Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Xã hội
Thứ hai, ngày 18/08/2025 12:37 GMT+7

Thiếu nữ 13 tuổi tự ti, không dám chụp ảnh cùng bạn bè vì bị trêu răng bị hô như “thỏ”

+ aA -
Gia Khiêm Thứ hai, ngày 18/08/2025 12:37 GMT+7
Ở tuổi vị thành niên, Minh Anh (Hà Nội) từng rất tự ti, thậm chí không dám chụp ảnh cùng các bạn khi răng bị hô, nhiều người hay trêu là răng "thỏ" khiến nữ sinh vô cùng ái ngại, xấu hổ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

"Tự ti vì bị chê răng thỏ"

Nguyễn Minh Anh (13 tuổi, Hà Nội) từng rất tự ti với hàm răng khấp khểnh, đặc biệt là hai chiếc răng cửa hô ra ngoài. Ở trường, Minh Anh ngại cười và ít giao tiếp với bạn bè. “Em không muốn chụp ảnh cùng các bạn vì lúc nào cũng bị trêu là răng ‘thỏ” khiến em cảm thấy xấu hổ", Minh Anh kể.

Hiểu sự mặc cảm của con, mẹ Minh Anh đã đưa em đến phòng khám nha khoa. Sau khi chụp X-quang và đánh giá tổng thể, bác sĩ Lê Tuấn Bảo nhận định đây là thời điểm lý tưởng để Minh Anh bắt đầu niềng răng.

Thăm khám và chụp X - Quang trước khi quyết định niềng răng. Ảnh: BSCC

Theo bác sĩ Bảo, từ 12 đến 16 tuổi là giai đoạn vàng để chỉnh nha vì xương hàm đang phát triển, răng vĩnh viễn gần hoàn thiện. Niềng răng ở giai đoạn dậy thì giúp rút ngắn thời gian điều trị, hạn chế phải nhổ răng, răng dịch chuyển nhanh, ít đau và kết quả ổn định lâu dài và giảm nguy cơ biến chứng. Nếu chờ đến khi xương hàm phát triển ổn định, việc chỉnh nha sẽ khó hơn, đôi khi phải can thiệp phẫu thuật.

Ngoài ra, theo bác sĩ Bảo, việc chỉnh nha sớm còn có tác động tích cực đến sự phát triển khuôn mặt. Một số trường hợp hô, móm nếu can thiệp ở giai đoạn dậy thì có thể giúp cải thiện hàm mà không cần phẫu thuật. Trẻ có khớp cắn chuẩn sẽ phát âm, ăn nhai tốt hơn, đồng thời giảm nguy cơ bệnh lý nha chu khi trưởng thành.

Minh Anh bắt đầu hành trình niềng răng bằng mắc cài kim loại truyền thống. Những ngày đầu, em gặp không ít khó khăn: ăn uống phải chọn đồ mềm, miệng hơi đau sau mỗi lần siết dây cung. Tuy vậy, nhờ sự hướng dẫn tận tình của bác sĩ và sự động viên của gia đình, Minh Anh dần quen với khí cụ.

“Bác sĩ luôn dặn em cắt nhỏ thức ăn, vệ sinh răng kỹ bằng bàn chải chuyên dụng và chỉ nha khoa để tránh sâu răng”, nữ sinh chia sẻ.

Sau 18 tháng, hàm răng của Minh Anh thay đổi rõ rệt: răng đều hơn, khớp cắn chuẩn và nụ cười rạng rỡ hơn trước rất nhiều. “Em tự tin hơn khi giao tiếp và không còn ngại chụp ảnh nữa. Nhìn lại quãng thời gian niềng răng, em thấy thật xứng đáng”, Minh Anh hào hứng.

Bác sĩ tiết lộ thời điểm vàng để niềng răng hiệu quả nhất

Bác sĩ Lê Tuấn Bảo - đến từ Hệ thống Nha khoa Tấm Dentist cho biết, độ tuổi vàng để niềng răng phụ thuộc vào tình trạng xương và di truyền của bệnh nhân.

Bác sĩ phân tích, ở độ tuổi tiền chỉnh nha từ 6-12 tuổi phụ huynh nên cho con đi khám để bác sĩ có thể thăm khám, khảo sát tình trạng vệ sinh răng miệng cũng như định hướng xương để xem xét việc niềng răng, quyết định niềng răng hay không.

Theo bác sĩ, từ 12 đến 16 tuổi là giai đoạn vàng để chỉnh nha vì xương hàm đang phát triển, răng vĩnh viễn gần hoàn thiện. Ảnh: BSCC

Từ 10-14 tuổi, răng vĩnh viễn đã mọc gần hoàn chỉnh, xương hàm vẫn đang trong quá trình phát triển là độ tuổi vàng để niềng răng. Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh, niềng răng không chỉ dành cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Người trưởng thành vẫn hoàn toàn có thể niềng răng để cải thiện thẩm mỹ và chức năng ăn nhai.“Ở người lớn, do xương hàm đã cứng chắc, quá trình dịch chuyển răng sẽ chậm hơn, thời gian điều trị dài hơn và đôi khi phải kết hợp với phẫu thuật chỉnh nha để đạt được kết quả tối ưu”, bác sĩ Bảo cho biết.

Bác sĩ khuyên, nếu can thiệp kịp thời, trẻ sẽ có quá trình chỉnh nha nhẹ nhàng, hiệu quả hơn nhiều so với khi trưởng thành. Hàm răng đều, khớp cắn chuẩn giúp ăn nhai tốt hơn, giảm nguy cơ đau khớp thái dương hàm, sai lệch khớp cắn và các bệnh về tiêu hóa. Ngoài ra, trẻ có hàm răng đều thường dễ vệ sinh, ít nguy cơ sâu răng hay viêm lợi.

Từ trường hợp trên, bác sĩ lưu ý với người trước khi niềng răng cần thăm khám và chụp phim đầy đủ trước khi quyết định niềng: Đừng chọn các cơ sở làm nhanh, giá rẻ mà bỏ qua bước đánh giá chuyên sâu.

Cha mẹ cần hướng dẫn con vệ sinh răng miệng kỹ càng bởi trẻ tuổi teen dễ bỏ bê, trong khi vệ sinh kém có thể dẫn đến sâu răng, viêm nướu dù đang niềng. Động viên con trong giai đoạn đầu đeo mắc cài có thể gây ê, vướng víu khiến trẻ nản lòng. Phụ huynh cần đồng hành, theo dõi sát.

Bên cạnh đó, theo sát lịch tái khám định kỳ, mỗi tháng trẻ cần được điều chỉnh dây cung, kiểm tra tiến độ và xử lý phát sinh. Trẻ tuổi teen thường chọn mắc cài kim loại truyền thống do chi phí hợp lý, tuy nhiên cũng có thể cân nhắc mắc cài sứ nếu trẻ quá mặc cảm ngoại hình.

Ngoài ra, bác sĩ cũng lưu ý thêm, nếu phát hiện trẻ có răng chen chúc, hô, móm hoặc khớp cắn lệch, phụ huynh nên cho con đi khám sớm.

“Một số trường hợp cần điều trị tiền chỉnh nha, như nong hàm, nhổ răng sữa sớm, gắn khí cụ chức năng… Việc này giúp tối ưu hiệu quả niềng sau này”, bác sĩ thông tin thêm.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Bài 3: Từ sông Hàn ra biển lớn - Kỳ vọng đưa du lịch đường thủy Đà Nẵng bứt phá

Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng sông – biển và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, Đà Nẵng vừa phê duyệt dự án gần 10.000 tỷ đồng phát triển hạ tầng và dịch vụ du lịch đường thủy nội địa, hướng tới biến sông Hàn thành trục vàng kết nối các điểm đến ven biển miền Trung.

Đà Nẵng: “Làm” ngày chưa đủ, sinh viên tranh thủ tập huấn cán bộ phường xã ban đêm

Xã hội
Đà Nẵng: “Làm” ngày chưa đủ, sinh viên tranh thủ tập huấn cán bộ phường xã ban đêm

Cặp song sinh dính liền nổi tiếng xuất hiện cùng một em bé, nghi vấn đã sinh con

Xã hội
Cặp song sinh dính liền nổi tiếng xuất hiện cùng một em bé, nghi vấn đã sinh con

Bác sĩ Trung Quốc kinh ngạc, gắp búi tóc nặng 2kg trong dạ dày thiếu nữ 15 tuổi

Xã hội
Bác sĩ Trung Quốc kinh ngạc, gắp búi tóc nặng 2kg trong dạ dày thiếu nữ 15 tuổi

Hy hữu: Mẹ kiện con gái đòi lại hơn 17 tỷ đồng vì tiền thuê nhà

Xã hội
Hy hữu: Mẹ kiện con gái đòi lại hơn 17 tỷ đồng vì tiền thuê nhà

Đọc thêm

Trần Đình Trọng và Cao Quang Vinh Pendant báo tin vui cho CLB CAHN
Thể thao

Trần Đình Trọng và Cao Quang Vinh Pendant báo tin vui cho CLB CAHN

Thể thao

Chia sẻ với PV Dân Việt, trung vệ Trần Đình Trọng cho biết: “Tôi đã đi khám và hiện tại không có vấn đề gì. Tôi cùng Cao Quang Vinh Pendant đã di chuyển cùng đội sang Thái Lan”.

Mẫu nhí 8 tuổi “chiếm sóng” sàn diễn trong tuần lễ thời trang trẻ em
Chuyển động Sài Gòn

Mẫu nhí 8 tuổi “chiếm sóng” sàn diễn trong tuần lễ thời trang trẻ em

Chuyển động Sài Gòn

Mẫu nhí Trúc Hà là một trong những gương mặt nổi bật trên sàn diễn Destination Runway Fashion Week – Tuần lễ Thời trang Trẻ em Việt Nam năm nay.

Viettel đầu tư 1 tỷ USD khởi công hai công trình trọng điểm Quốc gia
Doanh nghiệp

Viettel đầu tư 1 tỷ USD khởi công hai công trình trọng điểm Quốc gia

Doanh nghiệp

 Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) công bố sẽ chính thức khởi công xây dựng Trung tâm Dữ liệu An Khánh và Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Viettel vào ngày 19/8/2025. Đây là hoạt động nằm trong sự kiện đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án tại 34 tỉnh/thành phố trên cả nước với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỉ đồng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Lý Liên Kiệt lên tiếng trấn an fan dù phải nằm viện
Văn hóa - Giải trí

Lý Liên Kiệt lên tiếng trấn an fan dù phải nằm viện

Văn hóa - Giải trí

Ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt xác nhận đang điều trị bệnh cường giáp nhưng sức khỏe ổn định, ăn uống bình thường và sẽ sớm tái xuất công chúng sau thời gian dài vắng mặt.

Mất giấy viết tay mua bán đất: Người dân có được cấp sổ đỏ theo luật mới?
Bạn đọc

Mất giấy viết tay mua bán đất: Người dân có được cấp sổ đỏ theo luật mới?

Bạn đọc

Nhiều người dân mua bán đất bằng giấy viết tay nhưng sau đó làm thất lạc giấy tờ. Theo luật mới, những trường hợp hồ sơ không còn giấy tờ mua bán thì cơ quan có thẩm quyền có cơ sở để giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không?

Nếu được đồng ý và thông qua, đây sẽ là mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật ở Quảng Ngãi
Nhà nông

Nếu được đồng ý và thông qua, đây sẽ là mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật ở Quảng Ngãi

Nhà nông

Tại dự thảo Nghị quyết, HĐND tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ quy định rõ mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

Trải nghiệm 3D, công nghệ VR tại Triển lãm Ngành Nông nghiệp và Môi trường nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh
Nhà nông

Trải nghiệm 3D, công nghệ VR tại Triển lãm Ngành Nông nghiệp và Môi trường nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh

Nhà nông

Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp về những điểm nhấn của Triển lãm Ngành Nông nghiệp và Môi trường, tại Chương trình Họp báo "Công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) của Bộ Nông nghiệp và Môi trường".

Cặp đôi 'Lật mặt 7' tái ngộ trong phim tâm linh mùa lễ hội
Văn hóa - Giải trí

Cặp đôi "Lật mặt 7" tái ngộ trong phim tâm linh mùa lễ hội

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, một bộ phim kinh dị mang tên “Nhà hai chủ” bất ngờ ghi tên mình trong cuộc chiến phòng vé mùa lễ hội cuối năm khi ấn định ngày công chiếu chính thức: 5/12/2025.

Ukraine tung tên lửa mới 'mạnh nhất thế giới' hủy diệt mục tiêu trọng yếu của Nga
Thế giới

Ukraine tung tên lửa mới 'mạnh nhất thế giới' hủy diệt mục tiêu trọng yếu của Nga

Thế giới

Ukraine vừa chính thức công bố Flamingo - loại tên lửa hành trình mới - được mô tả là một trong những vũ khí tấn công mạnh mẽ nhất thế giới hiện nay có thể khiến Nga phải dè chừng, theo Euromaidanpress.

Đà Nẵng thanh tra Sở Ngoại vụ, 2 doanh nghiệp khoáng sản và nhiều khu công nghiệp
Tin tức

Đà Nẵng thanh tra Sở Ngoại vụ, 2 doanh nghiệp khoáng sản và nhiều khu công nghiệp
6

Tin tức

Đà Nẵng thanh tra Sở Ngoại vụ, 2 doanh nghiệp khoáng sản và nhiều khu công nghiệp, kế hoạch vừa được Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng ban hành.

Cận cảnh tòa nhà 55 tầng khởi đầu Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Cận cảnh tòa nhà 55 tầng khởi đầu Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Tòa nhà Saigon Marina IFC cao 55 tầng sẽ được khánh thành tại khu đất Ba Son, đánh dấu bước đi đầu tiên trong lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế của TP.HCM.

Bảng xếp hạng vòng 1 V.League 2025/2026: Tân binh ghi dấu ấn
Thể thao

Bảng xếp hạng vòng 1 V.League 2025/2026: Tân binh ghi dấu ấn

Thể thao

Cả 2 đội bóng vừa thăng hạng V.League mùa này là CLB Ninh Bình và PVF-CAND đều có chiến thắng ngay ở vòng đấu khai màn LPBank V.League 1-2025/26 (V.League 2025/2026) để đem tới một lời chào không thể ấn tượng hơn nữa.

Phụ xe bị đánh nhập viện ở Bến xe Giáp Bát (Hà Nội): Đình chỉ xe có tài xế bị tố hành hung
Tin tức

Phụ xe bị đánh nhập viện ở Bến xe Giáp Bát (Hà Nội): Đình chỉ xe có tài xế bị tố hành hung

Tin tức

Vụ việc một phụ xe tố bị đánh nhập viện ở Bến xe Giáp Bát (TP.Hà Nội) khiến dư luận không khỏi bức xúc, hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Lâm Đồng: Xây dựng các khu tái định cư khoảng 420 tỷ đồng phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
Kinh tế

Lâm Đồng: Xây dựng các khu tái định cư khoảng 420 tỷ đồng phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Kinh tế

Ngày 18/8, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra những nơi chuẩn bị xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam qua tỉnh Lâm Đồng.

Đà Nẵng đầu tư hơn 537 tỷ đồng cho dự án nút giao khác mức với cao tốc Bắc Nam
Kinh tế

Đà Nẵng đầu tư hơn 537 tỷ đồng cho dự án nút giao khác mức với cao tốc Bắc Nam
5

Kinh tế

Đà Nẵng đầu tư hơn 537 tỷ đồng cho dự án nút giao khác mức với cao tốc Bắc Nam, quyết định vừa được UBND TP Đà Nẵng ban hành.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên và hành trình lan tỏa yêu thương
Đại đoàn kết dân tộc

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên và hành trình lan tỏa yêu thương

Đại đoàn kết dân tộc

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã trao hơn 121 tấn gạo cho hơn 12 nghìn hộ nghèo, hỗ trợ 5 tỷ đồng cho đồng bào Nghệ An bị ảnh hưởng bão số 3, xây mới và sửa chữa hơn 4.300 ngôi nhà trị giá hàng trăm tỷ đồng...

EVNHCMC được vinh danh tại ASEAN Award 2025: Khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập
Kinh tế

EVNHCMC được vinh danh tại ASEAN Award 2025: Khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập

Kinh tế

Ngày 16/8, tại Singapore, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế ASEAN lần thứ 6 với chủ đề “Hội nhập kinh tế ASEAN trong kỷ nguyên vươn mình”, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã xuất sắc được trao hai giải thưởng quan trọng của ASEAN Award 2025: Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2025.

Sự hiện diện của Vinamilk giúp Việt Nam vào Top 5 thế giới về giá trị thương hiệu ngành sữa
Doanh nghiệp

Sự hiện diện của Vinamilk giúp Việt Nam vào Top 5 thế giới về giá trị thương hiệu ngành sữa

Doanh nghiệp

Vượt qua nhiều ông lớn quốc tế, Vinamilk được Brand Finance vinh danh là thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới, với chỉ số sức mạnh thương hiệu ở mức xếp hạng cao nhất – xuất sắc vượt trội. Điều gì đã giúp thương hiệu này tạo nên kỳ tích?

Đề xuất KOL sai phạm bị hạn chế biểu diễn, xuất hiện trên truyền thông
Tin tức

Đề xuất KOL sai phạm bị hạn chế biểu diễn, xuất hiện trên truyền thông

Tin tức

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho rằng cần có chế tài quản lý và xử lý nghiêm các KOL, hoặc áp dụng biện pháp hạn chế biểu diễn, xuất hiện trên truyền thông khi xảy ra sai phạm.

Ukraine toan tính cho nổ tung cầu Crimea bằng xe chở đầy bom, Nga kịp chặn đứng trong gang tấc
Thế giới

Ukraine toan tính cho nổ tung cầu Crimea bằng xe chở đầy bom, Nga kịp chặn đứng trong gang tấc

Thế giới

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 18/8 thông báo đã ngăn chặn thành công một âm mưu do tình báo Ukraine lên kế hoạch nhằm cho nổ tung cầu Crimea bằng xe bom.

Thiên thái huyền kinh có phải môn thần công mạnh nhất trong kiếm hiệp Kim Dung?
Đông Tây - Kim Cổ

Thiên thái huyền kinh có phải môn thần công mạnh nhất trong kiếm hiệp Kim Dung?

Đông Tây - Kim Cổ

Tuy không nổi tiếng như Dịch cân kinh, Hàng long thập bát chưởng, Cửu dương thần công hay Cửu âm chân kinh… nhưng theo Kim Dung mô tả trong Hiệp khách hành thì Thiên thái huyền kinh mới là môn thần công mạnh nhất giúp cho người luyện thành có sức mạnh kinh thiên động địa.

Tỉnh Thanh Hóa: Vẫn còn tình trạng lao động trục lợi chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Xã hội

Tỉnh Thanh Hóa: Vẫn còn tình trạng lao động trục lợi chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Xã hội

Bên cạnh những thuận lợi trong công tác thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, vẫn còn tình trạng người lao động trục lợi chính sách, gây thiệt hại cho quỹ BHTN.

Nông thôn Tây Bắc: Xã Lê Lợi phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4,6%/năm
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Xã Lê Lợi phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4,6%/năm

Lai Châu Ngày Mới

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Lê Lợi (Lai Châu) quyết tâm lãnh đạo nhân dân các dân tộc trên địa bàn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, trong đó có chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4,6%/năm.

TP.HCM quyên góp hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền núi phía Bắc khắc phục thiên tai
Nhân ái

TP.HCM quyên góp hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền núi phía Bắc khắc phục thiên tai

Nhân ái

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, tính đến ngày 18/8, thành phố đã tiếp nhận hơn 2 tỷ đồng từ 119 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân để hỗ trợ đồng bào miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai.

Tin chiều 18/8: Tiền đạo 'Gen Z” của CLB Ninh Bình rộng cửa lên ĐT Việt Nam
Thể thao

Tin chiều 18/8: Tiền đạo "Gen Z” của CLB Ninh Bình rộng cửa lên ĐT Việt Nam

Thể thao

Tiền đạo "Gen Z” của CLB Ninh Bình rộng cửa lên ĐT Việt Nam; Hojlund chuẩn bị rời M.U; HLV Okiyama Masahiko công bố danh sách ĐT U16 nữ Việt Nam tham dự giải Đông Nam Á 2025; Neville tiến cử 2 thủ môn cho M.U sau trận thua Arsenal; Bà xã của cựu cầu thủ nhập tịch Nguyễn Van Bakel khoe dáng nóng bỏng bên hồ bơi.

Vụ 13 hộ dân ở Hưng Yên bị thu hồi đất nhưng chưa nhận được đền bù, xã Yên Mỹ báo cáo tỉnh về phương án giải quyết
Nhà nông

Vụ 13 hộ dân ở Hưng Yên bị thu hồi đất nhưng chưa nhận được đền bù, xã Yên Mỹ báo cáo tỉnh về phương án giải quyết

Nhà nông

UBND xã Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) đề xuất UBND tỉnh cho phép lập phương án điều chỉnh phần diện tích (13.584m2) của 15 hộ gia đình (2 hộ không nằm trong nội dung phản ánh của Báo điện tử Dân Việt) bị thiếu vào phần diện tích đất công do UBND xã quản lý để lập phương án bồi thường cho các hộ gia đình.

Ra vườn tình cờ thấy con động vật hoang dã, một người Hà Tĩnh bắt đem nộp cho kiểm lâm
Nhà nông

Ra vườn tình cờ thấy con động vật hoang dã, một người Hà Tĩnh bắt đem nộp cho kiểm lâm

Nhà nông

Ra vườn nhà, tình cờ ông Thận, nông dân xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh thấy một con khỉ là động vật hoang dã. Ngày 18/8, Hạt Kiểm lâm Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tiếp nhận và thả con khỉ mốc, động vật hoang dã quý hiếm nặng 4kg về môi trường tự nhiên tại xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

'Quốc bảo' Lee Young Ae trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm
Văn hóa - Giải trí

"Quốc bảo" Lee Young Ae trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên Lee Young Ae đánh dấu sự trở lại truyền hình bằng vai diễn Kang Eunsoo trong phim “Eunsoo’s Good Day".

Báo Anh: Ông Zelensky thách thức ông Trump ngay trước cuộc gặp tại Nhà Trắng
Thế giới

Báo Anh: Ông Zelensky thách thức ông Trump ngay trước cuộc gặp tại Nhà Trắng

Thế giới

Theo bình luận của tờ báo Anh Daily Mail, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã thách thức Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vài phút sau khi ông Trump đưa ra các điều kiện hòa bình - mở màn cho một cuộc đối đầu khác tại Nhà Trắng ngay trước hội nghị thưởng đỉnh của Mỹ với Châu Âu về Ukraine.

Rời Becamex TP.HCM, Hà Đức Chinh chính thức có bến đỗ mới
Thể thao

Rời Becamex TP.HCM, Hà Đức Chinh chính thức có bến đỗ mới

Thể thao

Do không tìm được phong độ tại Becamex.TP.HCM, tiền đạo Hà Đức Chinh đã quyết định chuyển đến đầu quân cho 1 đội bóng tại phía Bắc. Mới đây, fanpage chính thức của Bắc Ninh FC đã công bố bản hợp đồng mang tên Hà Đức Chinh.

Tin đọc nhiều

1

Ở Lạng Sơn có một nông dân đang giàu lên nhờ trồng loại cây ra hoa cản chả kịp, thơm khắp rừng

Ở Lạng Sơn có một nông dân đang giàu lên nhờ trồng loại cây ra hoa cản chả kịp, thơm khắp rừng

2

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Đối tác lớn e dè đặt hàng, doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy ngấm đòn

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Đối tác lớn e dè đặt hàng, doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy ngấm đòn

3

Một xã mới ở tỉnh Đắk Lắk trên treo sầu riêng, dưới xếp la liệt sầu riêng, cả xã có hơn 5.100ha trồng "cây tiền tỷ"

Một xã mới ở tỉnh Đắk Lắk trên treo sầu riêng, dưới xếp la liệt sầu riêng, cả xã có hơn 5.100ha trồng 'cây tiền tỷ'

4

Nhiệm vụ của Phòng kinh tế cấp xã, phường từ 1/7/2025

Nhiệm vụ của Phòng kinh tế cấp xã, phường từ 1/7/2025

5

Loại thịt bổ dưỡng hơn thịt lợn, ngon hơn thịt gà, giúp trẻ cao lớn, khỏe mạnh, xào tỏi thơm phức

Loại thịt bổ dưỡng hơn thịt lợn, ngon hơn thịt gà, giúp trẻ cao lớn, khỏe mạnh, xào tỏi thơm phức