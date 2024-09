Quảng Nam: Khu nghỉ dưỡng Mai House Hội An lấy đất vàng ven biển rồi bỏ hoang

Nằm trên “tuyến đường tỷ đô” Lạc Long Quân dài 20km từ Đà Nẵng đi TP Hội An, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sân golf cao cấp Mai House Hội An (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) do Công ty TNHH Indochina Thế kỷ 21 Resort làm chủ đầu tư. Ảnh: Viết Niệm