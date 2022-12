Các sản phẩm của Việt Nam trưng bày, giới thiệu tại Triển lãm sẽ bao gồm các sản phẩm do các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng (Tổng cục CNQP, Quân chủng PK-KQ, Quân chủng Hải quân, Học viện KTQS, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội và các công ty thương mại, dịch vụ của Bộ Quốc phòng) và Bộ Công an (Cục Công nghiệp an ninh) nghiên cứu, chế tạo.