Tin chiều 3/9: Trường Tươi Đồng Nai có HLV từng là 'lá chắn thép' ở ĐT Việt Nam

Trường Tươi Đồng Nai có HLV từng là "lá chắn thép" ở ĐT Việt Nam

CLB Trường Tươi Đồng Nai đã chính thức công bố bổ nhiệm Lê Phước Tứ vào vị trí Giám đốc Kỹ thuật (GĐKT), đánh dấu bước đi quan trọng trong hành trình xây dựng chiến lược dài hạn và phát triển bền vững.

Lê Phước Tứ từng là một trong những trung vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam, nổi bật với lối chơi chắc chắn, bản lĩnh và giàu kinh nghiệm. Trong sự nghiệp thi đấu, anh từng là chốt chặn đáng tin cậy của nhiều CLB cũng như đội tuyển quốc gia, để lại dấu ấn đậm nét ở những giải đấu lớn. Với sự nghiệp kéo dài nhiều năm ở đỉnh cao, Phước Tứ được xem là cầu thủ giàu kinh nghiệm trận mạc, am hiểu chiến thuật và có tầm nhìn trong bóng đá hiện đại.

HLV Lê Phước Tứ đảm nhiệm vai trò Giám đốc Kỹ thuật tại Trường Tươi Đồng Nai. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai.

Việc bổ nhiệm Phước Tứ vào vị trí Giám đốc Kỹ thuật cho thấy tham vọng của Trường Tươi Đồng Nai trong việc định hình lối chơi có bản sắc, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển lâu dài. Không chỉ dừng lại ở mục tiêu trước mắt, CLB hướng tới việc tạo dựng hệ thống chuyên môn ổn định, kết hợp đào tạo và thi đấu để dần dần nâng tầm vị thế trong bóng đá Việt Nam.

“Truyền nhân Courtois” tiết lộ lý do gia nhập M.U

Trong buổi phỏng vấn ra mắt M.U, thủ môn tân binh Senne Lammens chia sẻ: “Đây là một trong những CLB lớn nhất thế giới, còn Premier League là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Ở Antwerp, tôi từng nói chuyện với vài đồng đội từng chơi bóng tại Anh, chỉ cần nhắc tới M.U, bạn sẽ thấy khuôn mặt họ thay đổi ngay lập tức.

Chỉ riêng cái tên M.U thôi đã mang một hào quang đặc biệt. Giờ tôi được trực tiếp chứng kiến, cảm nhận, nó thực sự ở một đẳng cấp khác. Điều đó điên rồ thật sự. Đó cũng là lý do lớn khiến tôi chọn M.U. Tôi rất hạnh phúc khi mọi chuyện hoàn tất”.

AFC gửi thông điệp sâu sắc tới U23 Việt Nam

“Ngày hội non sông, quyết tâm chiến thắng" - đó là dòng thông điệp ý nghĩa mà trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC Asian Cup) gửi đến đội tuyển U23 Việt Nam trước thềm trận đấu với U23 Bangladesh vào lúc 19h00 tối 3/9. Lời động viên từ AFC sẽ là động lực lớn để Khuất Văn Khang và đồng đội tự tin mang về 3 điểm đầu tay.

LĐBĐ châu Á gửi thông điệp tới thầy trò HLV Kim Sang-sik (Ảnh: Chụp màn hình).

Trên trang cá nhân, đội trưởng ĐT Việt Nam Đỗ Duy Mạnh cũng đã gửi lời chúc may mắn tới những người đàn em trong ngày ra quân. Anh viết: "May mắn nha các chàng trai".

Trận đấu trong ngày ra quân của U23 Việt Nam diễn ra ngay sau Lễ Kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9 đúng một ngày. Chính vì thế, cả HLV Kim Sang-sik và học trò đang khát khao giành chiến thắng đẹp hơn bao giờ hết, như món quà thay lời tri ân tới người hâm mộ trên cả nước.

Rời Man City, Gundogan gia nhập Galatasaray

Sau mùa giải trắng tay trên mọi đấu trường, HLV Pep Guardiola đã loại nhiều cầu thủ khỏi kế hoạch, trong đó có Ilkay Gundogan. Tương tự như thủ môn Ederson Moraes, tiền vệ người Đức chưa ra sân phút nào ở mùa giải này.

Không còn chỗ đứng ở Etihad, Gundogan đã nhận lời đầu quân cho Galatasaray. Cách đây ít giờ, nhà ĐKVĐ Super Lig xác nhận thương vụ này trên trang chủ.

“Chúng tôi đã đạt thỏa thuận với Man City về việc chuyển nhượng tự do tiền vệ Ilkay Gundogan. Cầu thủ đã kí hợp đồng vào hôm nay, có hiệu lực đến hết mùa giải 2026-27”, Galatasaray cho biết.

Yamal chia tay bạn gái sau hơn 1 tuần công khai hẹn hò?

Cách đây khoảng 1 tuần, Lamine Yamal chính thức công khai mối quan hệ với nữ ca sĩ Nicki Nicole trên Instagram. Cụ thể, số 10 mới của Barcelona đăng tải bức ảnh thân mật bên Nicki Nicole trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 25 của nữ ca sĩ đến từ Rosario, quê hương của Lionel Messi.

Lamine Yamal. Ảnh: Chat GPT.

Tuy nhiên, chỉ hơn một tuần sau khi công khai hẹn hò, Yamal và Nicki Nicole được cho là đã chia tay. Trên Instagram, Yamal đã xóa toàn bộ những hình ảnh liên quan đến bạn gái hơn anh 7 tuổi. Đáng chú ý, anh còn gỡ luôn ảnh đại diện của mình.

Động thái bất thường này làm dấy lên tin đồn rằng Yamal và Nicki Nicole đã "đường ai nấy đi". Hiện người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi xác nhận chính thức từ cả hai phía.