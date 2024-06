Cả làng rủ nhau dậy sớm tham gia lễ hội bắt cá, có những con nặng tới 4 kg

Chị Nguyễn Thị Lý (51 tuổi, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) vui mừng khi bắt được 2 con cá to, mỗi con nặng hơn 3kg. "Hôm nay là ngày lễ hội của người dân địa phương, chúng tôi tin rằng ai bắt được cá ngày hôm nay sẽ có may mắn. Tôi sẽ về chia sẻ sự may mắn này cho những người xung quanh.