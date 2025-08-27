Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 27/08/2025 14:16 GMT+7

Xã Xuân Phú của TP Đà Nẵng phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế – du lịch sinh thái - văn hóa giàu bản sắc

Trần Hậu - Đoàn Hồng Thứ tư, ngày 27/08/2025 14:16 GMT+7
Xã Xuấn Phú (mới), thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở hợp nhất địa giới hành chính xã Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú và thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (cũ). Sau khi hợp nhất, phát huy tiềm năng, lợi thế có sẵn của địa phương, Xuấn Phú phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế – du lịch sinh thái - văn hóa giàu bản sắc.
Phóng viên Dân Việt đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch UBND xã Xuân Phú để tìm hiểu rõ hơn về những mục tiêu, định hướng của xã mới sau hợp nhất.

Việc hợp nhất nhiều địa phương thành một xã mới sẽ mở ra nhiều cơ hội để địa phương phát huy các thế mạnh tổng lực nhằm phát triển kinh tế tạo bước đột phát mới. Xin bà hãy cho biết, xã mới hiện nay có những tiềm năng, lợi thế như thế nào cho phát triển của địa phương trong tương lai gần và những năm tiếp theo?

Xã Xuân Phú được hình thành trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 4 đơn vị gồm xã Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú và thị trấn Hương An. Xã Xuân Phú mới có diện tích tự nhiên 51,99 km2, dân số 37.083 người, với 27 thôn.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch UBND xã Xuân Phú chia sẻ với PV. Dân Việt về những mục tiêu, định hướng của địa phương trong thời gian tới. Ảnh: T.H.

Cơ sở hạ tầng của các địa phương trước khi hợp nhất tương đối đồng bộ, trình độ dân trí và nguồn nhân lực ổn định đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh và toàn diện.

Về giao thông, xã có tuyến quốc lộ 1, đường cao tốc, đường sắt quốc gia đi ngang qua địa bàn xã, bên cạnh đó bến xe Hương An cũng đã được quy hoạch và chuẩn bị đầu tư xây dựng.

Trên địa bàn xã đã có các khu phố chợ như chợ Bà Rén, chợ Mộc Bài, chợ Hương An đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương hàng hoá trên địa bàn xã.

Xuấn Phú đã hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp như: Khu công nghiệp Đông Quế Sơn, cụm công nghiệp Hương An, cụm công nghiệp Đồng Dài. Ngoài ra còn có khu công nghiệp Bắc Thăng Bình 1 (đã có trong quy hoạch tỉnh Quảng Nam cũ và xã sẽ tiếp tục kêu gọi để thu hút đầu tư).

Sau hợp nhất, xã Xuân Phú có nhiều tiềm năng, lợi thế để trở thành trung tâm kinh tế – du lịch sinh thái - văn hóa giàu bản sắc. Ảnh: T.H.

Xã Xuân Phú có đất đai phù sa màu mở và điều kiện hạ tầng thủy lợi tương đối hoàn chỉnh rất thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, đặc biệt là các vùng chuyên canh sản xuất lúa giống, sản xuất đậu phộng (lạc)....

Địa phương cũng đã ứng dụng mạnh mẽ thành tựu khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động quản lý, sản xuất và đời sống xã hội. Ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại, từng bước xây dựng xã thông minh; đảm bảo phục vụ cho quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.

Mặc dù xã Xuân Phú có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển, tuy nhiên để Xuân Phú phát triển nhanh và bền vững địa phương còn rất nhiều việc phải làm, bà hãy cho biết một vài giải pháp cụ thể để phát huy tốt các dư địa của địa phương sau hợp nhất?

Thứ nhất, xã Xuân Phú sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ. Chú trọng mạng lư­ới đường giao thông nông thôn, tận dụng tối đa các cơ chế đầu tư của Trung ương, thành phố để phát triển mạng lưới giao thông trên địa bàn xã.

Thứ hai, đẩy mạnh phát triển liên kết với doanh nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng cường công tác thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Thứ ba, đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi thu hút nhà đầu tư vào khu, cụm công nghiệp.

Xuân Phú có tuyến quốc lộ 1, đường cao tốc, đường sắt quốc gia đi ngang qua địa bàn rất thuận lợi phát triển thương mại dịch vụ. Ảnh: T.H.

Thứ tư, phát triển kinh tế gắn với việc bảo vệ và cải thiện môi trường, đảm bảo cho phát triển bền vững.

Thứ năm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, an ninh nông thôn, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế xã hội; giữ gìn và phát huy vai trò khối đại đoàn kết trong khu dân cư.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã giúp xã phát triển toàn diện mọi mặt của đời sống xã hội. Sau khi hợp nhất, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện hai chương trình này ra sao?

Trước khi hợp nhất xã Quế Xuân 1, Quế Xuân 2 được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao (năm 2024), xã Quế Phú công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu (năm 2024), còn thị trấn Hương an đang xây dựng đô thị văn minh (đạt 7/9 tiêu chí). Bên cạnh đó, tập trung phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng vùng nguyên liệu nông sản, theo hướng sản xuất hữu cơ, đảm bảo an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị, hoàn thiện quy trình sản xuất, chế biến sản phẩm nhằm nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm OCOP, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Các khu phố chợ là điểm sáng trong phát triển thương mại dịch vụ tại xã Xuân Phú. Ảnh: T.H.

Sau khi hợp nhất, xã Xuân Phú được phiên là xã nông thôn mới; trong giai đoạn đến, xã tiếp tục phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030. Trước hết Xuân Phú kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý nông thôn mới xã, tổ chức rà soát lại các tiêu chí trong bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025.

Xuân Phú đang tập trung kêu gọi đầu tư, phát triển du lịch sinh thái trên dòng sông Bà Rén, đây là ưu tiên hàng đầu trong xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch. Ảnh: Duy Thái.

Vận động nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới để phát huy hết vai trò chủ thể của người dân, chung sức, chung lòng, vào cuộc tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, với phương châm xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch sinh thái.

Đồng thời tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, nâng cấp hoàn thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm OCOP, quan tâm nhãn hiệu, thiết kế bao bì và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm.

Xuân Phú tập trung đẩy mạnh thương mại dịch vụ, tạo động lực để địa phương phát triển toàn diện. Ảnh: T.H.

Đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất; vận dụng các chính sách hỗ trợ khuyến công nhằm khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, phát triển sản phẩm mới, sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

Bà hãy cho biết những mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội nói chung, định hướng về quy hoạch, phát triển vùng kinh tế trọng điểm, phát triển không gian đô thị trung tâm…, nhằm giúp xã phát triển toàn diện hơn trong thời gian đến?

Công tác quy hoạch phải đi trước một bước, trước mắt khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung của xã đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đảm bảo phù hợp và tích hợp vào quy hoạch chung của thành phố Đà Nẵng. Quy hoạch phải xác định rõ các phân khu chức năng: khu vực đô thị hóa, khu vực phát triển công nghiệp, khu vực nông nghiệp công nghệ cao, vành đai xanh, các khu bảo tồn văn hóa, cảnh quan.

Trong không khí hân hoang của xã mới sau hợp nhất, xã Xuân Phú đã đón nhận 8 thanh niên viết đơn lên đường nhập ngủ năm 2026 (trong đó có 6 nam và 2 nữ). Ảnh: Ban chỉ huy Quân sự xã Xuân Phú.

Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao năng suất lao động, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực và nguồn lực chủ yếu để phát triển nhanh, bền vững. Thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Chủ động phối hợp kêu gọi, thu hút đầu tư lấp đầy cụm công nghiệp Hương An, khu công nghiệp Đông Quế Sơn và triển khai đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Đồng Dài. Ưu tiên các dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao, các ngành công nghiệp phụ trợ để phục vụ cho các khu kinh tế, khu công nghệ cao của thành phố Đà Nẵng.

Công nghiệp - xây dựng là thế mạnh trong phát triển kinh tế của xã Xuân Phú hôm nay. Ảnh: T.H.

Tiếp tục khuyến khích người dân mở rộng quy mô đầu tư, kinh doanh, đa dạng hoá sản phẩm, ngành nghề. Kêu gọi các nguồn lực đầu tư nâng cấp các chợ Hương An, Bà Rén, Mộc Bài theo mô hình chợ văn minh, hiện đại, phát triển kinh tế đêm để khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có bờ kè dọc theo sông Ly Ly. Lập đề án kêu gọi đầu tư, phát triển du lịch sinh thái trên dòng sông Bà Rén. Nghiên cứu xây dựng Đề án "Phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề xã Xuân Phú, kết nối vào chuỗi sản phẩm du lịch chung của thành phố Đà Nẵng"; khai thác các giá trị từ 21 di tích lịch sử, các làng nghề truyền thống; tiếp tục kêu gọi đầu tư khu phố chợ Mộc Bài để tạo diện mạo cho sự phát triển của xã.

Giai đoạn 2025 - 2030 xã Xuấn Phú phấn đấu tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân hàng năm từ 10-12%, thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 105 triệu đồng/người vào năm 2030; cơ cấu kinh tế nông - lâm nghiệp chiếm không quá 10%; công nghiệp - xây dựng chiếm từ 57-59%; thương mại - dịch vụ chiếm từ 33-35%.

Xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch UBND xã Xuân Phú về những chia sẻ đầy tâm huyết.

