Tướng Tô Ân Xô thôi chức Chánh Văn phòng, Bộ Công an bổ nhiệm nhiều nhân sự lãnh đạo Tướng Tô Ân Xô thôi chức Chánh Văn phòng, Bộ Công an bổ nhiệm nhiều nhân sự lãnh đạo

Tuần qua, Bộ Công an đã công bố quyết định cho Trung tướng Tô Ân Xô thôi giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công an; điều động, bổ nhiệm 7 sĩ quan giữ các chức vụ Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc, Phó Giám công an các tỉnh, Phó Tư lệnh CSCĐ.