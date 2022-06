Cả làng ở Hà Tĩnh lội nước cầm nơm, tham gia lễ hội bắt cá Đồng Hoa

Ông Lê Trung Viền (trú tại khối 11, TT Xuân An, huyện Nghi Xuân), cho biết: “Lễ hội bắt cá đã có từ lâu đời, hàng năm cứ đến tháng 5 (AL), người dân chúng tôi lại nao nức để tham gia. Theo quan niệm của người dân địa phương, đi bắt cá ngày giúp người dân có thêm may mắn, ai bắt được cá to năm đó rất thuận lợi. Cá bắt về chúng tôi chia cho người thân, hàng xóm để làm cơm cúng ông bà tổ tiên chứ không bán”. Ảnh: PV