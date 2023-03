Những ngày này, tại các làng quê ở tỉnh Nghệ An hoa gạo bung nở rực rỡ. Trên những con đường làng, hoa gạo đỏ rực tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Trong số hàng trăm cây hoa gạo trên các làng quê ở tỉnh Nghệ An, có một cây hoa gạo đặc biệt đã hơn 100 năm tuổi. Đó là cây hoa gạo ở xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.



Tháng 3 về, cây hoa gạo ở xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An lại nở rực, thắp lửa một góc trời.

Người dân địa phương không biết cây hoa gạo có từ khi nào. Người lớn tuổi nhất trong xã cũng chỉ biết, từ nhỏ đã thấy cây hoa gạo này đã cao lớn. Ước chừng, cây đã trên 100 năm tuổi. Cây gạo cổ thụ cao khoảng 30m, phần gốc của cây gạo rất to lớn phải 4 người ôm mới xuể. Xung quanh gốc có nhiều ụ nổi, vỏ cây sần sùi nhuốm màu thời gian. Cây hoa gạo tỏa bóng sum suê trong trụ sở Công an xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Không ai biết cây gạo này có từ bao giờ, người dân xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương chỉ biết khi họ lớn lên cây gạo đã sừng sững ở đây.

Năm 2015, cây hoa gạo ở xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An được Hội Sinh vật cảnh Việt Nam công nhận là cây di tích lịch sử văn hóa Việt Nam tại quyết định số 92/2015/QĐ-CDTLS. Chính quyền và người dân xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An xem cây gạo là chứng tích lịch sử gắn liền với nhiều sự kiện quan trọng của quê hương.

Năm 2015, cây gạo cổ thụ xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An được Hội Sinh vật cảnh Việt Nam công nhận là Cây di tích lịch sử văn hóa Việt Nam tại quyết định số 92/2015/QĐ-CDTLS.

Trong trận lũ lụt lịch sử diễn ra vào năm 1978, cây gạo này là nơi các giáo viên và học sinh địa phương buộc bàn ghế khỏi bị nước lũ cuốn trôi. Cây hoa gạo này tồn tại, chứng kiến quá trình phát triển của địa phương. Dưới gốc cây hoa gạo là nơi hội họp bàn việc làng, gắn bó với tuổi thơ của biết bao thế hệ người dân xã Thanh Nho.

Nhiều năm qua, người dân địa phương đã xây bồn tam cấp bao quanh, trồng hoa làm đẹp và bảo vệ cây. Thường ngày họ vẫn dọn vệ sinh để tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Đây là cây gạo đẹp, nổi tiếng bậc nhất trong vùng.

Thân cây gạo cổ thụ rêu phong, nhuốm màu thời gian. Cây gạo này được mệnh danh là "hoa hậu" của cả vùng.

Hơn 10 ngày qua, từng bông hoa bung nở đỏ rực, tạo nên hình ảnh rất đẹp mắt. Hoa gạo bung nở, rụng xuống như rải một lớp thảm đỏ dưới gốc, trên mái hiên. Nhiều loại chim, ong bướm cũng bay về hút mật. Hoa gạo có 5 cánh với màu sắc đỏ thắm. Hoa bắt đầu nở từ đầu tháng 3 và kéo dài đến giữa tháng 4. Khi hoa kết hạt, hạt và bụi bông trắng theo gió bay lãng đãng trắng trời để lại ươm mầm thành cây.

Hoa gạo bung nở thắp lửa đỏ rực những ngày tháng 3.

Anh Ngọc một người dân địa phương chia sẻ: "Đây là cây hoa gạo đẹp nhất trong vùng, vì cây trên đất xã Thanh Nho nên người dân trong vùng vẫn thường gọi là cây gạo Thanh Nho. Năm nào cây gạo này cũng nở hoa nhiều và rất đẹp. Nhiều người đi qua cũng phải nán lại để ngắm nhìn. Đặc biệt, tán cây đều, rộng, thân vững chãi. Trước đây, trên cây hoa gạo có nhiều lan bám vào sống ký sinh, người dân đã lấy về trồng. Hiện, chính quyền đã cấm để bảo vệ cây".

Trên những cành cây hoa gạo ở xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An có nhiều loại cây khác bám vào ký sinh.

Cây hoa gạo là loại cây biểu tượng gắn với hình ảnh của làng quê, của tuổi thơ, là loài hoa mỗi khi nhắc đến lại cho ta cảm giác bình yên, gần gũi. Cây hoa gạo thuộc họ Bombacaceae, có tên gọi khác là cây mộc miên, ở vùng Tây Nguyên thường gọi là Pơ Lang.

Loài hoa này du nhập và được trồng nhiều ở các nước như Indonesia, Trung Quốc, Đài Loan và rồi khi vào đến nước ta, nó được trồng nhiều ở các làng quê gắn liền với đồng lúa và con những con người mộc mạc. Cứ như vậy đến tận ngày nay hoa gạo trở thành "linh hồn" biểu tượng mỗi khi chúng ta nhắc về làng quê Việt Nam.