Quảng Nam: Mưa như trút nước, nhiều nơi ngập sâu

Chiều 10/10, theo bản tin của Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 6 giờ qua (từ 7 giờ - 13 giờ hôm nay 10/10), các địa phương trong tỉnh đã có mưa to đến rất to, có nơi trên 215mm.

Mưa lớn kéo dài làm nhiều nơi trên địa bàn Quảng Nam ngập sâu. Ảnh: N.H

Nước lũ tràn về tại bờ kè ngã 3 sông Leng, xã Trả Leng Nam Trà My, Quảng Nam. Video CTV

Những địa phương có mưa lớn như Đại Chánh 215mm, Đại Đồng 213mm, Hội Khách 211mm, Đại Hiệp 208mm, Trà My 202mm, Nông Sơn 193mm, Trà Giáp 190mm, Giao Thuỷ 184mm, Hà Tân 175mm, Hồ Phú Lộc 175mm, Ái Nghĩa 174mm, Trà Dơn 162mm, Duy Sơn 158mm, Tam Lãnh 157mm, Quế Sơn 155mm, Điện Hồng 150mm, Đại Sơn 148mm…

Một đoạn ngầm ở huyện Tiên Phước bị ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: N.H

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Quảng Nam ngập sâu. Video CTV

Dự báo, trong 6 giờ tới, các địa phương tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc, các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tiên Phước, các xã miền núi huyện Quế Sơn, Thăng Binh, Đại Lộc, Núi Thành và Phú Ninh.

Hồ thủy lợi Thạch Bàn đã vượt tràn hơn 2m. Ảnh: M.H

Mưa lớn như trút nước khiến nhiều vùng từ đồng bằng đến các huyện miền núi Quảng Nam bị ngập sâu trong nước, nhiều nơi ngập đến 1m, các vùng trũng đã bị cắp biển cảnh báo nước lũ ngập sâu không cho người dân lưu thông qua lại.

Theo lãnh đạo huyện Đại Lộc, Quảng Nam, hiện mực nước tại Ái Nghĩa trên 8,2m, nhưng hiện tại thủy điện Sông Bung 5 dự kiến xã tràn trên 2.750m3/s. Vị lãnh đạo này, đã đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai Quảng Nam chỉ đạo điều hành các hồ thủy điện xã lũ hợp lý không để ngập sâu hạ du và dự kiến Trạm Ái Nghĩa lên mức báo động bao nhiêu để địa phương chỉ đạo phòng tránh lũ an toàn.

Tuyến đường Hùng Vương, Tam Kỳ ngập sâu trong nước. Ảnh: CTV

Đối với các hồ thủy lợi, theo Công ty khai thác thủy lợi Quảng Nam cho biết, tất cả các hồ tại huyện Duy Xuyên gồm: Thạch Bàn, Vĩnh Trinh, Phú Lộc đều đang qua tràn. Riêng Thạch Bàn qua tràn hơn 2 mét.

Tuyến đường Bạch Đằng, Hội An nước lũ bắt đầu dâng cao. Ảnh: T.H

Còn Sở Giao thông tỉnh Quảng Nam cho biết, tình hình mưa lớn làm cho tuyến Quốc lộ 14B tắc đường tại Km32+550 tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc do ngập nước, sâu 50cm, tuyến Quốc lộ 14D tắc đường tại Km41+800 do sạt lở taluy dương, Quốc lộ 14H bị tắc đường tại Chợ Bà Lê (Km 5+700), Km8+400, Km25+300 do ngập nước, sâu 40-50cm. Riêng tại Km 51+200 nước và đất chảy tràn mặt đường, phương tiện qua lại khó khăn.

Một mố cầu ở Quảng Nam bị lở nguy hiểm. Ảnh. M.C

Ngoài ra, tuyến Quốc lộ 40B tại xã Trà Sơn, huyện miền núi Bắc Trà My đoạn ngầm sông Trường (Km62+380) và Nước Oa (Km62+880) ngập nước, sâu 1m-1,2m. Đối với các tuyến đường thủy nội địa hiện tại đã ngừng hoạt động.