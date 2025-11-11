Bộ Xây dựng lên tiếng về phản ánh “cò” đẩy giá nhà ở xã hội

Phản ánh tình trạng “mua chênh, bán lướt” tại nhiều dự án

Trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng, một công dân đã gửi kiến nghị về những bất cập trong chính sách phát triển nhà ở xã hội. Theo phản ánh, tại một số dự án, đặc biệt ở Thanh Hóa, xuất hiện tình trạng hồ sơ không phản ánh đúng nhu cầu thực tế. Một số người không có nhu cầu ở thật nhưng vẫn ghép hồ sơ chờ đến khi có khách để sang nhượng, tạo ra tình trạng mua bán chênh lệch trái quy định.

Các căn nhà ở xã hội vì thế bị “cò” đất đẩy giá lên cao hơn nhiều so với giá gốc, khiến chính sách hỗ trợ người thu nhập thấp bị méo mó và người dân thực sự cần nhà khó tiếp cận.

Về điều kiện thu nhập, theo quy định, đối tượng mua nhà ở xã hội phải có thu nhập 2 vợ chồng không quá 30 triệu đồng/hộ/tháng.

Tuy nhiên, với mức thu nhập này, trong bối cảnh 2 vợ chồng nuôi 2 con nhỏ, chi phí sinh hoạt, giáo dục, y tế… đã rất cao, gần như không còn khả năng tích lũy để mua nhà. Quy định này chưa thật sự sát thực tế, gây khó khăn cho nhiều hộ gia đình có nhu cầu ở thật sự.

Trước phản ánh trên, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) đã có văn bản phản hồi. Cơ quan này cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 261 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Theo đó, điều kiện về thu nhập của người mua đã được điều chỉnh tăng. Cụ thể, người độc thân có thu nhập bình quân hàng tháng không quá 20 triệu đồng, người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên có thu nhập không quá 30 triệu đồng, còn các cặp vợ chồng có tổng thu nhập hàng tháng không vượt quá 40 triệu đồng.

Theo Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh mức thu nhập này là cần thiết nhằm đảm bảo tính khả thi của chính sách, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho nhiều đối tượng hơn. Trong bối cảnh giá hàng hóa, dịch vụ và chi phí sinh hoạt đều tăng cao, ngưỡng thu nhập cũ không còn phản ánh đúng thực tế và vô tình loại bỏ nhiều người đang thực sự có nhu cầu mua nhà.

Liên quan đến tình trạng đầu cơ, mua bán chênh lệch, Bộ Xây dựng cho biết trách nhiệm quản lý và xử lý thuộc về chính quyền địa phương. Theo Nghị định số 100, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức hoặc phối hợp với các bộ, ngành liên quan để thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quá trình đầu tư, xây dựng, bán, cho thuê và cho thuê mua nhà ở xã hội.

Trong quá trình tổ chức bốc thăm mua, thuê mua căn hộ, Sở Xây dựng địa phương phải cử đại diện tham gia giám sát, đồng thời lập biên bản công khai kết quả để đảm bảo tính minh bạch, tránh phát sinh tiêu cực hay “suất ảo”.

Đại diện Bộ Xây dựng nhấn mạnh, việc tăng cường kiểm tra, giám sát và điều chỉnh chính sách thu nhập không chỉ nhằm ngăn chặn trục lợi mà còn hướng tới mục tiêu quan trọng nhất là giúp người lao động thu nhập thấp có cơ hội an cư.

Chính sách nhà ở xã hội được xây dựng để phục vụ nhóm đối tượng yếu thế, nhưng nếu thiếu giám sát và bị lợi dụng, chính sách ấy có thể bị biến tướng, trở thành công cụ đầu cơ của một số nhóm lợi ích.