Về Phú Thọ, ngắm cánh đồng chuyên canh rau an toàn, bán toàn siêu thị lớn

Giám đốc HTX rau an toàn Tứ Xã Nguyễn Văn Nghĩa nhấn mạnh, nhận thấy đất đai màu mỡ, bà con chịu khó nhưng cày bừa một năm 2 vụ lúa cũng chỉ đủ ăn, lãng phí nguồn lực… trong khi thị trường đang khan hiếm sản phẩm rau, củ, quả sạch, an toàn, thế là anh cùng bà con nông dân khởi nghiệp sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap.