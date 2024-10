Vụ hơn 150 công nhân ngộ độc ở Phú Thọ: Đình chỉ, phạt nặng công ty cung ứng suất ăn

Sáng nay (14/10), trao đổi với PV Dân Việt, ông Điêu Quang Đạo – Phó Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thanh Hải đã quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Thuỷ - đơn vị cung ứng suất ăn khiến hơn 150 công nhân Công ty TNHH Sunrise Apparel Việt Nam sau khi ăn bữa trưa phải nhập viện cấp cứu.

Công nhân Công ty TNHH Sunrise Apparel Việt Nam bị ngộ độc thực phẩm, nhập viện điều trị ở Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy ngày 28/8. Ảnh: Hoan Nguyễn

Theo đó, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Thuỷ (Công ty Hoàng Thủy), có địa chỉ tại Lô TT02, Khu Công nghiệp Thuỵ Vân (phường Vân Phú, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) bị xử phạt 180 triệu đồng do vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm.

"Công ty Hoàng Thủy có hành vi vi phạm về chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, tỉnh Phú Thọ quyết định xử phạt bổ sung bằng hình thức đình chỉ hoạt động chế biến, cung cấp thực phẩm của công ty trong thời hạn 4 tháng (kể từ ngày 9/10/2024)", ông Đạo nhấn mạnh.

Đồng thời Công ty Hoàng Thủy còn chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị công nhân bị ngộ độc.

Sau vụ việc hơn 150 người lao động nhập viện và thực trạng các lực lượng vào cuộc xử lý, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu các ngành, địa phương quản lý chặt quá trình từ sản xuất đến tiêu dùng đối với các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm được phân công quản lý.

Công ty Hoàng Thủy cung ứng suất ăn khiến công nhân bị ngộ độc thực phẩm bị xử phạt 180 triệu đồng, đình chỉ bán suất ăn trong 4 tháng. Ảnh: Hoan Nguyễn

Đặc biệt phải xây dựng phương án, chủ động tăng cường thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, xử trí ngộ độc thực phẩm rõ trách nhiệm, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; phân luồng, phân tuyến người bệnh…

Đồng thời, chú trọng hoạt động thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác an toàn thực phẩm với đơn vị thuộc quyền quản lý có hợp đồng cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn tập thể doanh nghiệp, trường học. Ngăn chặn kịp thời các loại thực phẩm không đảm bảo an toàn, không bảo quản đúng quy định, thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm,... nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.

"Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ thành lập hơn 480 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm ở cấp tỉnh, huyện, xã. Các đoàn đã kiểm tra hơn 4.200 cơ sở thực phẩm (479 sản xuất, 1.828 kinh doanh, 1.378 dịch vụ ăn uống, 134 bếp ăn tập thể, 465 thức ăn đường phố…). Kết quả kiểm tra cho thấy, có 4.016 cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm; có 268 cơ sở không đạt các quy định. Đoàn kiểm tra cũng đã tiêu hủy 250 sản phẩm; xử lý phạt tiền hành chính nhiều cơ sở vi phạm...", Phó Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ Điêu Quang Đạo thông tin thêm.

Trước đó, Dân Việt đã có loạt bài viết về việc ngày 28/8, hơn 150 công nhân Công ty TNHH Sunrise Apparel Việt Nam (địa chỉ tại Lô CN 5, Cụm công nghiệp Hoàng Xá, huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ; là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất về may mặc) bị đau bụng, mệt, buồn nôn, chóng mặt sau khi ăn suất cơm trưa cùng ngày phải nhập viện cấp cứu. Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, các công nhân được chẩn đoán bị ngộ độc thức ăn và được điều trị, ổn định sức khỏe, lần lượt được xuất viện về nhà. Đến hết ngày 30/8, không còn bệnh nhân nào liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm phải theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Qua xác minh, đơn vị cung cấp suất ăn cho công ty TNHH Sunrise Apparel Việt Nam là Công ty Hoàng Thủy do bà Nguyễn Thị Thủy làm chủ sở hữu. Vào bữa trưa 28/8, công ty Hoàng Thủy đã cung cấp 825 suất ăn, gồm có các món cá thu ù kho, rau bắp cải luộc, đậu sốt thịt và cơm trắng. Kết luận điều tra vụ việc, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ khẳng định, đây vụ ngộ độc thực phẩm tập thể nguyên nhân do ăn phải lượng histamin cao có trong cá thu ù kho của bữa ăn do công ty Hoàng Thủy cung ứng cho công nhân Công ty TNHH Sunrise Apparel Việt Nam.