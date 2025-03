Thêm nhóm công chức, viên chức nào được hưởng chính sách về hưu sớm, thôi việc?

Nỗi lo công chức, viên chức sẽ không được hưởng lương hưu

Từ 2 tháng nay, lúc nào chị Nguyễn Thị Hà, 52 tuổi (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng đứng ngồi không yên. Chị là viên chức trong đơn vị sự nghiệp hành chính nhà nước đang trong quá trình sáp nhập, giải thể.

Chị Hà chia sẻ: "Lúc nghe đơn vị phải sáp nhập, tôi buồn lắm, nghĩ sang đơn vị mới cũng phải tinh giản nên tôi xin về nghỉ hưu sớm. Ai ngờ lúc làm đơn có quyết định rồi thì lại không đủ điều kiện về hưu".

Cụ thể, chị mới đóng BHXH được 19 năm, 4 tháng (thiếu 8 tháng đóng BHXH theo Luật BHXH hiện hành), trong khi đó chị lại thiếu cả tuổi về hưu (thiếu 8 năm 4 tháng mới đủ 60 tuổi). Chính bởi vậy, dù nhận quyết định nghỉ hưu nhưng khi cơ quan chị làm thủ tục chốt sổ BHXH thì mới được BHXH TP Hà Nội cho biết chị chưa đủ số năm đóng BHXH để về hưu.

"Tôi đã nghe cán bộ chính sách tư vấn, khả năng không đủ điều kiện về hưu, không được hưởng lương hưu luôn, chỉ được hưởng hỗ trợ theo chế độ của viên chức thôi việc. Để có lương hưu, tôi sẽ phải đóng BHXH tự nguyện thêm 8 tháng, đủ 20 năm đóng BHXH hoặc đóng tới 1/7/2025 khi Luật BHXH mới có hiệu lực và phải chờ đến tuổi nghỉ hưu mới được hưởng lương hưu", chị Hà chia sẻ.

Công chức, viên chức không đủ điều kiện về hưu được hưởng hỗ trợ chế độ nghỉ việc. Ảnh: N.T

Theo tính toán, nếu nghỉ theo chế độ thôi việc, chị Hà sẽ được nhận khoản tiền hơn 700 triệu đồng tiền trợ cấp thôi việc; trợ cấp năm đóng BHXH và được đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. So với khoản tiền (ước tính) hơn 900 triệu đồng nếu đủ điều kiện về hưu sớm thì khoản tiền hơn 700 triệu đồng có thấp hơn nhưng dẫu sao so với việc tay trắng nghỉ việc chị Hà vẫn còn được an ủi phần nào.

"Điều tôi lo nhất là giờ nghỉ việc về cầm khoản tiền kia không biết làm gì trong khi lương hưu chưa có phải chờ đợi đủ 8-9 năm nữa mới đủ tuổi hưởng lương hưu. Tôi dự định mở quán làm tóc nhưng cũng chưa biết bắt đầu từ đâu", chị Hà băn khoăn.

Không thuộc diện đơn vị hợp nhất, anh Nguyễn Văn Nam (45 tuổi) là viên chức trong đơn vị đoàn thể nằm trong diện tinh giản biên chế gặp cảnh lao éo le hơn nhiều. Mới đây, đơn vị anh có quyết định phải tinh giản hơn 30% chỉ tiêu công chức, viên chức, người lao động, tương ứng với 30 lao động. Điều này khiến anh Nam cùng nhiều lao động trong đơn vị khá bối rối vì không thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị định 178.

"Cán bộ công chức, viên chức nghỉ hưu sớm hoặc xin thôi việc đều được hưởng chế độ chính sách với nhiều khoản tiền trợ cấp, còn chúng tôi thì không có. Mong Chính phủ sớm nghiên cứu để hỗ trợ thêm cho chúng tôi", anh Nam chia sẻ.

Trước thực trạng có nhiều lao động ở các tổ chức đoàn thể hưởng lương nhà nước vào diện tinh giản biên chế nhưng không được hưởng hỗ trợ, mới đây Bộ Chính trị đã nghiên cứu và thống nhất điều chỉnh chính sách theo hướng mở rộng áp dụng chế độ hỗ trợ đối với 3 nhóm đối tượng tinh giản, trong đó có nhóm đối tượng như anh Nam.

Mở rộng đối tượng công chức, viên chức bị tinh giản biên chế, nghỉ việc do sáp nhập

Theo cán bộ chính sách của BHXH TP Hà Nội thì hiện nay, có khá nhiều công chức, viên chức ở các đơn vị sáp nhập, tinh giản biên chế làm chế độ về nghỉ hưu sớm hoặc chế độ thôi việc. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ chính sách.

"Nhiều người không nắm được chính sách không đủ điều kiện về hưu sớm nhưng vẫn làm thủ tục đề nghị chốt sổ BHXH. Chúng tôi phải tư vấn kỹ hơn về chính sách cho người lao động", vị này nói.

Cũng theo vị này, Nghị định 178 chia rất rõ các chính sách cho từng nhóm, ngoài nghị định còn có Thông tư 01 hướng dẫn nghị định và các bộ, ngành cũng có các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 178. Vì thế, các cá nhân, đơn vị phải đọc nghiên cứu kỹ luật tránh thiệt thòi khi làm chính sách.

Cũng theo cán bộ ngành BHXH, hiện có khá nhiều nhóm công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế nhưng không được hỗ trợ theo Nghị định 187. Để hỗ trợ tối đa những nhóm công chức, viên chức chịu ảnh hưởng từ việc tinh giản, sáp nhập, mới đây Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đốc thúc triển khai ngay việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 178 dựa trên Kết luận số 75 vừa ban hành của Bộ Chính trị. Cụ thể, Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh chính sách theo hướng mở rộng áp dụng chế độ hỗ trợ đối với 3 nhóm đối tượng tinh giản, cụ thể sau:

Thứ nhất, cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm và cán bộ đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm cấp ủy cùng cấp, có thời gian công tác tính từ ngày bắt đầu tổ chức đại hội còn từ 30 tháng đến 60 tháng, thì đủ tuổi nghỉ hưu.

Bộ Chính trị đồng ý mở rộng đối tưởng hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định 178. Ảnh: NV

Cán bộ đang tham gia cấp ủy ở các đảng bộ phải kết thúc hoạt động, kiện toàn tổ chức bộ máy, còn từ 60 tháng trở xuống thì đủ tuổi nghỉ hưu khi bản thân có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện sắp xếp nhân sự và được cấp có thẩm quyền đồng ý (quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, điều 2, Nghị định số 177 ngày 31/12/2024 của Chính phủ).

Thứ hai, Bộ Chính trị cũng đồng ý mở rộng đối tượng hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định 178 là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trước ngày 15/1/2019 còn đủ 5 năm đến tuổi nghỉ hưu trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện và lực lượng vũ trang không chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp bộ máy nhưng phải thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị.

Thứ ba, người làm việc trong chỉ tiêu biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước tại các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương và địa phương do tác động trực tiếp của việc thực hiện sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập tổ chức bộ máy.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, hiện Bộ Chính trị đã giao Đảng ủy Chính phủ tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, chỉ đạo Bộ Nội vụ rà soát kỹ lưỡng các quy định tại Nghị định 178 để điều chỉnh cho hợp lý.