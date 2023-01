Ở một diễn biến khác, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã công bố danh sách 33 trung tâm đăng kiểm ở khu vực miền Nam và miền Bắc đang tạm dừng hoạt động. Việc tạm dừng này là do cơ quan công an yêu cầu phục vụ công tác điều tra hoặc một số nguyên nhân khách quan như thiếu nhân sự.

Cũng theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, khu vực miền Bắc có 15 Trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động, trong đó Hà Nội nhiều nhất với 11 trung tâm. Các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang mỗi địa phương có 1 trung tâm. Khu vực miền Nam có 18 trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động thì TP.HCM nhiều nhất với 10 trung tâm; tỉnh Đồng Nai 2 trung tâm. Các tỉnh Sóc Trăng, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, Bình Dương mỗi địa phương có 1 trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động.

Chuyên án khám phá sai phạm tại các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới do Công an TP.HCM làm chủ công, phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành điều tra.