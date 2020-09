Video: Phố đi bộ Hồ Gươm đông nghịt người trong ngày đầu mở lại.

Ghi nhận lúc 20h30 tối ngày 18/9, thời tiết khá mát mẻ, nhiệt độ ngoài trời khoảng 25 độ C. Tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, rất đông người dân tập trung vui chơi, giải trí. Khu vực chợ đêm phố cổ Hà Nội gần đó cũng tấp nập người dân mua sắm. Nhiều bạn trẻ còn dắt cả thú cưng đi dạo. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, lực lượng chức năng đã khuyến cáo tất cả những người vào phố đi bộ đều phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, thực tế rất ít người đeo khẩu trang. Bạn Phạm Thùy Dung (quận Long Biên) cho biết, em rất vui mừng khi biết tin phố đi bộ Hồ Gươm hoạt động trở lại. "Không mấy khi được tận hưởng không gian thoáng đãng, trong lành, thời tiết mát mẻ như này nên em không đeo khẩu trang”, Dung nói thêm. Nhiều người dân thờ ơ với việc đeo khẩu trang để phòng tránh dịch Covid-19. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 nhận định. Hiện nay, các ổ dịch đã được kiểm soát, tuy nhiên tại các đô thị lớn, mật độ dân cư cao, nguy cơ lây nhiễm còn hiện hữu nếu vẫn còn tình trạng chủ quan, lơ là của người dân đối với việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như không đeo khẩu trang khi ra ngoài, tụ tập ăn uống, vui chơi đông người… Trong thời gian tới có thể vẫn sẽ ghi nhận các trường hợp mắc mới từ các ổ dịch cũ hoặc lây nhiễm từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, đặc biệt khi mở lại các đường bay thương mại quốc tế. Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Covid-19 vào chiều 18/9, Thủ tướng cũng lưu ý, trên thế giới, số ca nhiễm mới và tử vong vẫn tăng, đặc biệt ở một số nước như Ấn Độ. Vì vậy, nguy cơ dịch bệnh luôn thường trực. “Do đó, các ngành, địa phương cần nghiêm túc triển khai các hoạt động phòng chống dịch một cách trách nhiệm, thường xuyên”. Đặc biệt, cần tăng cường quản lý các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, đừng để xảy ra một ca lây nhiễm nào trong cộng đồng do việc mở cửa bước đầu”. Có thể thấy trong ngày đầu hoạt động trở lại, phố đi bộ Hồ Gươm thu hút rất đông người tới vui chơi, giải trí. Dù lực lượng chức năng luôn phát loa cảnh báo. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang phòng bệnh. Trước nguy cơ dịch Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, người dân tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí tại khu vực công cộng cần phải đề phòng và tuân thủ mọi khuyến cáo của cơ quan chức năng.