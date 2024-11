3 Giải A Giải thưởng Sách quốc gia 2024 nhận giải thưởng 100 triệu đồng

Theo đó, thành phần cơ quan chỉ đạo, cơ quan phối hợp tổ chức Giải thưởng được mở rộng với sự tham gia trực tiếp của các cơ quan quan trọng như Ban Tuyên giáo Trung ương. Đối tượng đề cử sách dự Giải có cả bạn đọc và các cơ quan báo chí, truyền thông; tăng tỉ trọng điểm để đề cao tính lan tỏa của sách được giải; Bổ sung hạng mục mới trong cơ cấu Giải thưởng là Giải Sách được bạn đọc yêu thích, do chính bạn đọc đề cử, bình chọn; Tổ chức công bố các cuốn sách đề cử được Giải sau khi đã qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo…

Ông Nguyễn Nguyên (Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành) phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: BTC)

Phát biểu trong buổi họp báo thông tin về Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 7, ông Nguyễn Nguyên (Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành) cho biết: Năm 2024 có 51/57 nhà xuất bản có sách tham dự Giải thưởng (nhiều hơn 10 nhà xuất bản so với Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 6). Số sách tham dự Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII: 372 tên sách và bộ sách, bao gồm 455 cuốn sách (nhiều hơn 60 tên sách và bộ sách, 20 cuốn sách so với Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VI).

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII tiếp tục mời 81 chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia chấm giải, trong đó hầu hết là các nhà văn, chuyên gia khoa học đầu ngành, có uy tín, giàu kinh nghiệm trong công tác chấm các giải thưởng, phù hợp với chuyên ngành sách tại các Tiểu ban Sơ khảo (đối với Tiểu ban Sơ khảo Giải Sách được bạn đọc yêu thích, thành phần Ban giám khảo gồm đại diện Cục Thông tin đối ngoại, Cục Xuất bản In và Phát hành cùng các nhà báo và chuyên gia) và Hội đồng Chung khảo.

Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VII ngoài các chuyên gia, nhà khoa học còn có đại diện của các cơ quan như: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội đồng Lý luận Trung ương; Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Tổng Cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam; Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an…

Căn cứ kết quả bỏ phiếu tại Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia, Cục Xuất bản, In và Phát hành và Hội Xuất bản Việt Nam đã tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII năm 2024 cho 58 bộ sách, cuốn sách đạt 59 Giải thưởng gồm: 03 Giải A; 10 Giải B; 21 Giải C; 21 Giải Khuyến khích và 04 Giải Sách được bạn đọc yêu thích (có 01 cuốn sách đạt 02 hạng mục Giải thưởng).

Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII sẽ diễn ra vào ngày 29/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Theo BTC, chương trình được đổi mới mạnh mẽ, các tiết mục sắp xếp đan xen giữa các phần trao phần thưởng (Bằng khen của Bộ trưởng) và Giải thưởng là các Video kể về câu chuyện Sách, Văn hóa đọc với các chủ đề: Truyền thống và hiện đại; Cống hiến và ghi nhận; Lan tỏa những giá trị, trong đó người trong cuộc và cả chính bạn đọc kể những câu chuyện về Giải thưởng sách và những ảnh hưởng đến sự phát triển của xuất bản và văn hóa đọc; về hành trình sáng tạo, lan tỏa những giá trị của sách, cả những vui buồn, mong muốn của tác giả, dịch giả và người làm sách với tác phẩm mình sáng tạo, về tâm huyết của người làm sách và mong muốn các cuốn sách được lan tỏa rộng rãi, về tình yêu sách của bạn đọc.

Với sự tham gia hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà tài trợ, Giải thưởng sách Quốc gia lần thứ VII tiếp tục giữ nguyên giá trị giải với 100 triệu đồng cho Giải A, 50 triệu đồng cho Giải B, 30 triệu đồng cho Giải C, 10 triệu đồng cho Giải Khuyến khích và 20 triệu đồng cho Giải Sách được bạn đọc yêu thích. Tổng mức trao Giải thưởng tăng lên khoảng gần 2 tỉ đồng.

Tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện trao thưởng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc, nhiều sáng tạo, đổi mới trong hoạt động xuất bản sách có giá trị cao, tác động tích cực đến đời sống xã hội; tuyên truyền quảng bá sách, thúc đẩy phát triển văn hóa đọc.