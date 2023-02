Báo chí yêu cầu đại diện Bộ Công an cung cấp thông tin tiến độ điều tra các vụ án lớn như Việt Á, chuyến bay giải cứu.

Trả lời, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, với vụ án "chuyến bay giải cứu" xảy ra tại Cục lãnh sự, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 41 bị can, phong toả, kê biên, ngăn chặn số tiền khoảng 8.000 tỷ đồng

Với vụ Việt Á đến nay cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 104 bị can, số tiền phong toả, kê biên khoảng 1.700 tỷ đồng.

"Cơ quan điều tra cố gắng phấn đấu kết thúc điều tra 2 vụ án này trong quý I/2023. Không loại trừ khả năng sẽ có thêm những tình tiết mới", ông Xô thông tin.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Trong "đại án" Việt Á, Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can để làm rõ nhiều tội danh khác nhau.



Trong số các bị can, có tới 8 người là cựu lãnh đạo, quan chức thuộc Bộ Y tế, Bộ KH-CN, điển hình như: ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế), ông Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN). Còn lại phần lớn là lãnh đạo, cán bộ tỉnh ủy, UBND, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC), sở y tế… nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định bị can Phan Quốc Việt, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á, đã thu lãi 4.000 tỷ đồng và chi "bôi trơn" khoảng 800 tỷ đồng cho các đối tác để được cung ứng kit xét nghiệm.

Với vụ án "chuyến bay giải cứu", ngày 27/1/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao).

Đây là một trong những vụ tiêu cực có quy mô và tính chất phức tạp nhất từ trước tới nay trong việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong bối cảnh đại dịch Covid-19 năm 2020 và 2021. Từ một chủ trương nhân đạo của Đảng, Chính phủ, "chuyến bay giải cứu" đã bị các cán bộ biến chất lợi dụng chức vụ để trục lợi.

Liên quan đến các "chuyến bay giải cứu", Bộ Chính trị phê bình nghiêm khắc ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ban Bí thư thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngoài ra, hàng loạt cựu cán bộ ngoại giao bị kỷ luật khiển trách. Cùng với đó, nhiều cán bộ, cựu cán bộ thuộc nhiều bộ, ngành bị khai trừ khỏi Đảng, đều là những bị can đã bị khởi tố, bắt giam.

"Chuyến bay giải cứu" cũng là một trong những vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Cuối năm 2022, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý nghiêm vụ án này.