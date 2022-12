Cứ mặc áo đấu của Nike là tiến sâu tại World Cup 2022?

Nike và Adidas là 2 hãng sản xuất dụng cụ thể thao lớn nhất nhì thế giới. Ở môn thể thao vua, giữa họ luôn có sự cạnh tranh quyết liệt trong việc tranh giành các bản hợp đồng sản xuất áo đấu cho các CLB và ĐTQG, đặc biệt là những đội bóng lớn.

Mỗi khi các kỳ World Cup diễn ra, cuộc chiến giành thị phần giữa Nike và Adidas cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. Ở World Cup 2022, có tới 13 đội tuyển mặc áo đấu do Nike sản xuất. trong khi đó, Adidas có 7 đội tuyển, còn Puma có 6 đội tuyển.

Nike áp đảo về số lượng các đội tuyển sử dụng áo đấu của họ tại World Cup 2022. Ảnh: Footy Headlines.

Sau khi vòng bảng khép lại, có tới 10 đội tuyển mặc trang phục thi đấu của Nike lọt vào vòng 1/8. 3 đội tuyển bị loại gồm Qatar, Ả rập Xê út và Canada. Cả hai thương hiệu của Đức gồm Adidas và Puma đều có 3 đội tuyển mặc áo đấu của họ lọt vào vòng 16 đội.

Trong khi đó, tất cả các đội tuyển mặc áo đấu do những thương hiệu nhỏ như Hummel, Marathon, Majid, Kappa, New Balance và One All Sports sản xuất đều không vượt qua được vòng bảng.

Theo các chuyên gia, áo đấu của Nike được đánh giá có khả năng chống nóng tốt hơn so với áo đấu của Adidas và Puma.

Nike có 6 gương mặt sử dụng áo đấu của họ ở vòng tứ kết World Cup 2022. Ảnh: Footy Headlines.

Sau khi vòng 1/8 khép lại, các đội tuyển mặc áo đấu của Nike như Brazil, Croatia, Anh, Pháp, Hà Lan và Bồ Đào Nha giành vé vào tứ kết (chiếm 75%). Trong khi đó, Adidas có 1 gương mặt là Argentina, còn Puma có 1 đội tuyển là Morocco.

Như vậy, có thể nhận thấy, Nike đã thắng lớn trước Adidas tại World Cup 2022, bởi trong số 6 đội tuyển còn lại của họ góp mặt ở tứ kết, chỉ Croatia không có nhiều fan hâm mộ. Những tên tuổi khác như Brazil, Anh, Pháp, Hà Lan và Bồ Đào Nha đều sở hữu rất nhiều CĐV trên toàn cầu.

Điều đó sẽ giúp hãng sản xuất dụng cụ thể thao của Mỹ "hốt bạc" từ việc bán áo đấu cho các fan hâm mộ.