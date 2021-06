Vinhomes thắng lớn tại giải thưởng bất động sản Châu Á – Thái Bình Dương (APPA) 2021

Thông tin về các dự án:





Thành phố thông minh quốc tế Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội) có diện tích 280ha, nằm tại trung tâm hành chính mới phía Tây Thủ đô. Là đô thị siêu kết nối, đại đô thị Vinhomes Smart City cách Trung tâm Hội nghị Quốc gia chỉ 7 phút lái xe, kết nối thuận tiện tới trụ sở các bộ, ngành, hơn 30 trường đại học, Khu công nghệ cao Láng - Hoà Lạc và các địa điểm khác trong thành phố thông qua Đại lộ Thăng Long và Đại lộ Lê Trọng Tấn. Đặc biệt, Vinhomes Smart City được quy hoạch nằm giữa tam giác vàng của 3 tuyến metro trọng yếu 5 - 6 - 7, cùng chuỗi tiện ích đẳng cấp nổi trội với bộ 3 công viên liên hoàn rộng 16,3ha, Vincom, Vinmec, Vinschool, Vinbus sẽ mang đến tiềm năng tăng giá trị không giới hạn trong tương lai cho dự án.





Thành phố thông minh - công viên Vinhomes Grand Park (TP.Thủ Đức, TP.HCM) có diện tích 271ha, sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm mới của Thành phố Thủ Đức vừa được thành lập. Vinhomes Grand Park nổi bật bởi mô hình Đại đô thị đẳng cấp quốc tế tích hợp đầy đủ hệ sinh thái Vingroup (Vincom - Vinmec - Vinschool - VinBus), công nghệ 4.0 trong quản lý vận hành và chuỗi cảnh quan tiện ích độc đáo quy mô hàng đầu Đông Nam Á. Với việc phát triển đồng thời những dự án như The Rainbow, The Manhattan, The Manhattan Glory, The Origami, Vinhomes Grand Park mang đến những đại tiện ích như Công viên Grand Park 36ha, Đại lộ Ánh sáng, Bến thuyền cao cấp Manhattan Glory, bộ đôi vườn Nhật Bản… biến đại đô thị trở thành biểu tượng cho cuộc sống đẳng cấp mới của TP.HCM.





Grand World Phú Quốc thuộc quần thể Phú Quốc United Center – được kiến tạo với mục tiêu trở thành thành phố lễ hội – giải trí – mua sắm không ngủ theo mô hình kinh tế đêm kinh doanh 24/7 đầu tiên tại Việt Nam. Với quy mô 85 ha, Grand World sở hữu hệ thống lưu trú đa dạng từ mini hotel, condotel…; thiên đường ẩm thực – mua sắm từ hàng trăm thương hiệu bán lẻ; những điểm check – in hội tụ tinh hoa văn hoá 5 châu như kênh đào Venice lãng mạn, công trình tre lớn nhất Việt Nam, nhà trưng bày gấu Teddy đầu tiên, 2 show thực cảnh đa phương tiện kỷ lục Việt Nam … đặc biệt là Corona – casino đầu tiên cho phép người Việt vào cửa. Tất cả đều hoạt động không ngừng nghỉ suốt 24 giờ/ngày, 365 ngày/năm, tạo nên vòng quay náo nhiệt và không gian hội hè bất tận, tràn đầy năng lượng như các thành phố không ngủ nổi tiếng trên thế giới.