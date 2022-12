Sau khi vòng 1/8 World Cup 2022 khép lại, đã xác định được 4 cặp đấu ở vòng tứ kết gồm Croatia vs Brazil, Hà Lan vs Argentina, Morocco vs Bồ Đào Nha, Anh vs Pháp.

Theo phân nhánh của LĐBĐ thế giới (FIFA), đội thắng trong cặp đấu giữa Croatia vs Brazil sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp Hà Lan vs Argentina ở vòng bán kết. Cặp bán kết còn lại sẽ là màn so tài giữa đội thắng cặp Morocco vs Bồ Đào Nha với đội thắng cặp Anh vs Pháp.

Ronaldo và Mbappe (phải) sẽ chạm trán nhau ở bán kết World Cup 2022? Ảnh: Getty.

Hiện tại, các fan hâm mộ bóng đá khắp nơi trên thế giới đang hy vọng và chờ đợi màn so tài giữa Brazil vs Argentina và Pháp vs Bồ Đào Nha ở vòng bán kết.

Mới đây, trang Fantasy Football Reports đã công bố xác suất vào bán kết của 8 đội tuyển. Cụ thể, Brazil có tới 83% khả năng đánh bại Croatia, còn khả năng thắng của Croatia chỉ là 17%.

Trong cặp đấu giữa Hà Lan với Argentina, "Cơn lốc màu da cam" chỉ có 41% cơ hội giành chiến thắng. Khả năng đi tiếp của Lionel Messi và các đồng đội lên tới 59%.

Ở cặp đấu giữa Morocco với Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo và các đồng đội có tới 78% khả năng giành chiến thắng. Cơ hội đi tiếp của đại diện châu Phi chỉ là 22%.

Trong khi đó, đương kim vô địch Pháp có tới 55% khả năng giành chiến thắng trước ĐT Anh. "Tam sư" chỉ có 45% khả năng biến "Les Bleus" thành cựu vương.

Nếu dự đoán này trở thành hiện thực, giới mộ điệu sẽ có cơ hội chứng kiến màn "đọ súng" giữa Neymar với Lionel Messi và Kylian Mbappe với Cristiano Ronaldo ở vòng bán kết.

Tỷ lệ vô địch World Cup 2022 do Oddschecker đưa ra:

Brazil: 2/1 (đặt 1 ăn 2)

Pháp: 1/5

Argentina: 1/6

Bồ Đào Nha: 2/13

Anh: 1/7

Hà Lan: 17/1

Morocco: 50/1

Croatia: 50/1