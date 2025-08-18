Thiếu nữ 13 tuổi tự ti, không dám chụp ảnh cùng bạn bè vì bị trêu răng bị hô như “thỏ”

"Tự ti vì bị chê răng thỏ"

Nguyễn Minh Anh (13 tuổi, Hà Nội) từng rất tự ti với hàm răng khấp khểnh, đặc biệt là hai chiếc răng cửa hô ra ngoài. Ở trường, Minh Anh ngại cười và ít giao tiếp với bạn bè. “Em không muốn chụp ảnh cùng các bạn vì lúc nào cũng bị trêu là răng ‘thỏ” khiến em cảm thấy xấu hổ", Minh Anh kể.

Hiểu sự mặc cảm của con, mẹ Minh Anh đã đưa em đến phòng khám nha khoa. Sau khi chụp X-quang và đánh giá tổng thể, bác sĩ Lê Tuấn Bảo nhận định đây là thời điểm lý tưởng để Minh Anh bắt đầu niềng răng.

Thăm khám và chụp X - Quang trước khi quyết định niềng răng. Ảnh: BSCC

Theo bác sĩ Bảo, từ 12 đến 16 tuổi là giai đoạn vàng để chỉnh nha vì xương hàm đang phát triển, răng vĩnh viễn gần hoàn thiện. Niềng răng ở giai đoạn dậy thì giúp rút ngắn thời gian điều trị, hạn chế phải nhổ răng, răng dịch chuyển nhanh, ít đau và kết quả ổn định lâu dài và giảm nguy cơ biến chứng. Nếu chờ đến khi xương hàm phát triển ổn định, việc chỉnh nha sẽ khó hơn, đôi khi phải can thiệp phẫu thuật.

Ngoài ra, theo bác sĩ Bảo, việc chỉnh nha sớm còn có tác động tích cực đến sự phát triển khuôn mặt. Một số trường hợp hô, móm nếu can thiệp ở giai đoạn dậy thì có thể giúp cải thiện hàm mà không cần phẫu thuật. Trẻ có khớp cắn chuẩn sẽ phát âm, ăn nhai tốt hơn, đồng thời giảm nguy cơ bệnh lý nha chu khi trưởng thành.

Minh Anh bắt đầu hành trình niềng răng bằng mắc cài kim loại truyền thống. Những ngày đầu, em gặp không ít khó khăn: ăn uống phải chọn đồ mềm, miệng hơi đau sau mỗi lần siết dây cung. Tuy vậy, nhờ sự hướng dẫn tận tình của bác sĩ và sự động viên của gia đình, Minh Anh dần quen với khí cụ.

“Bác sĩ luôn dặn em cắt nhỏ thức ăn, vệ sinh răng kỹ bằng bàn chải chuyên dụng và chỉ nha khoa để tránh sâu răng”, nữ sinh chia sẻ.

Sau 18 tháng, hàm răng của Minh Anh thay đổi rõ rệt: răng đều hơn, khớp cắn chuẩn và nụ cười rạng rỡ hơn trước rất nhiều. “Em tự tin hơn khi giao tiếp và không còn ngại chụp ảnh nữa. Nhìn lại quãng thời gian niềng răng, em thấy thật xứng đáng”, Minh Anh hào hứng.

Bác sĩ tiết lộ thời điểm vàng để niềng răng hiệu quả nhất

Bác sĩ Lê Tuấn Bảo - đến từ Hệ thống Nha khoa Tấm Dentist cho biết, độ tuổi vàng để niềng răng phụ thuộc vào tình trạng xương và di truyền của bệnh nhân.

Bác sĩ phân tích, ở độ tuổi tiền chỉnh nha từ 6-12 tuổi phụ huynh nên cho con đi khám để bác sĩ có thể thăm khám, khảo sát tình trạng vệ sinh răng miệng cũng như định hướng xương để xem xét việc niềng răng, quyết định niềng răng hay không.

Từ 10-14 tuổi, răng vĩnh viễn đã mọc gần hoàn chỉnh, xương hàm vẫn đang trong quá trình phát triển là độ tuổi vàng để niềng răng. Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh, niềng răng không chỉ dành cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Người trưởng thành vẫn hoàn toàn có thể niềng răng để cải thiện thẩm mỹ và chức năng ăn nhai.“Ở người lớn, do xương hàm đã cứng chắc, quá trình dịch chuyển răng sẽ chậm hơn, thời gian điều trị dài hơn và đôi khi phải kết hợp với phẫu thuật chỉnh nha để đạt được kết quả tối ưu”, bác sĩ Bảo cho biết.

Bác sĩ khuyên, nếu can thiệp kịp thời, trẻ sẽ có quá trình chỉnh nha nhẹ nhàng, hiệu quả hơn nhiều so với khi trưởng thành. Hàm răng đều, khớp cắn chuẩn giúp ăn nhai tốt hơn, giảm nguy cơ đau khớp thái dương hàm, sai lệch khớp cắn và các bệnh về tiêu hóa. Ngoài ra, trẻ có hàm răng đều thường dễ vệ sinh, ít nguy cơ sâu răng hay viêm lợi.

Từ trường hợp trên, bác sĩ lưu ý với người trước khi niềng răng cần thăm khám và chụp phim đầy đủ trước khi quyết định niềng: Đừng chọn các cơ sở làm nhanh, giá rẻ mà bỏ qua bước đánh giá chuyên sâu.

Cha mẹ cần hướng dẫn con vệ sinh răng miệng kỹ càng bởi trẻ tuổi teen dễ bỏ bê, trong khi vệ sinh kém có thể dẫn đến sâu răng, viêm nướu dù đang niềng. Động viên con trong giai đoạn đầu đeo mắc cài có thể gây ê, vướng víu khiến trẻ nản lòng. Phụ huynh cần đồng hành, theo dõi sát.

Bên cạnh đó, theo sát lịch tái khám định kỳ, mỗi tháng trẻ cần được điều chỉnh dây cung, kiểm tra tiến độ và xử lý phát sinh. Trẻ tuổi teen thường chọn mắc cài kim loại truyền thống do chi phí hợp lý, tuy nhiên cũng có thể cân nhắc mắc cài sứ nếu trẻ quá mặc cảm ngoại hình.

Ngoài ra, bác sĩ cũng lưu ý thêm, nếu phát hiện trẻ có răng chen chúc, hô, móm hoặc khớp cắn lệch, phụ huynh nên cho con đi khám sớm.

“Một số trường hợp cần điều trị tiền chỉnh nha, như nong hàm, nhổ răng sữa sớm, gắn khí cụ chức năng… Việc này giúp tối ưu hiệu quả niềng sau này”, bác sĩ thông tin thêm.

