Xưởng may biến vải vụn thành sản phẩm hình Rồng độc đáo tại Hà Nội.

Nằm tại phố Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội), xưởng may KymViet có những thợ may thật đặc biệt. Họ là những người khiếm thính nhưng có đôi tay thoăn thoắt tạo ra những chú Rồng Việt thổ cẩm nhồi bông để chào đón năm mới Giáp Thìn 2024. Xưởng may nằm ở ngay tầng 1, bước vào trong chỉ có tiếng lạch cạch của máy khâu, không một tiếng người nói chuyện. Bởi nơi đây có 100% lao động là người khuyết tật, trong đó 93% là người khiếm thính. Trong từng mỗi người thợ, họ khát khao được sống được cống hiến và tự kiếm được thu nhập cho chính bản thân.