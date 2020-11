Chào Trương Minh Quốc Thái, lời đầu tiên xin chúc mừng anh và êkip khi bộ phim "Lửa ấm" đang nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Đặc biệt hơn, người hâm mộ dành nhiều tình cảm, lời khen cho vai diễn của anh trong phim. Anh có cảm xúc gì khi khán giả dành nhiều tình cảm cho mình đến vậy?

- Bản thân là một nghệ sĩ tôi rất vui, niềm vui không chỉ với riêng tôi mà đó là tín hiệu đáng mừng với toàn thể êkip đoàn phim. Chúng tôi đã bỏ công sức làm việc không ngừng nghỉ trong 6 tháng dưới thời tiết oi bức của mùa hè, để có thể mang đến câu chuyện thú vị cho khán giả. Đặc biệt, qua "Lửa ấm", chúng tôi đã cố gắng hoàn thành tốt vai diễn của mình với mục đích tôn vinh nghề phòng cháy chữa cháy.

Trước khi bấm máy, tôi được tập huấn nghiệp vụ về nghề phòng cháy chữa cháy, tôi thấy được những khó khăn, hy sinh của những người lính cứu hỏa luôn sẵng sàng bất chấp nguy hiểm để mang lại yên bình cho người dân. Tôi rất cảm phục, tự hào về những con người này. Khi được hóa thân vào họ, tôi càng cảm thấy trân trọng hơn và luôn cố gắng nỗ lực hết mình để có vai diễn tốt nhất gửi đến khán giả.

Khi phim được khán giả tiếp nhận, mọi người đồng cảm với nhân vật thì tôi càng vui hơn nữa. Ai cũng mong muốn bộ phim của mình được khán giả đón nhận, đó là nguồn động viên rất lớn của mỗi người nghệ sĩ như tôi.

Cơ duyên nào khiến anh nhận tham gia phim "Lửa ấm"?

- Với cá nhân tôi, ở đâu có vai diễn thì tôi nhận, không phân biệt vùng miền. Từ 2010, tôi đã tham gia những bộ phim điện ảnh của Hãng phim truyện Việt Nam, Hãng phim Quân đội. Sau "Lửa ấm" tôi cũng nhận lời tham gia phim ngắn. Vai nào hay là tôi sẵn sàng nhận lời.

Trở lại với "Lửa ấm", khi nhận kịch bản tôi rất thích. Từ nhỏ tôi đã theo dõi những bộ phim đề tài phòng cháy chữa cháy trên thế giới, họ thể hiện rất tốt. Ở Việt Nam, vì điều kiện nên những bộ phim thể loại này rất khó thực hiện. Lần này, VFC đã mạnh dạn đầu tư làm một bộ phim để tôn vinh nghề, đây là một cơ hội tốt để tôi hoàn thành được ước mơ của mình.

Anh thấy vai diễn trong phim và bản thân mình ở ngoài đời có điểm gì giống và khác nhau không?

- Thực ra chẳng có vai nào ở trên phim giống tôi ở ngoài đời cả (cười). Bản thân tôi là một người nhận vai với đa tính cách, đa thể loại, tôi luôn muốn thử thách mình trong các thể loại. Để chọn một vai hợp với tính cách của mình thì đấy không phải là người diễn viên chuyên nghiệp. Là một diễn viên, hạn chế lớn nhất là đưa chính bản thân mình lên phim. Khi đã nhận vai, việc đầu tiên mà người diễn viên phải làm là sáng tạo nhân vật, biến tấu sao cho giống nhất với nhân vật mà mình đảm nhiệm, đấy mới là thành công của một diễn viên.

Khi "Lửa ấm" phát sóng, anh có đọc những bình luận của khán giả trên mạng xã hội không và anh thấy sao với những chất vấn dành cho nhân vật Minh?

- Tôi thường tranh thủ xem lại những phim của mình với tư cách là một khán giả và một diễn viên. Khi phim được khán giả đón nhận, tôi rất vui. Thường thì khán giả sẽ nhận xét hay bức xúc tính cách nhân vật theo từng tập, những điều đó làm cho mình vui hơn.

Với anh Minh trong phim, đôi khi cũng vướng phải những biến cố cuộc đời, buộc anh ta phải xử lý. Anh ta có thể giỏi trong việc chữa cháy nhưng khi nhà anh ta "cháy" thì anh lại rất khó để có thể dập lửa. Đó cũng là thông điệp mà bộ phim muốn gửi tới khán giả. Anh Minh có những hành động không đúng thì khán giả phản ứng, cũng là chất vấn con người nhân vật trong phim, điều đó chứng tỏ cách nhập vai của mình đã được dần công nhận. Nhân vật này có những nhược điểm như vậy thì mạch chuyện mới tiếp tục được giải quyết trong các tập tiếp theo và phim "Lửa ấm" mới có nhiều vấn đề để khán giả mang ra bàn luận.

Ngoài vai diễn lính cứu hỏa này, trong sự nghiệp của mình anh đã đảm nhiệm những loại vai nào?

- 23 năm trong nghề, tôi không từ chối bất cứ vai diễn gì, chỉ cần vai diễn đó hay. Tôi từng nhận những vai như bác sĩ, anh hùng, bộ đội, kẻ biến thái… Hiện tại trong "Vua bánh mì", tôi đảm nhiệm một vai phản diện, tính cách trái ngược hoàn toàn với nhân vật Minh trong "Lửa ấm". Tôi tự hào mình là diễn viên đa năng, vào được tất cả mọi loại vai.

Trong phim, vai diễn của anh khá nặng với những diễn biến nội tâm. Anh có đem cảm xúc ấy về đến gia đình, làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng?



- Tôi không có cơ hội để mang điều đó về gia đình riêng của mình (cười). 6 tháng tôi đã tạm xa gia đình để quay phim "Lửa ấm". Mọi người thường làm việc cùng nhau từ sáng đến tối, khi kết thúc ai về nhà người đấy, nhưng mọi người thường trêu tôi là chỉ riêng anh này không có gia đình để về (cười).

Vì vợ tôi đang định cư ở Mỹ, còn bố mẹ lại ở Sài Gòn. Việc quyết định ra Bắc để tham gia dự án lần này khiến tôi đắn đo rất nhiều. Nhưng tôi may mắn sắp xếp được tất cả mọi việc. Ba mẹ tôi cũng đã có tuổi, nên khi phải đi công tác dài hạn như thế này, điều khiến tôi băn khoăn, lo lắng nhất là sức khỏe của ba mẹ.

Được làm việc chung với cả êkip Nam và Bắc, theo anh điểm khác nhau trong phong cách làm việc của hai nơi là gì và khó khăn lớn nhất trong quá trình quay mà anh gặp phải?

- Như đã chia sẻ, khó khăn lớn nhất là việc phải xa gia đình trong khoảng thời gian dài. Ba mẹ có tuổi rồi nên khi quyết định ra Bắc tôi phải nhờ người thân thay tôi chăm sóc ba mẹ. Nhiều khi đang làm việc nhưng nhận được tin ba mẹ ốm thì cũng bị phân tâm rất nhiều.

Năm 2010 tôi đã có cơ hội làm việc với nhiều dự án ở ngoài Bắc, đã quen cách làm việc trong môi trường ở đây nên bản thân tôi không thấy có gì xa lạ. Với tôi, không có sự phân biệt vùng miền giữa Bắc và Nam, chỉ có văn hóa hai nơi có sự khác biệt nên bản thân tôi phải để ý từng chút một để có thể hòa hợp được với văn hóa phía Bắc, để hóa thân vào nhân vật một cách tròn trịa hơn.

Trở lại với nhân vật Minh trong "Lửa ấm", không phải mới từ Sài Gòn ra mà anh ta sống ở Hà Nội một thời gian khá dài, cho nên văn hóa, cách nói chuyện phải có sự biến hóa cho phù hợp. Về thoại của nhân vật, mình phải thoại chậm hơn vì đa phần khán giả của "Lửa ấm" là người Bắc. Sau đó là việc ứng xử, tiếp cận văn hóa cũng phải sáng tạo sao cho hài hòa với nhân vật.

Anh có thấy rằng các êkip miền Bắc thích lựa chọn những gương mặt thân quen, điều này vô tình khiến những bạn trẻ không có cơ hội phát triển như trong Nam?

- Theo tôi nghĩ, đạo diễn chọn những gương mặt thân quen để vào phim cũng là một cách để đảm bảo về mặt rating cho phim. Thứ nhất, khán giả thích xem những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc, như vậy cũng đảm bảo về mặt diễn xuất cho vai diễn này. Xét về góc độ thực tế, bất kì tổ chức, cá nhân nào khi bỏ tiền ra làm phim cũng mong muốn bộ phim đó đạt rating cao, phải đảm bảo về mặt doanh thu. Vì vậy, việc mời những gương mặt diễn viên thân quen là điều hiển nhiên.

Tất cả những người nghệ sĩ có tên tuổi đó, họ không bị gắn mác "một màu". Ví dụ như khi tham gia 10 vai diễn thì không phải vai nào cũng vào vai nhân vật với tính cách giống nhau, đã là người diễn viên chuyên nghiệp thì việc biến hóa đa tính cách là điều thiết yếu.

Trong dự án lần này có rất nhiều nghệ sĩ gạo cội của màn ảnh Việt. Anh có ngại khi người hâm mộ đặt lên bàn cân so sánh không?

- Tôi không cảm thấy áp lực mà lại thấy may mắn nhiều hơn. Khi đóng phim mà có sự kết hợp ăn ý giữa hai người diễn viên thì đấy mới là vai diễn thành công. Trong phim, không phải so sánh ai diễn hay hơn ai thì mới là xuất sắc. Cả hai đều phải phối hợp tốt nhất có thể thì cảnh diễn đó mới được công nhận. Khi được làm việc với NSND Lan Hương, NSND Trọng Trịnh… tôi rất thích, vì được học hỏi rất nhiều. Các anh, chị cũng dạy về văn hóa, cách xử lý thoại để hay hơn, đó là điều mà tôi rất trân trọng và thấy mình thật sự may mắn.

Anh có cảm xúc như thế nào khi trở về Sài Gòn sau quá trình quay phim "Lửa ấm"?

- Tất cả cũng như một thói quen như những lần đi công tác trước đó. Vừa xong "Lửa ấm" thì tôi phải lên đường đi nhiều tỉnh khác để hoàn thành xong vai diễn trong bộ phim ngắn mà tôi nhận lời mời trước đó. Việc di chuyển khắp nơi cũng là sở thích của tôi, bản thân tôi rất thích đi phượt, nên cũng thích nghi rất nhanh.

Nhiều khán giả cho rằng truyền hình miền Nam đang "giãy chết", vì kịch bản bị cũ và hầu hết các nghệ sĩ chuyển hướng sang làm show, anh nghĩ thế nào về chuyện này?

- Quan điểm này phù hợp với các năm trước hơn. Cũng có thể khán giả Bắc không hay xem phía Nam hoặc ngược lại. Hai năm gần đây, truyền hình miền Nam có những thay đổi vượt trội, đầu tư rất chỉn chu.

Theo tôi được biết, theo thống kê bản rating được nhiều người theo dõi nhất cả nước đang là bộ phim "Vua bánh mì". Nhiều bộ phim truyền hình miền Nam được remake từ Hàn Quốc nhưng thậm chí còn xuất sắc hơn cả bản gốc từ việc chọn bối cảnh, diễn viên… Các đạo diễn luôn có quan điểm bản remake này phải hơn hoặc bằng bản gốc, không để thua kém bản gốc. Tất cả những thể loại như vậy đều phải được Việt hóa, sáng tạo để tránh trường hợp đưa nguyên văn hóa của nước bạn lên phim Việt.

Sau rất nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, tài sản làm phim của anh chắc cũng lớn lắm rồi nhỉ?

- Tôi được may mắn khi được nhiều đạo diễn mời tham gia những vai diễn khó để tôi có thể rèn luyện trong nghề cũng như vượt qua chính bản thân mình, trưởng thành hơn qua các vai diễn. Và tôi cũng may mắn nhận rất nhiều giải thưởng lớn trong nghề, đó là nguồn động viên lớn để mình tiếp tục theo đuổi nghệ thuật.

Trước đây khi mới vào nghề, gia đình tôi đã phản đối kịch liệt. Đến nay đã được 23 năm trong nghề, tôi vẫn luôn phải nỗ lực không ngừng từng ngày, từng vai diễn để chứng minh cho mọi người thấy được quyết định của tôi là hoàn toàn đúng đắn và tôi có thể tự nuôi sống mình, gia đình bằng chính công việc yêu mà tôi yêu thích. Năm 2015, tôi được phong tặng danh hiệu NSƯT, đó là nguồn động lực lớn đối với tôi, phần khác cũng để ba mẹ tôi biết được rằng, năng lực của con mình đã được giới chuyên môn, xã hội công nhận.

Là một người có nhiều năm trong nghề, hiện tại anh đã hài lòng với vị trí của mình trong dòng phim truyền hình chưa?

- Bản thân tôi là người kén vai, những vai độ khó càng cao thì tôi càng hào hứng tham gia. Chính nhờ những thử thách như vậy, cho đến bây giờ tôi vẫn thấy được ngọn lửa đam mê nghề của mình vẫn đang bùng cháy dữ dội. Tôi có cảm giác rằng ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ tắt trong con người tôi, như một hơi thở của chính mình.

Khi nhận được bất kì vai nào, tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc, mình thích cảm giác đó và trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ về nó. Để nói về việc đã bằng lòng với vị trí hiện tại chưa thì chưa bao giờ tôi nghĩ tới vấn đề này. Bởi vì, tôi luôn muốn bản thân mình có những vai diễn hay hơn, khó hơn để bản thân mình chinh phục, tôi cần những vai diễn đó để mình thấy bản thân mình đã làm được điều gì đó cho khán giả.

Mọi người thường hay có quan điểm, hôn nhân trong showbiz không được lâu dài, anh nghĩ sao?

- Thường nghệ sĩ rất cô đơn trong chính vai diễn của mình. Việc người thân có hiểu mình hay không tùy vào từng mức độ. Đã có máu nghệ sĩ thì thường có cảm giác cô đơn. Ít ai hiểu được công việc của mình đang làm, ít ai hiểu được vai diễn của mình đang theo đuổi. Nếu may mắn được gia đình thấu hiểu thì đó là một sự may mắn lớn. Chính những sự cô đơn đó tạo ra những vai diễn để mình có thể thỏa sức sáng tạo.

Bà xã có thường xuyên xem phim anh đóng không, chị ấy nhận xét thế nào?

- Ít lắm (cười). Hồi trước thì thích tôi hát hơn là xem phim tôi đóng. Còn các phim tôi tham gia thì đa số là không xem nên cô ấy cũng không có nhận xét gì.

Thân thiết với bạn diễn như vậy, anh có sợ vợ ghen?

- Vì vợ tôi không xem phim nên không ghen (cười). Với tôi, công việc là công việc. Mình đã xác định rõ ràng như vậy rồi nên vợ luôn trân trọng nghề nghiệp của mình. Tôi thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi có người thấu hiểu đến vậy.

Dường như khán giả hiện nay chỉ thích drama giật chồng, tiểu tam, anh nghĩ sao về điều này?

- Đó là vấn đề nổi cộm trong xã hội hiện nay, việc khán giả quan tâm đến nội dung này cũng là sở thích chung của tất cả mọi người.

Anh nghĩ gì về bệnh "ngôi sao" của nhiều nghệ sĩ hiện nay?

- Đó là sự lựa chọn của mỗi người. Với tôi, tôi không đồng tình với điều đó. Trong xã hội, tất cả mọi người đều công bằng về mọi mặt. Tôi theo nghệ thuật, tôi được trải qua nhiều vai diễn, bao nhiêu vai diễn là bấy nhiêu cuộc đời. Chính vì được trải nghiệm như thế nên tôi hiểu số phận của rất nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Với tôi, khi đi làm việc tôi luôn giữ mối quan hệ hòa đồng với tất cả mọi người trong đoàn, không phân biệt chức vụ, công việc. Tôi đã quen với điều đó, đó cũng là cách giúp tôi thích nghi nhanh với môi trường mới. Nghề của tôi là một nghề bắt chước, khi vào một vai mới thì tự động sẽ nhớ lại những cách thể hiện tính cách nhân vật trước để thể hiện, sáng tạo cho vai diễn mới. Nhờ vào việc tiếp xúc với nhiều người xung quanh bằng sự chân thật thì mình có thể tìm hiểu được nhiều màu sắc, biến hóa đa dạng trong các vai diễn sắp tới. Cách xa lánh mọi người thì tôi sẽ không lựa chọn, như thế chỉ làm bản thân trở nên cô độc hơn.

Cuộc sống có lúc thăng, lúc trầm, cũng có khoảng thời điểm mình ở trên đỉnh vinh quang nhưng chỉ ngày mai lại tụt xuống tận đáy nên hãy sống là chính mình. Qua mỗi lần dự án phim kết thúc, tôi vẫn giữ liên lạc với mọi người trong đoàn, chúng tôi coi nhau như anh em trong nhà, có chuyện vui, buồn luôn chia sẻ cùng nhau. Tôi luôn duy trì được mối quan hệ hòa đồng như vậy nên không bị áp lực trong quá trình làm việc hay từ phía dư luận.

Xin cảm ơn anh!

Thực hiện: Bài: Thúy Ngọc; Ảnh: NVCC; Trình bày: Long Bình