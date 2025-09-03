Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
Thể thao
Thứ tư, ngày 03/09/2025 17:10 GMT+7

Tin chiều 3/9: Trường Tươi Đồng Nai có HLV từng là "lá chắn thép" ở ĐT Việt Nam

+ aA -
PV Thứ tư, ngày 03/09/2025 17:10 GMT+7
Trường Tươi Đồng Nai có HLV từng là "lá chắn thép" ở ĐT Việt Nam; “Truyền nhân Courtois” tiết lộ lý do gia nhập M.U; AFC gửi thông điệp sâu sắc tới U23 Việt Nam; Rời Man City, Gundogan gia nhập Galatasaray; Yamal chia tay bạn gái sau hơn 1 tuần công khai hẹn hò?
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Trường Tươi Đồng Nai có HLV từng là "lá chắn thép" ở ĐT Việt Nam

CLB Trường Tươi Đồng Nai đã chính thức công bố bổ nhiệm Lê Phước Tứ vào vị trí Giám đốc Kỹ thuật (GĐKT), đánh dấu bước đi quan trọng trong hành trình xây dựng chiến lược dài hạn và phát triển bền vững.

Lê Phước Tứ từng là một trong những trung vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam, nổi bật với lối chơi chắc chắn, bản lĩnh và giàu kinh nghiệm. Trong sự nghiệp thi đấu, anh từng là chốt chặn đáng tin cậy của nhiều CLB cũng như đội tuyển quốc gia, để lại dấu ấn đậm nét ở những giải đấu lớn. Với sự nghiệp kéo dài nhiều năm ở đỉnh cao, Phước Tứ được xem là cầu thủ giàu kinh nghiệm trận mạc, am hiểu chiến thuật và có tầm nhìn trong bóng đá hiện đại.

HLV Lê Phước Tứ đảm nhiệm vai trò Giám đốc Kỹ thuật tại Trường Tươi Đồng Nai. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai.

Việc bổ nhiệm Phước Tứ vào vị trí Giám đốc Kỹ thuật cho thấy tham vọng của Trường Tươi Đồng Nai trong việc định hình lối chơi có bản sắc, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển lâu dài. Không chỉ dừng lại ở mục tiêu trước mắt, CLB hướng tới việc tạo dựng hệ thống chuyên môn ổn định, kết hợp đào tạo và thi đấu để dần dần nâng tầm vị thế trong bóng đá Việt Nam.

“Truyền nhân Courtois” tiết lộ lý do gia nhập M.U

Trong buổi phỏng vấn ra mắt M.U, thủ môn tân binh Senne Lammens chia sẻ: “Đây là một trong những CLB lớn nhất thế giới, còn Premier League là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Ở Antwerp, tôi từng nói chuyện với vài đồng đội từng chơi bóng tại Anh, chỉ cần nhắc tới M.U, bạn sẽ thấy khuôn mặt họ thay đổi ngay lập tức.

Chỉ riêng cái tên M.U thôi đã mang một hào quang đặc biệt. Giờ tôi được trực tiếp chứng kiến, cảm nhận, nó thực sự ở một đẳng cấp khác. Điều đó điên rồ thật sự. Đó cũng là lý do lớn khiến tôi chọn M.U. Tôi rất hạnh phúc khi mọi chuyện hoàn tất”.

AFC gửi thông điệp sâu sắc tới U23 Việt Nam

“Ngày hội non sông, quyết tâm chiến thắng" - đó là dòng thông điệp ý nghĩa mà trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC Asian Cup) gửi đến đội tuyển U23 Việt Nam trước thềm trận đấu với U23 Bangladesh vào lúc 19h00 tối 3/9. Lời động viên từ AFC sẽ là động lực lớn để Khuất Văn Khang và đồng đội tự tin mang về 3 điểm đầu tay.

LĐBĐ châu Á gửi thông điệp tới thầy trò HLV Kim Sang-sik (Ảnh: Chụp màn hình).

Trên trang cá nhân, đội trưởng ĐT Việt Nam Đỗ Duy Mạnh cũng đã gửi lời chúc may mắn tới những người đàn em trong ngày ra quân. Anh viết: "May mắn nha các chàng trai".

Trận đấu trong ngày ra quân của U23 Việt Nam diễn ra ngay sau Lễ Kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9 đúng một ngày. Chính vì thế, cả HLV Kim Sang-sik và học trò đang khát khao giành chiến thắng đẹp hơn bao giờ hết, như món quà thay lời tri ân tới người hâm mộ trên cả nước.

Rời Man City, Gundogan gia nhập Galatasaray

Sau mùa giải trắng tay trên mọi đấu trường, HLV Pep Guardiola đã loại nhiều cầu thủ khỏi kế hoạch, trong đó có Ilkay Gundogan. Tương tự như thủ môn Ederson Moraes, tiền vệ người Đức chưa ra sân phút nào ở mùa giải này.

Không còn chỗ đứng ở Etihad, Gundogan đã nhận lời đầu quân cho Galatasaray. Cách đây ít giờ, nhà ĐKVĐ Super Lig xác nhận thương vụ này trên trang chủ.

“Chúng tôi đã đạt thỏa thuận với Man City về việc chuyển nhượng tự do tiền vệ Ilkay Gundogan. Cầu thủ đã kí hợp đồng vào hôm nay, có hiệu lực đến hết mùa giải 2026-27”, Galatasaray cho biết.

Yamal chia tay bạn gái sau hơn 1 tuần công khai hẹn hò?

Cách đây khoảng 1 tuần, Lamine Yamal chính thức công khai mối quan hệ với nữ ca sĩ Nicki Nicole trên Instagram. Cụ thể, số 10 mới của Barcelona đăng tải bức ảnh thân mật bên Nicki Nicole trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 25 của nữ ca sĩ đến từ Rosario, quê hương của Lionel Messi.

Lamine Yamal. Ảnh: Chat GPT.

Tuy nhiên, chỉ hơn một tuần sau khi công khai hẹn hò, Yamal và Nicki Nicole được cho là đã chia tay. Trên Instagram, Yamal đã xóa toàn bộ những hình ảnh liên quan đến bạn gái hơn anh 7 tuổi. Đáng chú ý, anh còn gỡ luôn ảnh đại diện của mình.

Động thái bất thường này làm dấy lên tin đồn rằng Yamal và Nicki Nicole đã "đường ai nấy đi". Hiện người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi xác nhận chính thức từ cả hai phía.

Tham khảo thêm

Thủ môn nhập tịch Brazil cao 1m98 từng khoác áo ĐT Việt Nam gia nhập Trường Tươi Đồng Nai

Thủ môn nhập tịch Brazil cao 1m98 từng khoác áo ĐT Việt Nam gia nhập Trường Tươi Đồng Nai

Washington Brandao lỡ duyên SLNA, Trường Tươi Đồng Nai, giờ đang ở đâu?

Washington Brandao lỡ duyên SLNA, Trường Tươi Đồng Nai, giờ đang ở đâu?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Thép xanh Nam Định đón HLV từ Brazil

Fanpage chính thức của Thép xanh Nam Định vừa thông báo về việc đội bóng thành Nam đã tuyển mộ thành công chuyên gia vật lý trị liệu người Brazil - Dilson Neto. Ông Dilson Neto chính là người đã tham gia điều trị, hỗ trợ hồi phục cho Nguyễn Xuân Son tại Brazil thời gian qua.

Tiền đạo ngoại binh cao 1m93 của Thép xanh Nam Định có gì đặc biệt?

Thể thao
Tiền đạo ngoại binh cao 1m93 của Thép xanh Nam Định có gì đặc biệt?

Tin tối (2/9): Thép xanh Nam Định mất 5 ngôi sao khi đấu ĐT Việt Nam

Thể thao
Tin tối (2/9): Thép xanh Nam Định mất 5 ngôi sao khi đấu ĐT Việt Nam

3 HLV nguy cơ mất việc sau vòng 3 V.League 2025/2026

Thể thao
3 HLV nguy cơ mất việc sau vòng 3 V.League 2025/2026

Đọc thêm

Bộ Công Thương, doanh nghiệp hợp lực để đưa hàng Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

Bộ Công Thương, doanh nghiệp hợp lực để đưa hàng Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

Bộ Công Thương đang tập trung triển khai Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030”.

Cổ phiếu thép đồng loạt tăng 'bung nóc', mã HPG của Hoà Phát lập đỉnh 3 năm
Nhà đất

Cổ phiếu thép đồng loạt tăng 'bung nóc', mã HPG của Hoà Phát lập đỉnh 3 năm

Nhà đất

Cổ phiếu thép trở thành tâm điểm thị trường ngày 4/9 khi HPG, NKG, HSG đồng loạt bứt phá, hút mạnh dòng tiền. Nhóm nguyên vật liệu tăng 2,99%, góp phần đưa VN-Index lên đỉnh cao mới.

Nhạc sĩ Trần Tiến nói gì khi có ca khúc được vinh danh sau 45 năm?
Văn hóa - Giải trí

Nhạc sĩ Trần Tiến nói gì khi có ca khúc được vinh danh sau 45 năm?

Văn hóa - Giải trí

Nhạc sĩ Trần Tiến cùng đại diện các nhạc sĩ đã có những chia sẻ sau đêm vinh danh 55 tác phẩm âm nhạc tiêu biểu trong 50 năm sau ngày đất nước thống nhất.

Đội ngũ Trump tiết lộ 'lá bùa' giúp định đoạt số phận Ukraine, làm nước Mỹ 'hồi sinh', hùng mạnh
Thế giới

Đội ngũ Trump tiết lộ 'lá bùa' giúp định đoạt số phận Ukraine, làm nước Mỹ 'hồi sinh', hùng mạnh

Thế giới

Chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong hồ sơ gửi Tòa án Tối cao rằng, thuế quan là chìa khóa cho hòa bình ở Ukraine, có thuế quan Mỹ sẽ là một quốc gia giàu mạnh. Việc hủy bỏ thuế quan đối với các nước, trong đó có Ấn Độ, sẽ khiến Mỹ đối mặt với các biện pháp trả đũa thương mại và làm suy yếu nỗ lực đảm bảo hòa bình trên trường quốc tế của nước này.

Một Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ mới
Tin tức

Một Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ mới

Tin tức

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Long Hải tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Loại rau toàn thân đều là bảo bối, bảo vệ mắt, dưỡng dạ dày, đẹp da, mùa thu đừng bỏ qua, xào nấu đều ngon
Gia đình

Loại rau toàn thân đều là bảo bối, bảo vệ mắt, dưỡng dạ dày, đẹp da, mùa thu đừng bỏ qua, xào nấu đều ngon

Gia đình

Vào mùa thu, bạn nên ăn loại rau này. Nó có ở khắp các đồng ruộng, lá, cọng, củ đều thơm ngon, bổ dưỡng. Bạn càng ăn nhiều, mắt bạn sẽ càng sáng.

Bắt đối tượng ở Đắk Lắk trộm cá Huyết long trị giá khoảng 60 triệu đồng
Pháp luật

Bắt đối tượng ở Đắk Lắk trộm cá Huyết long trị giá khoảng 60 triệu đồng

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam Dương Văn Bình (SN 1993) vì trộm cá Huyết long trị giá 60 triệu đồng, sau đó đem ném xuống sông phi tang.

Quay phim Vũ Trung Kiên của VTV: “Quay cảnh bay trên bầu trời dịp A80 là những thử thách đặc biệt”
Văn hóa - Giải trí

Quay phim Vũ Trung Kiên của VTV: “Quay cảnh bay trên bầu trời dịp A80 là những thử thách đặc biệt”

Văn hóa - Giải trí

Quay phim Vũ Trung Kiên - người đứng sau những khuôn hình của màn trình diễn 30 máy bay dịp A80 đã có những chia sẻ về hậu trường thực hiện nhiệm vụ.

TP.HCM đăng cai Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu, bàn về chuyển đổi xanh và số
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đăng cai Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu, bàn về chuyển đổi xanh và số

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đăng cai họp Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12. Đây là thành phố đầu tiên tại Việt Nam đăng cai tổ chức chương trình họp Đại hội đồng TPO.

Ở nơi này của Lào Cai, ai ngờ lại trúng đậm khi nuôi con vật lột xác 4 lần trong vòng đời ngắn
Nhà nông

Ở nơi này của Lào Cai, ai ngờ lại trúng đậm khi nuôi con vật lột xác 4 lần trong vòng đời ngắn

Nhà nông

Nhiều hộ nông dân ở một số địa phương trong tỉnh Lào Cai (địa bàn Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái trước thời điểm sáp nhập) đang chuyển hướng sang nuôi dế mèn, một mô hình chăn nuôi mới với con vật nuôi mới, thân thiện với môi trường, dễ triển khai và đem lại hiệu quả kinh tế.

Tuyển thủ Trinidad & Tobago vừa đầu quân cho SLNA là ai?
Thể thao

Tuyển thủ Trinidad & Tobago vừa đầu quân cho SLNA là ai?

Thể thao

Reon Moore là tiền đạo người Trinidad & Tobago vừa đầu quân cho SLNA hồi giữa tháng 8/2025.

Xử phạt, dừng hoạt động 2 tháng cơ sở nấu ăn gây ngộ độc làm 131 người phải đi cấp cứu
Xã hội

Xử phạt, dừng hoạt động 2 tháng cơ sở nấu ăn gây ngộ độc làm 131 người phải đi cấp cứu

Xã hội

Ngoài bị xử phạt số tiền 35 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 2 tháng, chủ cơ sở kinh doanh ăn uống là bà Nguyễn Thị Hiền, còn phải hỗ trợ chi trả chi phí điều trị cho 131 người bị ngộ độc.

Bảo Anh: 'Câu chuyện giữa tôi và Phạm Quỳnh Anh nên dừng lại'
Văn hóa - Giải trí

Bảo Anh: "Câu chuyện giữa tôi và Phạm Quỳnh Anh nên dừng lại"

Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Bảo Anh mới đây đã có chia sẻ dài trên trang cá nhân liên quan đến những ồn ào giữa cô và ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Nữ ca sĩ cho biết đã nhiều lần đắn đo trước khi quyết định lên tiếng với mong muốn câu chuyện kết thúc.

TP.HCM kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật năm 2025
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật năm 2025

Chuyển động Sài Gòn

Mục đích của việc kiểm tra, nhằm nắm bắt tình hình triển khai công tác thi hành pháp luật và tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn TP.HCM trong năm 2025.

Triệu Vy tái xuất giữa biến cố
Văn hóa - Giải trí

Triệu Vy tái xuất giữa biến cố

Văn hóa - Giải trí

Sau bốn năm vắng bóng khỏi làng giải trí Trung Quốc, nữ diễn viên Triệu Vy bất ngờ đăng tải loạt ảnh du lịch tại Tân Cương.

Dự thảo hạn mức tiêu thụ nhiên liệu 4,83 lít/100km với ô tô con: Nhà sản xuất xe chạy xăng, dầu 'đau đầu'?
Kinh tế

Dự thảo hạn mức tiêu thụ nhiên liệu 4,83 lít/100km với ô tô con: Nhà sản xuất xe chạy xăng, dầu "đau đầu"?

Kinh tế

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho rằng mục tiêu giảm CAFC xuống 4,83 lít/100km vào năm 2030 gây quan ngại lớn từ các nhà sản xuất xe ô tô. Tuy nhiên ở góc nhìn khác, mức tiêu thụ nhiên liệu này lại vừa mang tính ràng buộc, vừa là động lực để doanh nghiệp đổi mới và để người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm tiết kiệm, thân thiện môi trường hơn.

Lào Cai: Sắp diễn ra Lễ hội khao quân đền Trung Đô ở Bảo Nhai
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Sắp diễn ra Lễ hội khao quân đền Trung Đô ở Bảo Nhai

Lào Cai thi đua yêu nước

Lễ hội khao quân đền Trung Đô, xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai sắp diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể thao dân tộc đặc sắc, hấp dẫn.

Ông Putin đáp trả lời lăng mạ 'tội phạm chiến tranh' của Thủ tướng Đức Merz
Thế giới

Ông Putin đáp trả lời lăng mạ "tội phạm chiến tranh" của Thủ tướng Đức Merz

Thế giới

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Thủ tướng Friedrich Merz đã tìm cách chuyển trách nhiệm về cuộc xung đột ở Ukraine khỏi phương Tây sau khi nhà lãnh đạo Đức gọi ông là "tội phạm chiến tranh".

Thuê ô tô rồi đem cầm cố
Pháp luật

Thuê ô tô rồi đem cầm cố

Pháp luật

Bùi Trọng Nghĩa ở phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau thuê ô tô của người quen rồi lái đến TP.HCM cầm cố xe lấy 50 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Ký ức Hà Nội: Đám cưới Hà Nội xưa qua lời kể của bà
Bạn đọc

Ký ức Hà Nội: Đám cưới Hà Nội xưa qua lời kể của bà

Bạn đọc

Trong lời kể của bà, tôi thấy được một đám cưới không hào nhoáng nhưng đầy ắp tình yêu, tình người - một tình yêu được xây nên từ những điều giản dị, chân thành nhất...

Xăng dầu hôm nay 4/9: Đồng loạt tăng nhưng “nhẹ nhàng”
Kinh tế

Xăng dầu hôm nay 4/9: Đồng loạt tăng nhưng “nhẹ nhàng”

Kinh tế

Đúng với dự đoán của giới chuyên gia và doanh nghiệp, do giá dầu thế giới tuần qua tăng liên tiếp, giá dầu thành phẩm trong nước tại phiên điều chỉnh ngày hôm nay đồng loạt tăng.

Tiệc cưới xa hoa của 'rich kid' có 4 triệu người theo dõi
Xã hội

Tiệc cưới xa hoa của "rich kid" có 4 triệu người theo dõi

Xã hội

Ngày 28/8, Rebecca Ma - "nữ hoàng TikTok" đã tổ chức lễ cưới tại Villa Balbiano, một biệt thự tư nhân nổi tiếng bên hồ Como, Italy.

Chuyện chưa kể của bóng đá trẻ Hà Tĩnh: Thiếu sân tập, thiếu xe, thiếu dụng cụ
Thể thao

Chuyện chưa kể của bóng đá trẻ Hà Tĩnh: Thiếu sân tập, thiếu xe, thiếu dụng cụ

Thể thao

Đối diện với rất nhiều khó khăn nhưng thời gian qua, bóng đá trẻ Hà Tĩnh vẫn giành nhiều thành tích ấn tượng. Để phát triển bền vững, bóng đá trẻ đang rất cần được đầu tư sân tập, phương tiện đi lại…

Đà Nẵng: Quốc lộ 40B chậm tiến độ, không kè chắn, nên mưa là nước tràn vào nhà dân
Bạn đọc

Đà Nẵng: Quốc lộ 40B chậm tiến độ, không kè chắn, nên mưa là nước tràn vào nhà dân

Bạn đọc

Tuyến Quốc lộ 40B thi công kéo dài, thiếu thoát nước khiến nhiều hộ dân bị mưa tràn vào nhà, ảnh hưởng sinh hoạt. Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cam kết phối hợp các đơn vị tháo gỡ vướng mắc, sớm bố trí vốn hoàn thiện hạ tầng.

Ở làng cổ xưa của tỉnh Thái Bình, hương ước quy định về ngôi thứ như thế nào, vì sao hương đảng như một triều đình nhỏ?
Nhà nông

Ở làng cổ xưa của tỉnh Thái Bình, hương ước quy định về ngôi thứ như thế nào, vì sao hương đảng như một triều đình nhỏ?

Nhà nông

Dưới thời phong kiến và thời thuộc Pháp, hương đảng ở các làng cổ thường được coi như một triều đình nhỏ. Việc quy định thứ bậc ngồi dự tế lễ, hội họp, ăn uống ở chốn đình trung theo tôn ti trật tự là việc rất hệ trọng của mỗi cộng đồng làng xã ở tỉnh Thái Bình.

Việt Nam luôn ưu tiên hàng đầu việc củng cố và phát triển quan hệ Việt-Trung
Thế giới

Việt Nam luôn ưu tiên hàng đầu việc củng cố và phát triển quan hệ Việt-Trung

Thế giới

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ Việt-Trung là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại.

Sự nghiệp lừng lẫy của Nghệ sĩ Nhân dân là Tiến sĩ, con quan đại thần nhà Nguyễn, em gái nguyên Tổng Giám đốc VTV
Văn hóa - Giải trí

Sự nghiệp lừng lẫy của Nghệ sĩ Nhân dân là Tiến sĩ, con quan đại thần nhà Nguyễn, em gái nguyên Tổng Giám đốc VTV

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành đã để lại cho đời sự nghiệp lừng lẫy với hơn 200 vở diễn, đào tạo ra nhiều nghệ sĩ tên tuổi, sáng lập Nhà hát Tuổi trẻ.

Taylor Swift nóng lòng muốn có con
Văn hóa - Giải trí

Taylor Swift nóng lòng muốn có con

Văn hóa - Giải trí

Nguồn tin thân cận cho biết Taylor Swift và Travis Kelce dự định tổ chức lễ cưới tại Rhode Island vào mùa hè tới, trong khi Taylor Swift đang nóng lòng muốn có con.

Công an TP.HCM vẫn giữ quan điểm đề nghị truy tố cựu giám đốc Công ty Tân Tân
Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM vẫn giữ quan điểm đề nghị truy tố cựu giám đốc Công ty Tân Tân

Chuyển động Sài Gòn

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố ông Trần Quốc Tân, cựu giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân, về các tội "Trốn thuế" và "Không chấp hành án".

Tiềm lực phía sau ông lớn ngành hoa tươi vừa 'thâu tóm' doanh nghiệp Úc
Kinh tế

Tiềm lực phía sau ông lớn ngành hoa tươi vừa "thâu tóm" doanh nghiệp Úc

Kinh tế

Bên cạnh vị thế là nhà xuất khẩu hoa hàng đầu Việt Nam, Dalat Hasfarm còn nhận được sự hậu thuẫn rất lớn về vốn của một nhà đầu tư đến từ Mỹ.

Tin đọc nhiều

1

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

2

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

3

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

4

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết

5

Tin chiều 3/9: Trường Tươi Đồng Nai có HLV từng là "lá chắn thép" ở ĐT Việt Nam

Tin chiều 3/9: Trường Tươi Đồng Nai có HLV từng là 'lá chắn thép' ở ĐT Việt Nam