Vì sao Công ty Đại An ở Bắc Ninh phải nộp lại hơn 300 triệu đồng và bị kiến nghị thanh tra thuế?

+ aA -

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện dự án Khu nhà ở phường Phù Khê, TP Từ Sơn do Công ty Đại An -TNHH (Công ty Đại An) làm chủ đầu tư.