Tài xế lái xe từ Đà Nẵng vào Quảng Nam lúc 2h sáng để đăng kiểm

Tại các trung tâm đăng kiểm của TP.Đà Nẵng những ngày gần đây chật kín các loại xe ô tô tới đăng kiểm buộc nhiều chủ xe phải lái xe liên tỉnh để được đăng kiểm. Tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-02D (phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), trong hàng dài xe trước cổng trung tâm này không chỉ có các xe có biển số 92 của tỉnh Quảng Nam, mà còn có nhiều xe mang biển số 43 của TP.Đà Nẵng hay thậm chí biển số 76 của tỉnh Quảng Ngãi. Sáng ngày 13/1, khi mặt trời bắt đầu ló dạng, tại sân của trung tâm kiểm định này, hàng dài xe chờ đăng kiểm. Ông Trần Minh Phi (trú quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) chia sẻ: “Gần 1 tuần nay tôi tới các trung tâm đăng kiểm của Đà Nẵng nhưng đều phải đợi. Có lần đợi từ sáng đến tối nhưng vẫn không đến lượt nên tôi đưa xe vào trung tâm ở Điện Bàn này. Tuy nhiên, muốn đăng kiểm được tôi phải dậy từ 2h sáng để lái xe vào đây và nằm ngủ trong xe và đợi trước cổng để có số thứ tự sớm nhất. Quá vất vả nhưng đành chấp nhận”. Tới đăng kiểm có đủ các loại xe ô tô cũng như xe riêng, xe taxi, xe khách... Phòng chờ tiếp nhận hồ sơ của trung tâm đăng kiểm 92-02D Quảng Nam từ 5h sáng đã bật đèn để cho các chủ xe vào đợi nộp thủ tục đăng kiểm. Một số tài xế vạ vật ở các ghế trong khu vực trung tâm đăng kiểm 92-02D Quảng Nam chờ đến giờ các nhân viên của trung tâm này tới làm việc. Rất nhiều xe mang biển số các tỉnh khác không phải biển của tỉnh Quảng Nam như biển số 43 của TP.Đà Nẵng tới trung tâm 92-02D Quảng Nam để đăng kiểm. Nhiều chủ xe đi lại nhiều lần nhưng không phải chủ xe nào cũng làm được đăng kiểm cho xe của mình. Bởi nhân viên kiểm định rất kỹ, nhiều xe được thay đổi kết cầu cửa, phanh, thùng xe hay đèn không đủ sáng… đều bị nhân viên yêu cầu đưa xe về sữa đúng tiêu chuẩn rồi mới quay lại để làm lại thủ tục kiểm định. Nhân viên bảo vệ trung tâm đăng kiểm 92-02D cho biết: “Nhiều ngày nay trung tâm rất đông xe đến để đăng kiểm nhưng mỗi lần trung tâm chỉ có thể nhận được 80 xe, trong đó có 45 xe động cơ chạy xăng và 35 xe động cơ chạy dầu. Vì vậy rất nhiều chủ xe chờ đợi nhưng vẫn không đến lượt buộc phải quay về. Lãnh đạo của trung tâm chỉ đạo làm được bao nhiêu xe thì nhận bấy nhiêu không để chủ xe chờ qua đêm. Nhiều chủ xe muốn tôi ưu tiên số thứ tự nhưng ai đến trước thì làm trước, tôi không dám thay đổi”. Nhiều chủ xe được nhân viên bảo vệ hỏi trước xe có thay đổi gì không trước khi vào làm thủ tục để tránh mất thời gian. Bởi trước đó rất nhiều xe đã được yêu cầu quay trở về để chỉnh sửa lại xe theo đúng quy định của đăng kiểm. Một chiếc xe khách 50 chỗ, xếp hàng từ 3h sáng ngày 13/1, nhưng lúc vào đăng kiểm bị nhân viên từ chối đăng kiểm do xe có nhiều lỗi so với quy định. Đây là lần thứ 2 chiếc xe này bị yêu cầu đưa xe về.