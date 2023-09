Theo ông Phạm Văn Toàn – Phó Cục trưởng – Cục an toàn và bức xạ hạt nhân, trong những năm gần đây, việc ứng dụng năng lượng nguyên tử đã phát triển nhanh và đóng góp thiết thực, tích cực trong nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội. Các kỹ thuật hạt nhân tiên tiến, thiết bị bức xạ cao đã được ứng dụng trong y tế, công nghiệp… và nhiều lĩnh vực khác mang lại nhiều hiệu quả to lớn. Trong các nguy cơ, sự cố đối với một cơ sở tiến hành công việc bức xạ thì tình huống cháy khu vực lưu trữ nguồn phóng xạ là một mối nguy cơ hiện hữu và hoàn toàn có thể xảy ra."Qua diễn tập thì các lực lượng đã có sự phối hợp nhuần nhuyễn, thuần thục và đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong việc đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ”, ông Toàn cho biết.