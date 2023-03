Mặc dù vậy, may mắn nhiều lần không mỉm cười với First Wang. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2019 cô vào top 5, trong khi đó tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2022 cô chỉ vào top 10. Sau 2 lần thất bại ở đấu trường Hoàn vũ, First Wang quyết định chuyển hướng, đăng ký dự thi Hoa hậu Siêu quốc gia Thái Lan 2022.