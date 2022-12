Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 do Bộ Quốc phòng tổ chức, thu hút sự tham gia của hơn 170 công ty, doanh nghiệp quốc phòng đến từ 30 quốc gia trên thế giới và các bộ, ban, ngành của Việt Nam với hơn 250 đoàn khách quốc tế tham dự, trưng bày giới thiệu sản phẩm công nghiệp phục vụ quốc phòng.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 do Bộ Quốc phòng tổ chức. Ảnh: BTC

Quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

Buổi lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 vinh dự đón Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu khai mạc. Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Về các vị khách quốc tế có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ; Chủ nhiệm Chính trị các Lực lượng vũ trang Cuba; các đại sứ, đại diện lãnh đạo bộ quốc phòng, chỉ huy quân đội các nước.

Trong bài phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: "Đây là dịp để tất cả chúng ta thắt chặt hơn mối quan hệ và cũng là cơ hội để Việt Nam được chào đón bạn bè quốc tế, chia sẻ văn hóa, nghệ thuật, giới thiệu về đất nước, con người của Việt Nam - một dân tộc yêu chuộng hòa bình, thân thiện, cần cù, mến khách".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Ảnh: BTC

Sau lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng lãnh đạo các bộ, ngành tham quan các gian hàng trưng bày tại triển lãm và xem màn trình diễn chào mừng Triển lãm đặc sắc, ấn tượng do lực lượng không quân và đặc công QĐND Việt Nam thực hiện.

Tham dự Triển lãm, gian hàng Du lịch Việt Nam quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch quốc gia Vietnam – Timeless Charm và thông điệp "Live fully in Vietnam: Explore, Relax and Play" mời gọi du khách quốc tế ở khắp nơi trên thế giới hãy đến với Việt Nam an toàn, thân thiện, hấp dẫn để có được trải nghiệm trọn vẹn ở Việt Nam.

Cùng với đó, gian hàng cũng trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm, hình ảnh về các dòng sản phẩm chủ đạo của du lịch Việt Nam như du lịch biển đảo, du lịch văn hóa di sản, du lịch sinh thái… và những điểm đến du lịch nổi bật của Việt Nam.