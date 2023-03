Công an Hà Nội cấm cán bộ có tư tưởng "xả hơi" sau cao điểm trấn áp tội phạm

Ngày 1/3, Công an TP.Hà Nội đã giao ban, tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và triển khai nhiệm vụ, công tác trọng tâm tháng 3/2023.

Theo Công an TP.Hà Nội, trong tháng 2 và dịp tết Nguyên đán Quý Mão, tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Tình hình tội phạm hình sự trong tháng 2 được kiềm chế, kéo giảm so với tháng 1-2023 (giảm 106 vụ = 27,1%); tỷ lệ điều tra khám phá phạm pháp hình sự tiếp tục duy trì ở mức vượt cao (86,6%), án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 100%.

Điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn gây được tiếng vang, được lãnh đạo các cấp biểu dương, quần chúng nhân dân ghi nhận.

Công an TP.Hà Nội cho biết, trong tháng 2 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, tình hình an ninh chính trị ở Thủ đô tiếp tục được giữ vững, ổn định. Ảnh: CACC

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố khẳng định, trong tháng 2/2023, mặc dù đứng trước nhiều khó khăn, thử thách, áp lực rất lớn, cùng với nhiệm vụ rất quan trọng là đảm bảo an ninh, an toàn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhưng toàn lực lượng Công an thành phố đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là một cái Tết "An toàn - An lành - Chu đáo - Đổi mới" của lực lượng Công an Thủ đô.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, vị lãnh đạo Công an TP.Hà Nội nhấn mạnh, trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, phải tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, các lực lượng tuyệt đối không được có tư tưởng "xả hơi" sau đợt cao điểm. Ảnh: CACC

Trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tư tưởng "xả hơi" sau đợt cao điểm, để tình hình diễn biến phức tạp trở lại.

Lực lượng công an cơ sở chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết mẫu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, không để bức xúc kéo dài, làm nảy sinh tội phạm, đặc biệt là tội phạm cố ý gây thương tích, giết người do mâu thuẫn trong đời sống, sinh hoạt...

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận, xử lý tổ giác, tin báo về tội phạm; tổ chức tiếp nhận, giải quyết sớm nhất từ cơ sở.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát hình sự, trong đó tập trung phòng, chống tội phạm liên quan "tín dụng đen"; phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu; phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em; các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đông người, mang theo vũ khí, hung khí tham gia giao thông, gây rối trật tự công cộng, 100% các vụ việc liên quan đến loại tội phạm này phải được khởi tố điều tra...

Về công tác đấu tranh, xử lý sai phạm tại hàng loạt trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng chỉ rõ, phải làm triệt để. Quá trình xử lý phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, không có ngoại lệ; tuyệt đối không để xảy ra các hành vi tiêu cực, bao che.