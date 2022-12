Tương quan lực lượng Hà Lan vs Argentina (02h00 ngày 10/12, vòng tứ kết World Cup 2022) Tương quan lực lượng Hà Lan vs Argentina (2h00 ngày 10/12, vòng tứ kết World Cup 2022): Ai may sẽ thắng

Trận đấu Hà Lan vs Argentina tại vòng tứ kết World Cup 2022 diễn ra vào lúc 2h00 ngày 10/12/2022.