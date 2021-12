Top phim tình cảm Trung Quốc khiến khán giả thổn thức

1. Phim tình cảm "Le coup de foudre"

“Le coup de foudre” kể về đôi bạn ngồi cùng bàn với nhau là Ngôn Mặc và Triệu Kiều Nhất. (Nguồn: Huace global fun)

Phim tình cảm "Le coup de foudre" kể về đôi bạn ngồi cùng bàn với nhau là Ngôn Mặc và Triệu Kiều Nhất. Hai người đã có cuộc hẹn cùng đi du học sau khi cả hai tốt nghiệp. Tuy nhiên, cả hai không lỡ hẹn vì lý do gia đình. Sau đó hai người đã cắt đứt liên lạc với nhau và tình cờ sau 4 năm trong cuộc họp lớp Ngôn Mặc, Triệu Kiều Nhất đã gặp lại nhau nhưng đã xảy ra vô vàn hiểu lầm. Triệu Kiều Nhất nhận ra tình cảm của mình dành cho Ngôn Mặc nên đã tìm đến thành phố mà Ngôn Mặc đang sống, âm thầm theo đuổi hạnh phúc của mình.

Ngôn Mặc cũng dành tình cảm cho Kiều Nhất nhưng không biết bày tỏ cảm xúc như thế nào chỉ biết dùng hành động để chứng tỏ. Sau vô vàn những khó khăn cộng với sự giúp đỡ của bạn bè, Triệu Kiều Nhất và Ngôn Mặc đã trở về bên nhau. Kết quả cặp đôi từ tình cảm thơ ngây thời học sinh đến tình yêu, từ đồng phục học sinh đến váy cưới.

Sau khi kết hôn, cả hai nhận ra rằng trải qua bao nhiêu người thì người đầu tiên cũng sẽ là người cuối cùng đồng hành với mình.

Đạo diễn: Vương Chi Năm phát hành: 2019 Thời lượng: 35 tập Diễn viên: Ngô Thiến, Trương Vũ Kiếm, Triệu Chí Vỹ,…

Biên kịch của phim từng chia sẻ: "Câu chuyện phim dựa hoàn toàn trên cốt chuyện gốc. Vì thế, chúng tôi hy vọng khi đạo diễn cho khán giả "ăn đường", người xem sẽ có thể nhận ra rằng những câu chuyện cổ tích thường xuất phát từ cuộc sống thực. Người xứng đáng được yêu sẽ phải nắm lấy tình yêu đích thực".

2. Phim tình cảm "You are my glory"

Khi mới phát sóng, "You are my glory" đã chiếm ngay vị trí đầu bảng phim chiếu mạng được xem nhiều nhất. (Ảnh: Mydramalist. Ảnh: My dramalist)

Phim tình cảm "You are my glory" xoay quanh mối tình giữa nàng minh tinh Kiều Tinh Tinh và chàng kỹ sư hàng không Vu Đồ. Cả hai từng là bạn học cùng lớp, 10 năm trước Kiều Tinh Tinh vì ngưỡng mộ tuyệt đối trước sự tài giỏi xuất chúng của bạn học Vu Đồ mà mạnh mẽ tỏ tình với anh, nhưng cô lại bị từ chối. Mười năm sau, Kiều Tinh Tinh trở thành ngôi sao sáng được nhiều người ngưỡng mộ còn Vu Đồ lại lui trở về làm người bình thường đang đấu tranh giữa việc từ bỏ hay tiếp tục hoài bão, lý tưởng của mình.

Kiều Tinh Tinh và Vu Đồ gặp lại nhau một cách tình cờ, "crush" của cô năm nào nay trở thành thầy dạy chơi Vương Giả Vinh Diệu. Duyên phận họ cũng bắt đầu từ đó, Kiều Tinh Tinh dù đã trở thành minh tinh nhưng vẫn giữ vững được lập trường. Cô vừa là ánh sáng và là người đồng hành trên con đường thực hiện lý tưởng của Vu Đồ.

Đạo diễn: Vương Chi Năm phát hành: 2021 Thời lượng: 32 tập Diễn viên: Phan Việt Minh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Hô Khả, Dương Dương,…

Cá nhân Địch Lệ Nhiệt Ba rất hào hứng về dự án phim: "Thời gian qua, tôi không còn muốn quay nhiều phim cổ trang nữa. Tôi muốn thử sức nhiều hơn với phim hiện đại".

Khi được hỏi về điều giống và khác nhau giữa mình và Kiều Tinh Tinh, Địch Lệ Nhiệt Ba suy ngẫm: "Kiều Tinh Tinh thật sự là một đại minh tinh. Cô ấy thích đi mua sắm, ăn đẹp mặc sang, cuộc sống hằng ngày cũng rất chỉn chu toàn vẹn. Còn tôi, khi không đóng phim, tôi trở thành một người bình thường hết mức có thể. Ngoài ra, "Kiều Tinh Tinh kết hôn năm 29 tuổi. Còn Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không như thế".

Khi mới phát sóng, "You are my glory" đã chiếm ngay vị trí đầu bảng phim chiếu mạng được xem nhiều nhất. Bộ phim đã lọt vào danh sách top 8 bộ phim trọng điểm của Cục quản lý Nhà nước về phát thanh truyền hình (tức Cục phim ảnh Quảng Điện).

3. Phim tình cảm "Just one slight smile is very alluring"

“Just one slight smile is very alluring” được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Cố Mạn. (Ảnh: My ưebsite)

Phim tình cảm "Just one slight smile is very alluring" được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Cố Mạn. Nội dung phim bắt đầu từ một câu chuyện tình yêu trên mạng. Sau khi "ly hôn" (trong trò chơi) với Chân Thủy Vô Hương – một cao thủ của game Thiện Nữ U Hồn, Bối Vy Vy – Hoa khôi khoa Công nghệ thông tin trường Đại học nổi tiếng A với nickname là Lô Vĩ Vy Vy đã "tái hôn" với Đại thần Nhất Tiếu Nại Hà – đệ nhất cao thủ trong game. Không ngờ khi hai người quyết định gặp mặt nhau ngoài đời, đệ nhất cao thủ Nhất Tiếu Nại Hà lại là Tiêu Nại – chàng trai đẳng cấp cao nhất của trường đại học A mà biết bao cô gái ngưỡng mộ yêu thầm.

Đạo diễn: Lâm Ngọc Phân Năm phát hành: 2016 Thời lượng: 30 tập Diễn viên: Trịnh Sảng, Dương Dương, Mao Hiểu Đông,…

Từ đó, Vy Vy và Tiêu Nại bắt đầu một chuyện tình ngoài đời, không chỉ là cuộc "hôn nhân ảo trong game". Từ khi quen biết đến khi yêu nhau, chuyện tình cảm của hai người không hề có thăng trầm sóng gió, chỉ tích lũy lại từng chút một, nhưng thấm sâu vào tận đáy lòng. Yêu thương đạm đạm như trà, nhẹ mà thấm tâm.

Bộ phim tình cảm này đã đạt được 2,5 tỷ lượt xem online sau 6 ngày công chiếu, cán mốc hơn 12 tỷ sau khi phát sóng tập cuối. Hiện tại, đây là bộ phim đầu tiên trong lịch sử đạt được thành tích chiếu độc quyền đạt mốc 28.5 tỷ view. Lượt xem trung bình mỗi tập là 945 triệu view, đây là lượt xem trung bình tập cao nhất trong lịch sử phim Trung Quốc. Là bộ phim 4 năm liền luôn nằm trong top 10 hot search của Youku.

4. Phim tình cảm "Skate into love"

Phim tình cảm "Skate into love" xoay quanh câu chuyện của Lê Ngữ Băng. (Ảnh: Betaseries)

Phim tình cảm "Skate into love" xoay quanh câu chuyện của Lê Ngữ Băng. Thời tiểu học, cậu bé nhút nhát Lê Ngữ Băng thường xuyên bị "Đại vương ngồi cùng bàn" Đường Tuyết bắt nạt. Họ như nước với lửa, chỉ giống nhau ở chỗ cùng một lý tưởng trên sân băng.

Một lần nữa gặp lại ở thời đại học, Lê Ngữ Băng đã trở thành nam thần đội băng cầu trường Lâm Đại, mà Đường Tuyết thành một nữ sinh ngây ngốc mê. Lê Ngữ Băng liền sắp đặt để Đường Tuyết trở thành tiểu trợ lý của mình, từ từ nhận báo ứng. Sau một loạt những hành vi "trả thù" này, Lê Ngữ Băng dần dần phát hiện ra những điểm tốt của Đường Tuyết. Ngay cả dũng khí đánh băng cầu của mình cũng là đến từ Đường Tuyết.

Đạo diễn: Chu Nhuệ Bân Năm phát hành: 2020 Thời lượng: 40 tập Diễn viên: Ngô Thiến, Trương Tân Thành, Chu Lịch Kiệt,…

Còn Đường Tuyết được Lê Ngữ Băng giúp đỡ, dần dà tìm lại được mơ ước xưa kia. Họ rốt cuộc cũng hiểu rõ tâm ý, mà lúc này một loạt biến cố nối đuôi nhau kéo đến. Hiểu lầm khi còn nhỏ bùng nổ, mối tình đầu của Đường Tuyết quay về, hoa khôi giảng đường quấy nhiễu, cha mẹ ngăn cản, thi đấu bị thương, buộc phải đưa ra lựa chọn… Một loạt áp lực theo nhau mà đến. Tình yêu và lí tưởng đan cài trên mặt băng, hai trái tim nhiệt huyết dạt dào biến tình yêu thành động lực, hướng về cuộc sống tươi đẹp phía trước.

Về vấn đề kịch bản, Lưu Ninh (nhà sản xuất) cho biết, câu chuyện của nguyên tác rất tốt, vừa ngọt vừa thú vị nên đã nhận được sự yêu thích của cả ê-kíp. Để thể hiện rõ sức hút của trượt băng, ê-kíp cũng cố gắng nâng cao trình độ huấn luyện trượt băng và thi đấu: "Mỗi ngày mất 13 tiếng quay trên sân băng, đến cuối cùng những cảnh đủ tiêu chuẩn để đưa có thể đưa vào phim chỉ có 3 – 4 phút. Vì vậy, để làm giảm khả năng bị thương của vận động viên và diễn viên trong khi quay, từ đối với việc bảo vệ diễn viên và vận động viên chuyên nghiệp quốc gia, chúng tôi đã lựa chọn hạ thấp độ khó của động tác".

5. Phim tình cảm "Love is sweet"

Phim tình cảm "Love is sweet" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kỳ Tử. (Ảnh: Mydramalist)

Phim tình cảm "Love is Sweet" kể về câu chuyện tình yêu giữa Viên Soái - một tổng tài bá đạo với tính cách ngang bướng, độc miệng và Giang Quân - cô gái cá tính trong công việc và yêu kiều trong cuộc sống.

Giang Quân là cô gái mắc chứng dị ứng nặng với nước mắt, có hai bằng thạc sĩ kinh tế học và tâm lý học, được cha mẹ dành cho sự nuông chiều. Họ mong muốn cô trở thành một cô gái ưu tú. Tuy nhiên, cha của Giang Quân bất ngờ qua đời khiến cô phải đứng giữa ngã ba đường, phải sống tự lập. Giang Quân cuối cùng quyết định để hoàn thành nguyện vọng của cha mình mà đi phỏng vấn làm việc cho ngân hàng đầu tư hàng đầu MH.

Giang Quân bất ngờ gặp lại người bạn thời thơ ấu là Viên Soái. Vui mừng không được đến 3 giây thì phát hiện người bạn thời thơ ấu là người luôn bảo vệ mình kia hiện tại cứ luôn đối địch với cô. Giang Quân và Viên Soái sau khi trải qua một loạt tình huống dở khóc dở cười, thử thách khó khăn, cả hai cuối cùng cũng giải quyết hết những hiềm khích của quá khứ từ từ hiểu nhau hơn rồi dần có tình cảm với nhau.

Đạo diễn: Vu Trung Trung và Ngô Kiến Tân Năm phát hành: 2020 Thời lượng: 36 tập Diễn viên: La Vân Hi, Bạch Lộc, Cao Hán Vũ,…

Nụ hôn nồng nhiệt của La Vân Hi và Bạch Lộc đã phần nào mang đến cho khán giả một cái nhìn mới mẻ về Bạch Lộc. Trước đây, cô thường được người xem biết đến là ngọc nữ màn ảnh thuần khiết, dịu dàng trong sáng, nhưng trong phim mới, nữ diễn viên đã táo bạo hơn, bắt đầu có những cảnh hôn khiến người xem phải đỏ mặt.

Khi được hỏi về cách thực hiện những cảnh hôn táo bạo, La Vân Hi hào hứng chia sẻ: "Chúng tôi sẽ trao đổi với nhau thật cụ thể và tập thử vài lần trước khi quay hình. Chúng tôi sẽ thật sự nhập tâm vào tâm trạng và cảm xúc của nhân vật. Tôi nghĩ mình thật sự là Viên Soái, cố gắng hình dung xem nụ hôn này cần những cảm xúc như thế nào, rồi thư giãn từ từ để cảm xúc mình hòa quyện cùng đối phương".

6. Phim tình cảm "My sunshine"

Phim tình cảm "My sunshine" kể về mối tình khắc cốt ghi tâm từ thời đại học của hai nhân vật Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh. (Ảnh: Mydramalist)

Bộ phim tình cảm kể về mối tình khắc cốt ghi tâm từ thời đại học của hai nhân vật Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh. Vào ngày đầu tiên đặt chân vào trường đại học, lúc ấy, cô gái nhỏ Mặc Sênh yêu thích nhiếp ảnh, vừa tham quan trường mới, cô vừa ghi lại những khung ảnh đẹp. Vô tình, Hà Dĩ Thâm (sinh viên năm thứ 2 khoa Luật) lúc này đang ngồi đọc sách dưới bóng cây lọt vào ống kính của Mặc Sênh, khi vừa nhìn thấy anh, trái tim Mặc Sênh đã bắt đầu rung động. Dĩ Thâm dần nhận ra dù là một tiểu thư con nhà giàu có, nhưng tâm hồn Mặc Sênh vô cùng lương thiện và ngây thơ, cô không bao giờ xem thường bất cứ ai. Cha của Mặc Sênh sắp xếp cho cô sang Mỹ du học và chia tay Dĩ Thâm. Sau 7 năm ở Mỹ, Mặc Sênh quyết trở về Trung Quốc và vô tình gặp lại Mặc Sênh. Tình yêu chưa bao giờ mất đi trong họ lại trỗi dậy.

Đạo diễn: Lưu Tuấn Kiệt Năm phát hành: 2015 Thời lượng: 36 tập Diễn viên: Chung Hán Lương, Đường Yên, Nhẫn Tư,…

Lưu Tuấn Kiệt thừa nhận mới đầu Đường Yên cũng không phải hình tượng Triệu Mặc Sênh như ông tìm kiếm, nhưng anh khẳng định phiên bản Triệu Mặc Sênh của Đường Yên có nhiều điểm bất ngờ và thú vị hơn so với nguyên tác: "Cô ấy đã mang đến cho tôi một hình ảnh Triệu Mặc Sênh phá cách và gần như khác hoàn toàn với những gì tôi vẫn nghĩ. Dù sao tôi vẫn rất thích cách cô ấy diễn như vậy".

Còn Chung Hán Lương, đạo diễn Lưu nhận xét ở anh có sự chín chắn tự tin, đặc biệt là sự ấm áp và mềm mại ở một người đàn ông trưởng thành: "Sự ấm áp này không phải người nào cũng có, bình thường những người đàn ông có tuổi thường khá lạnh lùng, không thích nói nhiều.