Công an Hà Nội cảnh báo nhóm từ thiện Oxfam108 và kênh đầu tư tài chính SAMEHOME

Ngày 15/3, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Hà Nội phát hiện kênh telegram @Oxfam108 chia sẻ thông tin 108 nhóm từ thiện của Oxfam Hong Kong Chi nhánh Việt Nam và hình ảnh hoạt động nhóm từ thiện với tên gọi Global Star Oxfam.

Công an TP.Hà Nội cho biết, Oxfam Hong Kong xác nhận không có hoạt động trên kênh telegram @Oxfam108. Ảnh: CACC

Để tạo dựng uy tín, kênh telegram @Oxfam108 thường đăng hình ảnh hoạt động từ thiện của các cá nhân mặc áo, tự giới thiệu là Global Star Oxfam thực hiện tại một số địa điểm như UBND Tam Hòa (Đồng Nai); THCS Duy Nhất (Duy Nhất, Vũ Thư, Thái Bình); Phổ Yên, Thái Nguyên; Chùa Thanh Sơn (Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa); Trung tâm bảo trợ xã hội số 3 (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội)…

Việc từ thiện được kênh telegram @Oxfam108 ghi hình, phát biểu theo kịch bản quảng bá, lấy lòng tin của người dùng.

Nội dung trên kênh telegram @Oxfam108 không đề cập đến tổ chức Oxfam quốc tế hay danh nghĩa của Oxfam Việt Nam, logo khác biệt với logo của tổ chức quốc tế Oxfam tuy nhiên sử dụng một phần tên gọi "oxfam" có thể gây hiểu nhầm cho người dùng. Oxfam Hong Kong xác nhận không có hoạt động trên kênh telegram @Oxfam108.

Hình ảnh giấy chứng nhận đăng tải trên kênh Telegram. Ảnh: CACC

Trên kênh có giới thiệu về ứng dụng di động SAMEHOME (đường dẫn https://gream.ltd/#App) hoạt động dưới dạng đầu tư tài chính cho thành viên tham gia nhóm và đăng tải hình ảnh giấy chứng nhận đăng ký cấp cho công ty Gream LTD được giới thiệu là công ty chủ quản của ứng ụng SAMEHOME tại website www.fincen.gov trực thuộc Bộ tài chính Hoa Kỳ để tạo dựng lòng tin cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên đây là cổng tra cứu trực tuyến dữ liệu do người dùng tự nguyện khai báo, trên website đã cảnh báo rõ ràng nội dung "Việc đưa một doanh nghiệp vào website này không phải là một khuyến nghị, chứng nhận tính hợp pháp hoặc chứng thực doanh nghiệp bởi bất kỳ cơ quan chính phủ nào". Chứng nhận trên không đảm bảo cho tính hợp pháp của công ty Gream phát hành ứng dụng đầu tư tài chính SameHome.

Ứng dụng di động SAMEHOME có nguồn gốc không rõ ràng, không được đăng tải trên các kho ứng dụng tiêu chuẩn như CHplay hay App store do đó tiềm ẩn nguy cơ có các cài đặt có thể gây hại cho thiết bị của người dùng. Hoạt động đầu tư tài chính của SAMEHOME không dựa trên hoạt động của một pháp nhân hợp pháp tại Việt Nam và có nguy cơ gây rủi ro, thiệt hại về tài sản cho nhà đầu tư khi tham gia.

Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác, không tham gia đầu tư tài chính dựa trên lời mời chào của các kênh, tài khoản telegram chưa được kiểm chứng tính hợp pháp tại lãnh thổ Việt Nam.