm thi công hoàn thành, đưa dự án đi vào vận hành, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương.

Hạng mục hầm dẫn nước thủy điện Đăk Đrinh 2.Ảnh nguồn UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Về phía các chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan trong công tác bồi thường GPMB, hoàn thiện thủ tục pháp lý; xây dựng kế hoạch thi công đảm bảo theo tiến độ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.