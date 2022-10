Quảng Nam: Người dân dùng ghe, thuyền di chuyển giữa phố mùa lũ lụt

Sáng 11/10, ghi nhận của chúng tôi, do mưa lớn kéo dài hai ngày qua, hàng trăm nhà dân ở các khu dân cư tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam ngập từ 1-1,5m. Để di chuyển ra bên ngoài, người dân địa phương phải dùng ghe, thuyền.

Nhiều nhà ở khu vực trung tâm thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam bị ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: T.H-M.Đ

Theo ghi nhận, trong 2 ngày 9 và 10/10, tại thành phố Tam Kỳ xảy ra mưa lớn với lưu lượng gần 500mm, khiến nhiều khu dân cư tại đây ngập sâu. Tại khu vực chợ Tam Kỳ (phường Phước Hòa), ghi nhận toàn bộ khu vực này bị nước lũ dâng cao từ tối 10/10, có nơi ngập hơn 1m khiến nhiều tiểu thương không kịp trở tay. Đến sáng 11/10, nhiều tiểu thương đành đưa hàng hóa ra khu vực đường Bạch Đằng để buôn bán.

Nước lũ lụt tràn vào trong nhà người dân cao hơn 50cm. Ảnh: T.H

Đang dọn đồ đạc ở khu vực chợ, ông Tâm (tiểu thương chợ Tam Kỳ) cho biết: "Nước lớn nhanh quá, vào khoảng 17 giờ chiều qua, nước bắt đầu dâng vào nhà tôi, đến khuya nước lên cao 30cm. Tôi lo lắng nên từ đầu giờ chiều 10/10 đã dọn dẹp hàng hóa đến chỗ cao hơn. Sáng nay nước rút, vợ chồng tôi tranh thủ đẩy bớt bùn non ra ngoài để dọn dẹp lại hàng bán".

Để lưu thông ra bên ngoài, người dân Tam Kỳ phải dùng đến ghe, thuyền. Ảnh: T.H

Trong khi đó, tại khối phố 3, phường Phước Hòa, sáng 11/10 mưa đã ngớt. Tuy nhiên lượng nước sông Bàn Thạch dâng cao khiến khu vực này ngập sâu hơn 1m.

Tại đây, người dân phải dùng ghe di chuyển ra bên ngoài. "Mỗi năm người dân khu vực này thường dọn lụt từ 2-3 lần vì khối phố nằm gần sông Bàn Thạch", ông Ba, người dân địa phương cho hay.

Đến sáng nay, nhiều tuyến phố ở Tam Kỳ vẫn còn bì bõm trong nước dù trời đã tạnh mưa. Ảnh: T.H

Không những vùng trũng bị ngập mà đến sáng nay nhiều tuyến phố trung tâm của Tam Kỳ vẫn còn bị chìm trong nước, đi lại khó khăn. Một số tuyến đường như Trần Cao Vân, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng... nước còn ngập sâu nên chính quyền địa phương dùng dây chặn, không cho người dân đi vào.

Chính quyền địa phương ở Quảng Nam giăng dây cảnh báo người dân những khu vực nước sâu. Ảnh: T.H

Mưa lớn tại Tam Kỳ đã khiến một người bị nước lũ cuốn trôi do cứu một em học sinh. Nạn nhân là ông Đ.V.H. (SN 1968, trú khối phố Đông Trà), theo đó vào chiều qua khi phát hiện một em học sinh đi học về bị nước cuốn trôi, ông H. đã nhảy xuống nước tìm kiếm em học sinh này. Không may, ông H. đã bị nước lũ cuốn mất tích.

Riêng em học sinh bị cuốn trôi thì may mắn được người dân tìm thấy, cứu sống. Đến sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân H.

Sống giữa phố Tam Kỳ, người dân vẫn khổ do lũ lụt. Ảnh: T.H

Ban chỉ huy PCTT và TCCN tỉnh Quảng Nam cho biết, trong 48 giờ qua, các địa phương trong tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa chi tiết một số nơi có mưa lớn trong 48 giờ (từ 16h ngày 9/10 đến 5h ngày 11/10) đo được tại các trạm khí tượng thủy văn như Tam Lãnh 580,8mm; Tam Trà 530,8mm; Đại Hiệp 515,8mm; đầu mối hồ Thạch Bàn 511,6mm, Duy Phú 503,6mm; đầu mối hồ Vĩnh Trinh 496,2mm; Điện Hồng 461,6mm; Hồ Nước Rôn 449,6mm; đầu mối hồ Việt An 419,8mm; đập đầu mối Hồ Trung Lộc 110,4mm; Quế Lộc 98,4mm; Phước Ninh 80,0mm; Hồ Phú Lộc 70,8mm; Duy Phú 75,4mm; Hương Mao 73,2mm; Cây Thông 74,2mm...

Khu vực Hội An cùng chung cảnh ngộ nước lũ đổ về khiến nhiều nơi ngập sâu. Ảnh: T.H

Hiện mực nước các sông đang dâng cao, sông Vu Gia tại trạm Hội Khách là 13,15m dưới mức báo động 1 là 1,35m; tại trạm Ái Nghĩa là 8,83m thấp hơn mức báo động 3 là 0,17m; sông Thu Bồn tại trạm Nông Sơn là 15,43m trên mức báo động 3 là 0,43m; tại trạm Giao Thủy là 8,29m trên mức báo động 2 là 0,79m; tại trạm Cao Lâu là 4,02m trên mức báo động 3 là 0,02m; tại trạm Hội An là 2,1m trên mức báo động 3 là 0,1m; sông Tam Kỳ tại trạm Tam Kỳ 2,29m trên mức báo động 2 là 0,09m.