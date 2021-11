Top 10 phim tình cảm Mỹ lôi cuốn nhất mọi thời đại

"La la land"

Phim tình cảm Mỹ "La la land" là câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp thời hiện đại giữa chàng nhạc công piano tài hoa chuyên diễn tại các quán bar. Nguồn: CGV Việt Nam

Phim tình cảm "La la land" là câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp thời hiện đại giữa chàng nhạc công piano tài hoa chuyên diễn tại các quán bar Sebastian và cô diễn viên mới nổi xinh đẹp Mia Dolan. Thế nhưng, ở thiên đường điện ảnh Hollywood, tình yêu và sự thành công dường như không thể song hành. Khi thành công và sự nổi tiếng đến, họ vẫn không thể ở bên nhau dù cuối cùng họ vẫn thành công trên con đường sự nghiệp của mình.

Một bài học được rút ra từ bộ phim khiến cho mọi người trẻ đều trăn trở: "Phải chăng, khi chúng ta còn trẻ, chúng ra chẳng có thể nào có được trọn vẹn cả tình yêu lẫn sự nghiệp".

Các nhà phê bình đánh giá cao kịch bản và chỉ đạo của Chazelle, diễn xuất của Gosling và Stone, nhạc nền phim và bài hát của Justin Hurwitz. Tại lễ trao giải Oscars, phim nhận được 6 giải thưởng quan trọng, trong đó có: Đạo diễn xuất sắc, Nữ chính xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Nhạc phim hay nhất, Ca khúc hay nhất và Thiết kế sản xuất xuất sắc.

Đạo diễn: Damien Chazelle Năm phát hành: 2016 Thời lượng: 128 phút Diễn viên: Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons…

Tom Cross – biên tập dựng phim cho biết: "Tôi đã phải làm việc liên tục và chặt chẽ với đạo diễn, các quay phim, biên tập âm thanh để đảm bảo rằng cảm nhận của anh với bộ phim là những gì Chazelle muốn.

Anh cho biết đã sử dụng những kỹ thuật "retro" theo phong cách điện ảnh những năm 1950-1960 để thổi cái hồn cổ điển vào trong một tác phẩm hiện đại".

"Ghost"

Phim tình cảm "Ghost" là một trong những tác phẩm tình cảm lãng mạn nổi tiếng nhất thập niên 1990. Nguồn: Galaxy Cinema

"Ghost" kể về Sam Wheat – một giám đốc ngân hàng bị sát hại trong buổi hẹn hò với bạn gái Molly. Bằng một cách bí ẩn nào đó, linh hồn của Sam vẫn mắc kẹt trên trần gian và trở thành một linh hồn lang thang. Sau khi theo dấu kẻ đã giết mình, Sam nhận ra rằng cái chết của anh ta không phải là một tai nạn, và Molly đang gặp nguy hiểm.



Sam cố gắng cảnh báo Molly, nhưng đành bất lực vì cô vốn chẳng thể nhận ra sự tồn tại của anh. Vì thế, anh gặp một nhà ngoại cảm tên là Oda Mae Brown, người có thể giao tiếp với những linh hồn. Cùng với sự đồng hành của Oda, họ đã bắt đầu với kế hoạch giải cứu Molly khỏi tên sát nhân.

Đạo diễn: Jerry Zucker Năm phát hành: 1990 Thời lượng: 128 phút Diễn viên: Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg,…

"Ghost" là một trong những tác phẩm tình cảm lãng mạn nổi tiếng nhất thập niên 1990. "Ngay cả cái chết cũng không thể ngăn cách Sam (Patrick Swayze) và bạn gái Molly (Demi Moore)" – đạo diễn nói về nội dung phim.

Đạo diễn Jerry Zucker và nhà văn Bruce Joel Rubin - người có kịch bản đoạt giải Oscar - đã biến một tác phẩm viễn tưởng xen lẫn lãng mạn, hài và kinh dị "Ghost" thành cú hit phòng vé của năm 1990. Không chỉ thành công về doanh thu, "Ghost" còn tạo ra một số xu hướng với giới trẻ, chẳng hạn kiểu tóc ngắn của Demi Moore hay trò tán tỉnh trong lúc nặn gốm của cặp đôi chính.

"Titanic"

Đây là một trong những bộ phim tình cảm hiếm hoi nắm giữ kỷ lục Oscar danh giá: 14 đề cử với 11 tượng vàng chiến thắng.

Sau 84 năm kể từ sự kiện đắm tàu RMS Titanic, Rose DeWitt Bukater – một trong những hành khách may mắn thoát nạn đã kể lại những khoảnh khắc đầy thương tâm trên con tàu năm đó. Trên con tàu viễn dương cùng mẹ, vị hôn phu và những hành khách ở khoang tàu thượng lưu, cô đã gặp Jack, người vốn được lên tàu nhờ thắng cuộc trong một trò chơi bài.



Cả hai nhanh chóng thấu hiểu, và yêu nhau, nhưng định mệnh trớ trêu đã khiến con tàu đâm vào tảng băng khô và bắt đầu chìm xuống. RMS Titanic chìm xuống lòng đại dương mang theo sinh mạng của hàng trăm hành khách cũng như tình yêu của Jack và Rose.

Lịch quay phim được dự tính kéo dài 138 ngày nhưng sau đó lên tới 160. Nhiều diễn viên bị cảm lạnh, cúm hoặc mắc các bệnh liên quan đến thận sau hàng giờ đồng hồ ngâm mình trong nước lạnh, trong đó có Winslet. Sau này, Winslet nói rằng cô sẽ không bao giờ làm việc với Cameron nữa trừ khi nhận được "rất nhiều tiền". Một số người rời đoàn làm phim và ba diễn viên đóng thế bị gãy xương. Thêm vào đó, diễn viên DiCaprio cũng khẳng định anh không hề thấy nguy hiểm trong quá trình quay phim.

Đạo diễn: James Cameron Năm phát hành: 1997 Thời lượng: 194 phút Diễn viên: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane,…

Phim tình cảm"Titanic" luôn được nhắc đến như là một trong những bộ phim thành công nhất lịch sử điện ảnh thế giới. Đứng thứ 2 trong danh sách Những phim có doanh thu lớn nhất mọi thời đại với 2,19 tỷ USD. Và là một trong những bộ phim hiếm hoi nắm giữ kỷ lục Oscar danh giá: 14 đề cử với 11 tượng vàng chiến thắng.

Bản thân James Cameron thừa nhận chính ông cũng từng cho rằng "Titanic" sẽ là dự án chấm dứt sự nghiệp làm phim của mình. "Không ai nghĩ rằng nó thậm chí có thể hòa vốn. Và lúc đó tôi khá nghiêng về giả định rằng mình sẽ không bao giờ làm phim nữa".

"Pretty woman"

"Pretty woman" là bộ phim tình cảm vô cùng ý nghĩa của Mỹ. Nguồn: Movieclips Classic Trailers

Phim tình cảm "Pretty woman" xoay quanh câu chuyện tình giữa Edward Lewis và Vivian Ward. Trong khi Edward là doanh nhân thành đạt, giàu có thì Vivian lại là cô gái phố đèn đỏ, được Edward trả tiền để chia vui cùng mình những ngày tẻ nhạt. Thế rồi giữa họ nảy sinh tình cảm mặc dù không cùng đẳng cấp. Cuối cùng cả hai người đã vượt qua những quan điểm tầng lớp cũng như tính cách để đến được với nhau và xây dựng hạnh phúc.

Đầu tiên bộ phim được đặt tên là 3.000, mức giá (3.000 USD) mà nhân vật Vivien của Julia Roberts được trả trong phim để ân ái với chàng doanh nhân giàu có Richard Gere. Vivien thậm chí còn bị nhân vật của Richard Gere ném ra khỏi xe cùng với số tiền đó, theo kịch bản cũ.

Đạo diễn: Garry Marshall Năm phát hành: 1990 Thời lượng: 119 phút Diễn viên: Richard Gere, Julia Roberts,…

Ngoài ra, Richard Gere còn từng không muốn nhận vai và chính Julia Roberts là người thuyết phục Richard tham gia bộ phim bằng 1 mảnh giấy note."Cô ấy xoay tròn nó sau đó đẩy sang tôi, mảnh giấy có nội dung "Làm ơn đồng ý đi" - Richard kể lại. Nam diễn viên còn chia sẻ cảnh anh thích nhất trong phim là cảnh Julia Roberts đi bộ, vì lúc đó cô ấy chính là Julia, rất tự nhiên.

"The notebook"

Phim tình cảm "The notebook" lấy cảm hứng từ mối tình của ông bà ngoại của vợ tác giả Nicolas Sparks. Nguồn: A99 Studios

Kịch bản "The notebook" được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nicholas Sparks. "The notebook" theo chân câu chuyện tình yêu của Allie Hamilton và Noah Calhoun. Họ gặp nhau vào một buổi tối tại một lễ hội hóa trang. Nhưng tình yêu ấy lại gặp phải sự ngăn cản của cha mẹ Allie, những người không tán thành gia đình giàu có của Noah, và chuyển Allie đi nơi khác.

Trong những năm tháng ấy, cô vẫn chờ đợi những tin tức từ Noah. Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn gặp và đính hôn với một người lính trẻ đẹp trai tên là Lon. Tuy nhiên, liệu tình yêu thời tuổi trẻ của cô với Noah đã hoàn toàn nguội lạnh hay vẫn còn sục sôi trong tâm hồn. Và nếu họ nhận ra rằng vẫn còn tình cảm với nhau, liệu Allie sẽ lựa chọn giữa vị hôn phu hay mối tình đầu của mình.

Đạo diễn: Nick Cassavetes Năm phát hành: 2004 Thời lượng: 124 phút Diễn viên: Gena Rowlands, James Garner, Rachel McAdams,…

Phim tình cảm "The notebook" lấy cảm hứng từ mối tình của ông bà ngoại của vợ tác giả Nicolas Sparks.

Vượt qua bao nhiêu thăng trầm, hai ông bà đã yêu thương nhau trong suốt 60 năm. Tận đến lúc qua đời, tình cảm của họ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu mới yêu. Bộ phim đã đưa tên tuổi của Rachel Adams vụt sáng, còn Ryan Gosling từ một diễn viên không tên bất ngờ trở thành soái ca của Hollywood.

"Before sunrise"

Phim tình cảm "Before sunrise" là câu chuyện tình lãng mạn giữa chàng trai trẻ người Mỹ (Jesse) và cô sinh viên người Pháp (Celine). Nguồn: Movieclips Classic Trailers

"Before sunrise" là câu chuyện tình lãng mạn giữa chàng trai trẻ người Mỹ (Jesse) và cô sinh viên người Pháp (Celine). Sau cuộc gặp gỡ trên tàu, anh chàng Jesse đã đề nghị Celine hoãn việc trở lại Pháp và thay vào đó bắt tay vào chuyến hành trình khám phá tại Vienna.



Trong mối quan hệ kéo dài 14 giờ, làm thế nào để hai người hoàn toàn xa lại có những kết nối mật thiết đến vậy chỉ trong một ngày? Có lẽ là những khoảnh khắc trò chuyện về những triết lý tình yêu của họ. Khi mối quan hệ của họ chuyển thành tình yêu, điều gì sẽ xảy ra với họ vào sáng hôm sau khi Jesse bay đi?

Linklater thảo luận về chủ đề cũng như các nhân vật của bộ phim trong thời gian dài. Linklater nói rằng ông muốn tìm hiểu khía cạnh những mối quan hệ trong cuộc sống và khám phá về hai con người hoàn toàn xa lạ và cố gắng tìm ra con người thực sự của họ.

Đạo diễn: Richard Linklater Năm phát hành: 1995 Thời lượng: 101 phút Diễn viên: Ethan Hawke, Julie Delpy, Andrea Eckert,…

Ông quyết định đặt bối cảnh bộ phim ở một đất nước xa lạ với cả hai nhân vật chính bởi vì khi chúng ta đi du lịch chúng ta có xu hướng cởi mở hơn đối với những trải nghiệm. Ông và Krizan đã viết phác thảo và sau đó hoàn chỉnh các chi tiết trong kịch bản trong trong 11 ngày.

Đạo diễn và là người viết kịch bản Richard Linklater nói rằng ông được truyền cảm hứng về bộ phim bởi một người phụ nữ ông từng gặp trong một cửa hàng đồ chơi ở Philadelphia năm 1989 Linklater mất 9 tháng để tuyển chọn diễn viên bởi vì ông để ý đến rất nhiều người nhưng gặp khó khăn khi lựa chọn diễn viên phù hợp nhất cho 2 nhân vật Jesse và Celine.

"One day"

"One day" xoay quanh Emma – một cô gái thuộc tầng lớp lao động nguyên tắc. Nguồn: Movie Clip

Phim tình cảm "One day" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả David Nicholls. "One day" xoay quanh Emma - một cô gái thuộc tầng lớp lao động nguyên tắc. Là một người theo chủ nghĩa lý tưởng từ những giáo dục khiêm tốn, cô ấy mơ ước biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Vào đêm tốt nghiệp của mình, Emma gặp Dexter, một kẻ giàu có và đào hoa. Khác với cô, anh ấy mong chờ một tương lai thoải mái và đặc ân. Qua bộ phim ta cảm nhận được niềm vui cũng như nỗi buồn của họ khi cố gắng thực hiện ước mơ của mình và tìm thấy ý nghĩa trong một thế giới không ngừng thay đổi.

Đạo diễn: Lone Scherfig Năm phát hành: 2011 Thời lượng: 108 phút Diễn viên: Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson…

Không đặt nặng vấn đề triết lý, "One day" chỉ chầm chậm kể về một câu chuyện, tái hiện lại một đời người, thế nhưng đã giúp cho khán giả nhiều thế hệ phải dừng lại để suy nghĩ về những được mất của đời người trong tình yêu.

Diễn xuất cuả Anne Hathaway cùng Jim Sturgess là mảnh ghép cuối cùng tạo nên một tác phẩm điện ảnh hoàn hảo. Với lối diễn nhẹ nhàng, chân thành, đầy cảm xúc lẫn ngoại hình xinh đẹp, tươi sáng thì Anne đã chiếm trọn tình cảm của người xem.

"Love actually"

Thông điệp của phim tình cảm "Tình yêu ở khắp mọi nơi" được thể hiện rất rõ qua từng câu chuyện cũng như cách dẫn dắt của đạo diễn. Nguồn: Movieclips Classic Trailers

"Love actually" là bộ phim tổng hòa giữa các câu chuyện tình yêu của các nhân vật trong phim. Điển hình như sự đơn phương thầm kín của chàng Thủ tướng David với nàng trợ lý Natalie, sự đau khổ khi bị lừa dối của anh chàng nhà văn Jamie,…

Các nhân vật đều yêu rồi lại không, yêu sai hoặc đúng người, cũng có những câu chuyện đau lòng khi bị lừa dối. Tình yêu bắt đầu rồi lại kết thúc cũng giống như một ván bài chẳng biết thắng hay thua. Ở mọi lứa tuổi và cấp bậc xã hội, tình yêu luôn là vấn đề lớn đối với họ. Lấy bối cảnh tại Anh vào trước lễ Giáng sinh, tất cả các nhân vật đều kết thúc tại sân bay Heathrow với tinh thần phấn chấn.

Đạo diễn: Richard Curtis Năm phát hành: 2003 Thời lượng: 136 phút Diễn viên: Hugh Grant, Martine McCutcheon, Liam Neeson,…

Sau khi ra mắt, "Love cctually" đã thu về tổng cộng 247,472,278 triệu đô la trên toàn thế giới, một thắng lợi lớn so với một bộ phim dòng rom-com có thể làm được. Hơn thế nữa, đây là bộ phim được các nhà phê bình cũng như những người yêu điện ảnh đánh giá cao và nó được hiện thực hóa qua vô số những giải thưởng của liên hiệp điện ảnh Anh.

"Call me by your name"

Các nhà phê bình điện ảnh quốc tế đặc biệt yêu thích phong cách nhẹ nhàng của phim tình cảm "Call me by your name". Nguồn: Movieclips Classic Trailers

Phim tình cảm "Call me by your name" kể về đầu những năm 1980 ở miền bắc nước Ý, giữa khung cảnh Địa Trung Hải tươi tốt của một mùa hè vàng và thanh bình, Elio Perlman, 17 tuổi, có kỳ nghỉ hè cùng gia đình tại biệt thự có từ thế kỷ 17 của họ ở Lombardy, Ý.

Anh sớm gặp Oliver, một sinh viên tiến sĩ đẹp trai đang làm thực tập cho cha của Elio. Giờ đây, giữa khung cảnh lộng lẫy ngập nắng của ngày hè, Elio và Oliver khám phá ra khát vọng thức tỉnh những cảm xúc chưa được khám phá của mối tình đầu bắt đầu sôi sục.

Các nhà phê bình điện ảnh quốc tế đặc biệt yêu thích phong cách nhẹ nhàng, trong trẻo về mặt thẩm mỹ cũng như tính chất kích thích cảm xúc mạnh mẽ của câu chuyện trong bộ phim.

Đạo diễn: Luca Guadagnino Năm phát hành: 2018 Thời lượng: 132 phút Diễn viên: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg,…

Phim tình cảm "Call me by your name" vừa thấm đẫm vẻ gợi tình, quyến rũ, vừa trong sáng, đậm chất thơ và hơn hết, đây còn là một tác phẩm chuyển thể thành công khi giữ lại được những gì đẹp đẽ nhất của nguyên tác nhưng vẫn tạo ra được âm hưởng mới lạ đối với người xem.

Guadagnino cho biết: "Chúng tôi tạo ra niềm tin và hy vọng đối với tình yêu, cùng những ký ức đẹp đẽ. Họ còn trẻ nhưng rồi họ sẽ trưởng thành và rồi khi họ nhìn lại, họ đã có quãng thời gian khó quên".

"The shape of water"

Bộ phim xoay quanh tình yêu kỳ lạ nhưng cũng đầy mãnh liệt giữa cô gái câm Elisa và chàng người cá. Nguồn: CGV Cinemas Vietnam

Bộ phim tình cảm xoay quanh tình yêu kỳ lạ nhưng cũng đầy mãnh liệt giữa cô gái câm Elisa và chàng người cá. Elisa bị câm do nạn bạo hành từ thời thơ ấu và sống bằng công việc quét dọn trong một cơ quan bí mật của chính phủ.



Cuộc sống của cô trôi qua vô cùng tẻ nhạt cho đến khi trung tâm nghiên cứu đem về một sinh vật người cá quái dị. Tuy nhiên trong quá trình tiếp xúc cả hai đã nảy sinh tình cảm. Ở chàng Người Cá, Elisa tìm thấy những gì bản thân mong muốn là có một người bạn câm lặng nhưng chân thành. Cô dần cảm hóa và dạy cho người cá cách giao tiếp với con người bằng mọi cách, kể cả âm nhạc và cử chỉ.

Trong bài diễn văn khi nhận giải thưởng "Đạo diễn xuất sắc" tại "Quả cầu vàng 2018", nhà làm phim người Mexico có chia sẻ vui rằng ông phải hy sinh ba năm cuộc đời cho mỗi tác phẩm điện ảnh.

Đạo diễn: Guillermo del Toro Năm phát hành: 2018 Thời lượng: 127 phút Diễn viên: Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins,…

Chúng là những bộ phim thể hiện niềm tin của nhà làm phim vào "quái vật" - thứ hiện thân cho nhóm cá thể nhỏ bé trong xã hội, có thể không toàn vẹn, có thể gục ngã, nhưng sẽ luôn đứng lên để bước tiếp, để yêu đời và yêu người.

Tính đến nay, "The shape of water" đã thu về 276 đề cử, trong đó hiện đã chiến thắng 69 giải thưởng. Nhiều nhà phê bình đồng loạt nhận định "The shape of water" là tác phẩm hay nhất trong sự nghiệp đồ sộ của Guillermo del Toro, mang đậm dấu ấn của nhà làm phim tài năng này.

Adam Graham, nhà bình luận hàng đầu của tờ Detroit News, cho rằng: "Đây là bộ phim tuyệt vời nhất của đạo diễn Guillermo del Toro, là lời tri ân đáng yêu và giàu cảm thông với Hollywood xưa, với những bộ phim quái vật, những kẻ dị biệt và tình yêu mà chỉ có thể được tạo nên từ chất xám của các nhà làm phim có tầm nhìn thực sự".