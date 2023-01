Hết hạn đăng kiểm, phương tiện có được gia hạn trong dịp nghỉ Tết Quý Mão 2023?

Khó gia hạn đăng kiểm

Việc hàng loạt các Trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM và TP.Hà Nội tạm dừng nghỉ hoạt động để phục vụ điều tra liên quan tới sai phạm trong hoạt động kiểm định xe cơ giới khiến cho nhiều Trung tâm đăng kiểm xảy ra ùn tắc.

Nhằm tháo gỡ khó khăn, giảm ùn tắc tại các Trung tâm đăng kiểm, Bộ GTVT đã kiến nghị Bộ Công an các giải pháp để tạo điều kiện cho người dân được đăng kiểm phương tiện trước dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Nhiều người dân đề xuất Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ GTVT và các cơ quan chức năng cần có giải pháp tạm thời để giảm ùn tắc đăng kiểm trong giai đoạn này bằng phương án gia hạn đăng kiểm cho các phương tiện trong thời gian ngắn.

Trên thực tế, việc gia hạn đăng kiểm đối với các phương tiện xe cơ giới đã từng được Cục Đăng kiểm thực hiện trong giai đoạn bùng phát dịch Covid-19 trên toàn quốc đã phát huy hiệu quả giúp người dân bớt gặp rắc rối trong việc đăng kiểm phương tiện.

Trung tâm đăng kiểm 29-29D tạm dừng nghỉ. Ảnh: Thế Anh

Để làm rõ những băn khoăn của người dân, trao đổi với PV Dân Việt, Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết: "Chúng tôi đã nghĩ tới phương án gian hạn đăng kiểm cho các phương hạn hết hạn đăng kiểm trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, để làm được việc này cần phải có căn cứ xác định tình trạng xe và các quy định của pháp luật",

"Để gia hạn đăng kiểm phương tiện cần phải xem xe có đảm bảo kỹ thuật an toàn, trách nhiệm của chủ phương tiện rồi lại phải phù hợp các quy định của pháp luật", ông An nhắc lại.



Ông An cho biết thêm: "Trong trường hợp gia hạn đăng kiểm cho các phương tiện, nhưng khi tham gia giao thông, phương tiện gây tai nạn thì ai chịu trách nhiệm trong việc này. Đây là vấn đề cần phải xem xét nghiên cứu kỹ lượng".

Cũng theo ông An, hiện nay, chỉ có các Trung tâm đăng kiểm tại TP.Hà Nội và TP.HCM một sột số tỉnh tạm dừng nghỉ thôi. Còn lại vẫn có các Trung tâm đăng kiểm hoạt động phục vụ người dân. Do đó, việc gia hạn đăng kiểm cần xem xét thận trọng hơn.

"Chúng tôi đang rà soát lại các Trung tâm đăng kiểm của Cục để tái mở lại hoạt động, thậm chí có thể trưng dụng lại các trung tâm tư nhân để tái mở lại phục vụ người dân", ông An nói về giải pháp tháo gỡ đăng kiểm.



Theo ông An, hiện nay, Cục đang mở lại 4 địa điểm đăng kiểm của Cục tại phía Nam, Cục Đăng kiểm đã phải huy động hơn 80 nhân sự rồi. Nhân lực có hạn, nhưng Cục phải cố gắng thôi phải co kéo nhân lực từ các Trung tâm khác về để giải toả áp lực đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm dán thông báo tạm dừng nghỉ. Ảnh: Thế Anh

Gây thiệt hại cho người dân

Hiện nay, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã có văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền ở TP.Hà Nội và TP.HCM đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn trong công tác đăng kiểm.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, sai phạm trong công tác kiểm định xe cơ giới dẫn đến nhiều trung tâm đăng kiểm phải đóng cửa. TP.Hà Nội chỉ còn 20 trên tổng số 31 trung tâm đang hoạt động (11 trung tâm bị đóng cửa).

Tại TP.HCM chỉ còn 8 trung tâm và 1 chi nhánh trên tổng số 17 trung tâm và 2 chi nhánh đang hoạt động (9 trung tâm và 1 chi nhánh bị đóng cửa). Điều này gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp đưa phương tiện đi kiểm định.

Việc điều tra và phát hiện các hành vi sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới là một chiến công lớn của lực lượng Công an nhân dân, góp phần chấn chỉnh, làm trong sạch bộ máy ngành đăng kiểm. Việc này đã có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh, giáo dục, phòng ngừa mạnh mẽ đối với toàn thể cán bộ công nhân viên trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới nói riêng và toàn ngành đăng kiểm nói chung.

Tuy nhiên việc bắt giữ và tạm dừng số lượng lớn trung tâm đăng kiểm, đăng kiểm viên trong một thời gian ngắn dẫn đến thiếu hụt trung tâm đăng kiểm và nhân lực để thực hiện công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện ô tô trên nhiều địa bàn đặc biệt là TP Hà Nội và TP. HCM.

Việc thiếu hụt này đã dẫn tới hiện tượng ùn tắc nghiêm trọng các phương tiện khi đi kiểm định, ảnh hưởng tới nhu cầu thiết thực của người dân, doanh nghiệp.

Qua đó, gây tổn hại nặng nề đến nền kinh tế xã hội. Cụ thể, gây ách tắc trong hoạt động vận tải và lưu thông hàng hóa, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông do nhiều phương tiện hết hạn kiểm định nhưng vẫn lưu thông hoặc có thể bị xử phạt oan do ùn tắc chưa được kiểm định...

Để khắc phục việc ùn tắc trong kiểm định, Bộ GTVT và Cục Đăng kiểm Việt Nam đã phối hợp với các địa phương đưa ra nhiều giải pháp như tăng thời gian làm việc từ 06 giờ sáng đến 21 giờ đêm, làm việc cả ngày nghỉ, điều động tăng cường đăng kiểm viên cho các trung tâm, ứng dụng công nghệ thông tin để chủ xe đăng ký lịch, thời gian kiểm định, khuyến cáo chủ xe đi kiểm định ở địa phương lân cận nhưng chưa thể đáp ứng được nhu cầu kiểm định tăng cao của người dân và doanh nghiệp.

Tất cả các giải pháp trên chỉ mang tính chất tạm thời, không thể kéo dài vì sức người có hạn và có thể phát sinh nhiều hệ lụy như tổn thất về thời gian, chi phí vì phải di chuyển xa để kiểm định, người dân phải xếp hàng từ đêm để có thể được đăng kiểm...

Để tháo gỡ khó khăn trong công tác hoạt động kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ tại các tỉnh, thành phố phía Bắc, phía Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị UBND, Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Sở GTVT thành phố Hà Nội và TP. HCM xem xét, tạo điều kiện cho phép tái sử dụng các trung tâm đăng kiểm đang bị tạm dừng hoạt động được hoạt động trở lại.

Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ rà soát để trang bị hệ thống máy tính mới (hệ thống máy tính cũ giữ nguyên để phục vụ công tác điều tra của Cơ quan công an), nguồn nhân lực đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ mới để tái hoạt động trở lại cho các trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu đăng kiểm thiết yếu của người dân trước và sau dịp Tết Nguyên đán.