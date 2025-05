Cô gái trẻ bị sát hại trong phòng trọ

Chiều 25/5, theo nguồn tin của Dân Việt, Công an tỉnh Bạc Liêu đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ người phụ nữ bị sát hại trong đêm.

“Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, thi thể người phụ nữ trên đã được ngành chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự” – nguồn tin cho biết thêm.

Nghi phạm Châu Văn May. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 50 phút ngày 24/5, chủ một khu trọ ở xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đến cơ quan công an trình báo về việc chị T.K.L (22 tuổi; ngụ TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) tử vong tại phòng trọ.

Tiếp nhận tin báo của người dân, Công an xã Tân Phong đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị liên quan thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Châu Văn May (31 tuổi; ngụ thị xã Giá Rai) là nghi phạm gây ra vụ án trên nên tiến hành bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Giám định tâm thần kẻ đập phá bảo vật quốc gia triều Nguyễn

Theo Công an phường Hương Long (quận Phú Xuân, TP.Huế), Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983) - đối tượng đập phá làm hư hại bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn - sinh tại phương Hương Long.

Sau khi ngồi lên bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn, Hồ Văn Phương Tâm cởi trần và có hành động đập phá làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái của ngai vàng. Ảnh cắt từ clip.

Năm 1990, Tâm theo gia đình vào sinh sống tại TP.HCM. Tại TP.HCM, Tâm không sống chung với gia đình mà thuê trọ ở riêng, thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Ngày 18/7/2023, Tâm bị TAND quận Tân Bình, TP.HCM ra quyết định số 108/2023/QĐ-TA áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Khoảng giữa tháng 5/2025, Tâm về Huế xin đến sống tại nhà người thân ở kiệt 28 Nguyễn Phúc Nguyên, phường Hương Long nhưng sau đó bị đuổi đi nên sống lang thang.

Video hành động phá hoại của Hồ Văn Phương Tâm khiến bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn bị hư hại.

Sau khi bắt giữ Tâm do có hành vi đập phá làm hư hỏng bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn, cơ quan công an chưa thể lấy lời khai của đối tượng. Nguyên nhân là do Tâm có biểu hiện loạn thần, la hét, nói nhảm, không thể trả lời các câu hỏi của điều tra viên.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đang tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với Tâm.



Cơ quan công an cũng phối hợp cùng Viện kiểm sát thu thập các tài liệu chứng cứ để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan nhằm giải quyết vụ việc theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn bị người đàn ông loạn thần đập phá làm hư hại

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 24/5, Hồ Văn Phương Tâm vào tham quan di tích điện Thái Hòa ở Đại nội Huế. Tại đây, Tâm bất ngờ vượt rào chắn bảo vệ đi vào phía bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn.

Phần tựa phía trước tay bên trái của bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn bị Hồ Văn Phương Tâm đập gãy thành 3 đoạn.

Tiếp đó, Tâm ngồi lên ngai vàng, cởi trần rồi đi lại loanh quanh và có hành động đập phá.

Hành động của người đàn ông đã làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái của bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn thành 3 đoạn.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng bảo vệ đã nhanh chóng báo tin cho cơ quan công an và phối hợp khống chế, trấn áp, bắt giữ Tâm.

Khu vực di tích điện Thái Hòa lúc này có 2 nhân viên bảo vệ canh trực. Khi vụ việc xảy ra, do Tâm có biểu hiện loạn thần, manh động nên lực lượng bảo vệ phải triển khai giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách và nhân viên đang làm nhiệm vụ trong khu vực.

Xôn xao clip xe máy kẹp 3 lạng lách, thách thức cảnh sát

Ngày 25/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang xác minh, làm rõ vụ việc ba thanh, thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu và có hành vi thách thức lực lượng chức năng.



Xe máy kẹp 3 lạng lách, đánh võng, thách thức cảnh sát giao thông. Ảnh cắt từ video

Trước đó, vào tối 24/5, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh ba thanh, thiếu niên đi chung trên một xe máy, không đội mũ bảo hiểm, liên tục thực hiện các hành vi nguy hiểm trên đường được cho là thuộc khu vực Khu đô thị VSIP Nghệ An, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Khởi tố đối tượng đi xe không biển số, kẹp 3 còn rồ ga lao vào chốt tông hỏng ô tô của CSGT

Theo nội dung clip, phương tiện vi phạm bị xe chuyên dụng của CSGT truy đuổi, còi hú liên tục và ra hiệu dừng lại. Tuy nhiên, người điều khiển xe không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, có lúc suýt gây tai nạn cho người đi đường do lạng lách, đánh võng với tốc độ cao.

Chỉ đến khi xe chuyên dụng của CSGT chặn ở khu vực đường hẹp, chiếc xe chở ba thanh, thiếu niên mới buộc phải dừng lại.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Phần lớn ý kiến đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi coi thường pháp luật và tính mạng người khác của nhóm thanh, thiếu niên, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm để răn đe, ngăn chặn các hành vi tương tự.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy tại bãi đất trống

Tối 24/5, lực lượng chức năng TP.Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh để khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy tại bãi đất trống thuộc phường Tân Phước Khánh, TP.Tân Uyên.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Nguồn: Báo Bình Dương

Trước đó, vào cuối giờ chiều cùng ngày, một người dân đi qua kênh nước nằm trên đường Tân Phước Khánh 31, thuộc khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh thì phát hiện một thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy nên đã trình báo cơ quan công an địa phương.

Sau đó, Công an phường Tân Phước Khánh nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường để phong tỏa, phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành xác minh danh tính nạn nhân.

Bước đầu xác định nạn nhân tên N.T.V.T.G. (40 tuổi, quê Tiền Giang).

Quá trình làm việc, thân nhân của ông G. cho biết, nạn nhân bị bệnh suy nhược thần kinh nhẹ đã khoảng 20 năm, vẫn đang duy trì uống thuốc để điều trị. Khoảng một tuần gần đây, ông G. đã bỏ nhà đi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thông tin mới vụ Ngân 98 quảng cáo sản phẩm giảm cân

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, đề nghị khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất và lấy mẫu kiểm nghiệm một số sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng cáo đang gây xôn xao dư luận, bao gồm sản phẩm X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3) và X7 Plus.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, trong số các sản phẩm nêu trên, chỉ duy nhất X7 Plus được tiếp nhận bản công bố sản phẩm tại cục, với mã số 5297/2021/ĐKSP cấp ngày 14/6/2021.

Sản phẩm này do Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ZUBU (địa chỉ tại quận Gò Vấp, TP.HCM) công bố và chịu trách nhiệm, sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nanotesla (huyện Đan Phượng, Hà Nội).

DJ Ngân 98 đến làm việc tại Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, sáng 22/5. Ảnh: Facebook cá nhân

Điều đáng chú ý, Cục An toàn thực phẩm khẳng định không cấp bất kỳ giấy xác nhận nội dung quảng cáo nào cho các sản phẩm kể trên.

Tuy nhiên qua rà soát trên môi trường mạng, cục phát hiện trên một số website vẫn đang kinh doanh sản phẩm này và quảng cáo sai quy định. Quảng cáo sản phẩm gây hiểu lầm về công dụng sản phẩm, quảng cáo sai với giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, quảng cáo sản phẩm như thuốc chữa bệnh… Cục An toàn thực phẩm đã thu thập đầy đủ bằng chứng.

Dựa theo quy định hiện hành, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Chu Quốc Thịnh đã có văn bản yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kiểm tra thực địa, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và lấy mẫu kiểm nghiệm để xác định chất cấm (nếu có) để xử lý theo quy định. Kết quả điều tra và xử lý phải được báo cáo về cục trước ngày 31/5 để tổng hợp và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Sản phẩm giảm cân Ngân 98 quảng cáo: Yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm, kiểm tra quy trình sản xuất

Trước đó trong một thời gian dài, Võ Thị Ngọc Ngân - DJ Ngân 98 là một trong những gương mặt có lượng theo dõi lớn, thường xuyên livestream và đăng bài giới thiệu sản phẩm với ngôn từ hấp dẫn, thậm chí cam kết hiệu quả chỉ sau vài ngày sử dụng.

Sau đó, cô vướng phải lùm xùm khi bị tố sản phẩm giảm cân có chứa chất cấm. Thông qua việc phát video trên trang cá nhân Facebook và TikTok có tick xanh, cô cập nhật diễn biến liên quan đến việc bị tố bán sản phẩm giảm cân có chứa chất cấm. Theo đó, Ngân 98 cho biết đã làm việc với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM ngày 22/5.

Tại buổi làm việc, phía cô đã cung cấp đầy đủ và chi tiết các hồ sơ pháp lý về sản phẩm, bao gồm hồ sơ công bố, hợp đồng sản xuất, phiếu kiểm nghiệm sản phẩm, hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ), giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.

Ngân 98 khẳng định các hồ sơ chứng minh sản phẩm giảm cân (X7 Plus, Super Detox X3 và X1000) đều đảm bảo chuẩn pháp lý, minh bạch từ nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ. Sở cũng đã xem xét kết quả kiểm nghiệm có xác thực từ các trung tâm được cấp phép, minh bạch và đầy đủ thông tin.

Tuy nhiên trong lần kiểm tra mới cơ quan chức năng tại TP.HCM đã tìm đến địa chỉ công ty ghi trên bao bì sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo để kiểm tra, xác minh nhưng hiện vẫn không tìm ra. Ngoài ra các thông tin về nơi sản xuất, thương mại sản phẩm này cũng mơ hồ, thông tin chung chung.