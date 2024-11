Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam khoe khả năng ngoại ngữ khiến Trấn Thành "choáng váng"

Tối 24/11, chung kết chương trình Bài hát của chúng ta - Our Song Vietnam sẽ diễn ra với sự tham gia của nhiều khách mời. Trong đó, nổi bật là dàn nghệ sĩ đang được chú ý sau chương trình Anh trai say hi: HIEUTHUHAI, OgeNus và Captain Boy.

Trong phần teaser mới được phát hành, đêm chung kết sẽ diễn ra với sự cạnh tranh của 3 cặp đôi: Thanh Lam - Orange, Thu Minh - Vũ Thảo My và Lương Bích Hữu - OgeNus. Vừa bước ra sân khấu, hai "chị đại" Thanh Lam - Thu Minh đã có màn "hơn thua" bằng tiếng Nga khiến Trấn Thành phải thốt lên: "Sao chị có một bụng tiếng hay Nga vậy?". Sau khi nghe Thu Minh nhắn nhủ: "Đã đến lúc nói lên câu giã từ", Thanh Lam tỏ vẻ hờn dỗi với đàn em "Chị lúc nào cũng nhẹ nhàng với em mà em vậy với chị".

NSND Thanh Lam tại chương trình "Bài hát của chúng ta - Our Song Vietnam". (Ảnh: NSX)

Ở tiết mục song ca tuần này, Thu Minh - Vũ Thảo My mang tới một sân khấu nóng bỏng gồm nước, lửa, phần múa cột và nhảy với bản mashup Xinh - Bay. MC Trấn Thành chia sẻ: "Bây giờ muốn nổi tiếng rất dễ, cơ hội tỏa sáng khá nhiều. Trong khi đó, ngày trước, một nghệ sĩ muốn nổi tiếng rất khó. Họ phải chứng minh bản thân mình qua ngày tháng. Bởi vậy, những ngôi sao khi ấy chắc chắn đều có thực lực". Trong khi đó, Thanh Lam cùng Orange tái hiện lại bộ phim kinh điển Titanic trên sân khấu cùng hai ca khúc Có bao giờ - Tự sự. Lương Bích Hữu - OgenNus mang đến sân khấu mang đậm dấu ấn vùng núi phía Bắc cùng Đi giữa trời rực rỡ - Gặp nhau giữa rừng mơ.

Thanh Lam, Lương Bích Hữu, Thu Minh và Phạm Anh Duy tại "Our song Vietnam". (Ảnh: NSX)

Trước đó, hành động quăng mâm của Thu Minh sau tiết mục biểu diễn của diva Thanh Lam tại tập 12 gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn. Không ít khán giả cho rằng, Thu Minh có thái độ không tôn trọng đàn chị.

Phía dưới clip này, Thu Minh lên tiếng giải thích về hành động gây tranh cãi. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Dựng cắt cúp thái độ như vậy là dễ hiểu lầm ghê, mà không sao kịch tính mua vui cho mọi người chút mà khó ghê. Hỗn láo hay thương quý, trân trọng thì xem lại mấy tập đầu nha quý vị. Tập này, tôi và chị Lam đẩy nội dung kịch tính cho vui hơn chút, mong mọi người hiểu chuyện, bớt tiêu cực nhé!".

Chia sẻ với Dân Việt khi tham gia Our Song Vietnam, NSND Thanh Lam từng thổ lộ: "Khi quyết định tham gia show Bài hát của chúng ta, tôi mới bắt đầu tìm xem các chương trình khác. Lý do là bởi tôi nghĩ mình cần tham khảo cách vận hành, ứng xử của người nghệ sĩ khi tham gia những gameshow này, qua đó rút ra kinh nghiệm cho mình.

Không chỉ riêng tôi, những nghệ sĩ được khán giả gọi bằng danh xưng diva đều có áp lực lớn trong mỗi lần xuất hiện. Tham gia một chương trình truyền hình lại rất vất vả, đòi hỏi không ít thời gian và công sức. Ở tuổi này, chúng tôi hoàn toàn có thể đưa ra những lựa chọn nhẹ nhàng hơn, không nhất thiết phải liều lĩnh và thử sức mình như vậy. Tham gia gameshow này, tôi càng trân trọng hơn cống hiến của các bạn đồng nghiệp. Họ đều đang nỗ lực để xứng đáng với danh hiệu mà khán giả dành tặng".