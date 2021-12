Top phim tình cảm lãng mạn Hàn, Trung lôi cuốn đến từng giây phút

1. Phim tình cảm "Autumn's concerto"

Đạo diễn: Đinh Tử Quang Năm phát hành: 2020 Số tập: 41 Diễn viên: Tống Thiến, Tống Uy Long, Vương Diệu Khánh,…

Bộ phim tình cảm xoay quanh Hạ Phồn Tinh là một cô nhân viên 34 tuổi giữ vai trò chủ chốt trong phòng hành chính của một công ty thiết kế. Vì cứ mải mê làm việc mà cô bất giác nhận ra mọi người xung quanh mình đều lần lượt kết hôn và sinh con.

Cơ duyên đưa đẩy giúp Hạ Phồn Tinh gặp được Nguyên Tống - thực tập sinh mới tại công ty và cũng là bạn tốt của em trai mình. Sau đó mọi thứ dần đi lệch quỹ đạo khi cả hai nảy sinh tình cảm và cuộc sống của Hạ Phồn Tinh bắt đầu gặp sóng gió khi tình yêu chênh lệch tuổi tác bị người đời phê phán, công ty bị thu mua khiến sự nghiệp của cô cũng rối ren.

Bộ him tình cảm Trung này quy tụ dàn diễn viên chính như Tống Thiến, Tống Uy Long… Ảnh: Netflix

Lúc này, Diệp Lộc Minh (Vương Diệu Khánh) - một CEO trưởng thành và trầm ổn, tiến vào thế giới của Hạ Phồn Tinh và trở thành người thầy chỉ lối cho cuộc đời cô. Sự xuất hiện của người đàn ông này khiến tình yêu của Hạ Phồn Tinh và Nguyên Tống đứng trước nguy cơ tan vỡ vì hàng loạt hiểu lầm liên tục xảy ra.

Trong khi đó, Hạ Xán Dương (Trương Vũ Kiếm) - em trai của Hạ Phồn Tinh, cũng bước vào một mối quan hệ tình cảm với Thái Mẫn Mẫn - cháu gái của Diệp Lộc Minh và là đàn em khoá dưới tại trường của Nguyên Tống. Đối diện với hoàn cảnh ngày càng phức tạp hơn, Hạ Phồn Tinh buộc phải giải quyết những mâu thuẫn và đưa ra lựa chọn về cuộc sống, tình yêu và hôn nhân.

Tình tiết phim vừa ngọt ngào lại nhanh, hợp lý. Thậm chí, tác phẩm còn gần gũi với hiện thực, giúp khán giả có cái nhìn khác về cuộc sống, hôn nhân gia đình, chân lý trong phim rất chân chính.

2. Phim tình cảm "Itaewon class"

Đạo diễn: Kim Sung-yoon Năm phát hành:2019 Số tập: 16 Diễn viên: Park Seo-joon, Kim Da-mi, Yoo Jae-myung, Kwon Nara,…

Phim tình cảm"Itaewon class" kể câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của cựu tù nhân Park Sae Royi (Park Seo-joon đóng). Cuộc sống Park Sae Royi rơi vào bi kịch khi anh bị đuổi học khỏi trường cấp 3 vì đã đánh một kẻ bắt nạt có bố là nhà tài phiệt kinh doanh trong giới ẩm thực.

Bố của Park Sae Royi sau đó cũng đột ngột qua đời vì một tai nạn xe hơi do chính người đã khiến anh bị đuổi học. Park Sae Royi phải vào tù vì tội mưu sát nhưng những kẻ thủ ác thì lại bình yên vô sự.

Phim tình cảm "Itaewon class" do Kim Sung-yoon đạo diễn, Park Seo-joon vào vai nam chính. Ảnh: Dosiin

Quyết không từ bỏ khát vọng sống, làm giàu cũng như sửa chữa lại những sai lầm của bản thân và cuộc đời, đồng thời nối tiếp sự nghiệp và ước mơ của cha mình để lại. Sau khi ra tù, anh đã mở một quán nhậu mang tên DanBam ở khu phố Tây Itaewon. Park Sae Royi cố gắng hướng tới thành công, vươn tầm thương hiệu mình gây dựng và tiến tới tham vọng lật đổ đế chế của gia đình họ Jang - những kẻ đã đẩy cuộc đời Park Sae Royi vào những chuỗi bi kịch cay đắng.

Park Seo Joon đã gọi vai diễn Park Sae Ro Yi trong phim "Tầng Lớp Itaewon" là "bước ngoặt trong sự nghiệp" của anh. Nam diễn viên cho rằng: "Vai diễn đó không dẫn tôi đến một con đường mới, nhưng nó tạo cơ hội cho tôi nhìn lại cả chặng đường mà mình đã đi qua. Nói cách khác, Park Sae Ro Yi đã đưa tôi trở về điểm xuất phát để nhìn lại cuộc hành trình của mình."

3. Phim tình cảm "Fated to love you"

Đạo diễn: Trần Sở Hà và Trần Kiều Ân Năm phát hành: 2008 Thời lượng: 39 tập Diễn viên: Trần Kiều Ân, Nguyễn Kinh Thiên, Trần Sở Hà,…

Bộ phim tình cảm xoay quanh chuyện tình yêu giữa Trần Hân Di và Kỷ Tồn Hy với những tình tiết dở khóc dở cười nhưng cũng không ké với những tình tiết dở khóc dở cười nhưng cũng không kém phần cảm động.

Nếu như cô nàng Hân Di là một cô gái trong sáng, chất phát và bình dị thì anh chàng Kỷ Tồn Hy lại là một chàng công tử đào hoa. Từ nhỏ Hân Di đã rất sợ người khác không thích mình nên lúc nào cũng cố gắng đáp ứng yêu cầu của mọi người và được đặt biệt danh "miếng giấy dán" (Sticky Note Girl). Hân Di coi trọng tình cảm đến khờ khạo, cô là người có cá tính nhưng lại thường xuyên yếu mềm trước những lời mật ngọt.

Phim tình cảm "Fated to love you" dành được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Ảnh: HanCinema

Một ngày, để giành được trái tim của kẻ trăng hoa Cổ Trì, cô đã chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn để cùng đi tàu du lịch với anh ta. Trên con tàu Star Cruise sang trọng, Hân Di quyết định trao thân cuồng nhiệt cho người mà cô yêu với 1 mong muốn sẽ thành đối với anh ta. Nhưng không ngờ, vì cận thị và say sóng, cô nàng vào nhầm phòng của một anh chàng khác cũng đang ngây ngất vì men say, đó chính là Tồn Hy.

Sau những phút giây nồng nàn cùng nhau, cả hai mới hốt hoảng nhận ra mình đã "ngủ" nhầm người. Nhưng cũng trong đêm đó, Hân Di phát hiện ra Cổ Trì ăn vụng với một bà góa nhà giàu và bỏ rơi cô, từ đó mà chuyện tình yêu giữa Hân Di và Tồn Hi bắt đầu có những tiến triển, sự kiện đêm đó giống như một định mệnh giúp cô tìm được một nửa thực sự của mình.

Phim dành được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và đoạt nhiều đề cử, giải thưởng lớn như: Phim truyền hình nhiều tập xuất sắc nhất 2008, đề cử Nữ diễn viên chính trong phim truyền hình nhiều tập xuất sắc nhất – Trần Kiều Ân, đề cử Nữ diễn viên phụ trong phim truyền hình nhiều tập xuất sắc nhất - Lâm Mỹ Tú, đề cử Kịch bản phim truyền hình nhiều tập hay nhất,…

4. Phim "The King: Eternal Monarch"

Đạo diễn: Baek Sang-hoon Năm phát hành:2020 Số tập: 16 tập Diễn viên: Lee Min-ho, Kim Go-eun, Woo Do-hwan, Kim Kyung-nam, Jung Eun-chae, Lee Jung-jin, Kim Yeong-ok

Phim tình cảm này lấy bối cảnh 2 thế giới song song. Trong đó, một thế giới là thế giới thực tại và thế giới còn lại khác biệt ở chỗ toàn bán đảo Triều Tiên là một quốc gia quân chủ lập hiến thống nhất với tên gọi Đại Hàn Đế quốc.

Ở thế giới đó, một thế lực siêu nhiên đã mở được cánh cửa vào thế giới thực tại. Trước âm mưu của quỷ dữ, Hoàng đế Đại Hàn Đế quốc ở thế giới song song, Lee Gon (Lee Min-ho) và thám tử Jung Tae-Eul (Kim Go-eun) ở thế giới thực tại đã cùng nhau hợp tác tìm cách đóng lại cánh cửa giữa hai thế giới để bảo vệ đất nước của Lee Gon cũng như bảo vệ người mà Tae-Eul yêu.

Phim tình cảm "The King: Eternal Monarch"lấy bối cảnh 2 thế giới song song. Ảnh: Epicentreconcerts.org



Chia sẻ về vai diễn trong phim, Lee Min-ho cho biết: "Sự tương đồng nho nhỏ là tôi giống nhân vật mình đóng, đó là về những quyết định quan trọng, một khi tôi đã đưa ra những quyết định quan trọng, tôi sẽ ngay lập tức dành hết sức mình để hoàn thành nó sớm nhất có thể. Còn bình thường, tôi cũng là người dễ tính, vui vẻ, dí dỏm và khá hoà đồng.

Về sự khác biệt, tôi thấy khác biệt lớn nhất chính là cách sống, tôi có một cuộc sống thoải mái hơn nhiều, được tự do làm những gì mình thích, được hưởng thụ những thứ ngay cả nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, nhân vật vua Lee Gon thì không được như vậy".

5. Phim tình cảm "You are my glory"

Đạo diễn: Vương Chi Năm phát hành: 2021 Thời lượng: 32 tập Diễn viên: Phan Việt Minh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Hô Khả, Dương Dương,…

Phim tình cảm "You are my glory" xoay quanh mối tình giữa nàng minh tinh Kiều Tinh Tinh và chàng kỹ sư hàng không Vu Đồ.

Cả hai từng là bạn học cùng lớp, 10 năm trước Kiều Tinh Tinh vì ngưỡng mộ tuyệt đối trước sự tài giỏi xuất chúng của bạn học Vu Đồ mà mạnh mẽ tỏ tình với anh, nhưng cô lại bị từ chối.

Mười năm sau, Kiều Tinh Tinh trở thành ngôi sao sáng được nhiều người ngưỡng mộ còn Vu Đồ lại lui trở về làm người bình thường đang đấu tranh giữa việc từ bỏ hay tiếp tục hoài bão, lý tưởng của mình.

Kiều Tinh Tinh và Vu Đồ gặp lại nhau một cách tình cờ, "crush" của cô năm nào nay trở thành thầy dạy chơi Vương Giả Vinh Diệu. Duyên phận họ cũng bắt đầu từ đó, Kiều Tinh Tinh dù đã trở thành minh tinh nhưng vẫn giữ vững được lập trường. Cô vừa là ánh sáng và là người đồng hành trên con đường thực hiện lý tưởng của Vu Đồ.

Phim "You are my glory" xoay quanh mối tình giữa nàng minh tinh Kiều Tinh Tinh và chàng kỹ sư hàng không Vu Đồ. Ảnh :Thetips



Cá nhân Địch Lệ Nhiệt Ba rất hào hứng về dự án phim: "Thời gian qua, tôi không còn muốn quay nhiều phim cổ trang nữa. Tôi muốn thử sức nhiều hơn với phim hiện đại".

Khi được hỏi về điều giống và khác nhau giữa mình và Kiều Tinh Tinh, Địch Lệ Nhiệt Ba suy ngẫm: "Kiều Tinh Tinh thật sự là một đại minh tinh. Cô ấy thích đi mua sắm, ăn đẹp mặc sang, cuộc sống hằng ngày cũng rất chỉn chu toàn vẹn. Còn tôi, khi không đóng phim, tôi trở thành một người bình thường hết mức có thể. Ngoài ra, "Kiều Tinh Tinh kết hôn năm 29 tuổi. Còn Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không như thế".

Khi mới phát sóng, "You are my glory" đã chiếm ngay vị trí đầu bảng phim chiếu mạng được xem nhiều nhất. Bộ phim đã lọt vào danh sách top 8 bộ phim trọng điểm của Cục quản lý Nhà nước về phát thanh truyền hình (tức Cục phim ảnh Quảng Điện).

6. Phim tình cảm "Crash Landing on You"

Đạo diễn: Lee Jung-hyo Năm phát hành:2019 Số tập: 16 tập Diễn viên: Hyun Bin, Son Ye-jin, Kim Jung-hyun, Seo Ji-hye, Yang Kyung Won,…

Nội dung bộ phim tình cảm xoay quanh chuyện tình cảm giữa người phụ nữ xinh đẹp, giàu có và sành điệu người Hàn Quốc Yoon Se Ri (Son Ye Jin thủ vai) với Ri Jung Hyuk (Hyun Bin thủ vai) - một sĩ quan đại úy của quân đội Triều Tiên.

Trong lần đi chơi dù lượn, vì một trận lốc xoáy mà Yoon Se Ri sau đó đã vô tình lạc qua biên giới Triều Tiên và gặp "tình yêu định mệnh" với quân nhân Ri Jung Hyuk.

Bom tấn được đạo diễn bởi Lee Jung-hyo Ảnh: Christmasload

Mối tình kẻ Nam người Bắc của Ri Jung Hyeok với ái nữ nhà tài phiệt Yoon Se Ri sau đó đã chớm nảy nở dù những khoảng cách về địa lý, văn hóa và dân tộc là rất khác biệt

Khi được hỏi anh đã làm thế nào để diễn một nhân vật ghét Son Ye Jin trong khi cô ấy đẹp đến như vậy, Yang Kyung Won chia sẻ: "Son Ye Jin tới trường quay với vẻ ngoài như một Yoon Se Ri, nên tôi đã nhìn cô ấy như Yoon Se Ri hơn là Son Ye Jin. Tôi đã rất biết ơn".

Ngoài ra, nam diễn viên đã không ngớt lời khen ngợi nhan sắc vô thực của Hyun Bin: "Ngoài lúc chúng tôi diễn ra, tôi không thể nhìn thẳng vào mắt Hyun Bin. Sự đẹp trai cứ bao trùm hết cả toàn thân anh ấy".