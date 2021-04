Mở bán tòa căn hộ dịch vụ đầu tiên tại Vinhomes Smart City

Chỉ với chi phí đầu tư ban đầu từ 267 triệu đồng, khách hàng sẽ được nhận nhà ngay để cho thuê với cam kết lợi nhuận 7%/năm trong vòng 18 tháng, tận hưởng "song an": an nhàn về quản lý và an tâm về lợi nhuận.

Tòa căn hộ dịch vụ Gateway Tower sở hữu vị trí đắc địa khi nằm tại khu vực trung tâm đô thị Vinhomes Smart City, kết nối thuận tiện với Đại lộ Thăng Long và cầu vượt nối đường Lê Trọng Tấn. Chính thức ra mắt khi tất cả tiện ích nội khu đã đi vào hoạt động, tòa căn hộ sẽ trở thành tâm điểm đầu tư đắt giá khu vực phía Tây Hà Nội do được quản lý, vận hành và cho thuê bởi Vinhomes - thương hiệu bất động sản số 1 Việt Nam.

Gateway Tower toạ lạc tại tâm điểm phồn hoa Sapphire 2 - phân khu sở hữu shop downtown thời thượng và shop khối đế sầm uất phục vụ mọi nhu cầu mua sắm-ẩm thực-giải trí của khách thuê.

Khách mua căn hộ Gateway Tower sẽ được nhiều ưu đãi đặc biệt hấp dẫn nhân dịp mở bán. Cụ thể, khách hàng chỉ cần trả trước 20% giá trị căn hộ - tương đương từ 267 triệu đồng - đã có thể nhận nhà ngay. Với khoản vay ngân hàng lên tới 80% giá trị căn hộ, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng, giúp khách hàng có thêm thời gian thu xếp tài chính. Căn hộ dịch vụ Gateway Tower cũng được bàn giao nội thất cơ bản để khách hàng thảnh thơi và tối ưu hoá khoản đầu tư khi có thể khai thác cho thuê ngay sau khi nhận nhà mà không mất thời gian chờ đợi cải tạo nội thất.

Đặc biệt, khách hàng mua căn hộ dịch vụ tại toà Gateway Tower được Vinhomes cam kết lợi nhuận 7%/năm trong 18 tháng. Chính sách này giúp nhà đầu tư an tâm trong thời gian đầu khi vừa được hỗ trợ lãi suất, vừa nắm chắc được một khoản lợi nhuận. Về dài hạn, lợi nhuận của nhà đầu tư được bảo đảm nhờ kinh nghiệm vận hành, quản lý của Vinhomes cũng như nguồn khách thuê ổn định là đội ngũ chuyên gia nước ngoài làm việc tại khu vực phía Tây Hà Nội. Xung quanh Vinhomes Smart City hiện có hơn 30 trường đại học và gần 100 dự án được đầu tư tại khu công nghệ cao Láng – Hoà Lạc. Đại đô thị cũng nằm kế cận khu vực Mỹ Đình – nơi có nhiều chuyên gia cao cấp nước ngoài làm việc.

Các căn hộ Gateway Tower được trang bị đầy đủ nội thất giúp nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể sẵn sàng cho thuê sinh lời ngay.

Nằm trong Vinhomes Smart City, Gateway Tower hưởng trọn vẹn hệ sinh thái Vingroup với "bộ tứ kim cương": Vinhomes – Vincom – Vinmec – Vinschool, đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống. Bên cạnh đó, tòa nhà cũng được thiết kế chuyên biệt để phục vụ nhu cầu cho thuê như sảnh đón tiếp sang trọng ngay dưới chân tòa nhà để tiếp đón đối tác, bộ phận lễ tân và chăm sóc khách hàng sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách thuê.

Về môi trường sống, khách thuê căn hộ Gateway Tower có cơ hội kết nối với cộng đồng cư dân đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ đang sinh sống tại Vinhomes Smart City. Các tiện ích nội khu cũng đặc biệt chú ý đến yếu tố "xanh – vì sức khỏe" như 3 công viên liên hoàn 16,3ha trải dài 3km, gồm: Công viên Nhật Bản Zen Park rộng 6,1ha với tennis, cầu lông, bóng rổ, sân patin...; Công viên thể thao Sportia trang bị hơn 1000 chức năng tập; Công viên trung tâm Central Park với hồ trung tâm rộng 4,2ha và bãi cát trắng, khu BBQ ngoài trời, sân tập mini-golf; hồ bơi 4 mùa trong nhà tại Vincom, hồ bơi ngoài trời và công viên nội khu ...

Hệ thống VinBus nội khu và ngoại khu sắp đi vào hoạt động ngay trong năm 2021 và 3 tuyến metro số 5-6-7 trong tương lai khiến Gateway Tower dễ dàng kết nối với các khu vực lân cận. Cùng với đó, 4 trụ cột thông minh An ninh thông minh - Vận hành thông minh - Căn hộ thông minh (sản phẩm thương mại) - Cộng đồng thông minh giúp Gateway Tower trở thành lựa chọn hàng đầu về căn hộ cho thuê tại khu vực phía Tây Hà Nội.

Ngoài ra, uy tín của Vinhomes chính là lợi thế độc quyền, giúp nhà đầu tư an nhàn về quản lý, an tâm về lợi nhuận, đồng thời là bảo chứng bền vững giúp bảo toàn và gia tăng giá trị của bất động sản trong tương lai.

Với chính sách bán hàng ưu việt cùng tiềm năng vượt trội về nguồn khách thuê – đặc biệt là khách thuê người nước ngoài, Gateway Tower là lựa chọn lý tưởng cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp để tận hưởng đồng thời "song an" - an nhàn về quản lý và an tâm về lợi nhuận khi đầu tư căn hộ cho thuê tại đại đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế duy nhất tại phía Tây Hà Nội.

Website: https://smartcity.vinhomes.vn