Theo chân cán bộ đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy cùng lực luợng chức năng tới kiểm tra công tác PCCC tại Siêu thị Aeon The Nine (số 9 Phạm Văn Đồng) - một trong những địa điểm tập trung đông người ra vào trên địa bàn phường Mai Dịch.

Tại đây, báo cáo với lực lượng chức năng, đại diện ban quản lý siêu thị cho biết, cơ sở này có diện tích khoảng 1.400 m2 với 54 nhân viên hoạt động cả ngày, trong cơ sở đã trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định.

Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy kiểm tra thiết bị PCCC tại một siêu thị trên địa bàn.

Cụ thể, trong siêu thị các tủ PCCC được bố trí đủ và đúng quy định, các bình chữa cháy, và họng nước chữa cháy vách, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống báo cháy đều ở ở trạng thái sẵn sàng hoạt động khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Nhiều nhân viên siêu thị đã được tập huấn về công tác PCCC.

Hoạt động kiểm tra này nằm trong kế hoạch số của Công an Hà Nội về việc tăng cường công tác PCCC&CNCH mùa hanh khô và Tết Nguyên Đán 2023 trên địa bàn. Thực hiện kế hoạch trên, trong thời gian qua, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy phối với các đơn vị đơn vị chức tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn trong đó gồm các chợ và siêu thị.

Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy kiểm tra thiết bị PCCC, cũng như hướng dẫn bảo vệ tại siêu thị cách bảo quản thiết bị PCCC đúng cách.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra công tác PCCC tại siêu thị.

Hầu hết các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đều chấp hành nghiêm các quy định về PCCC. Ngoài ra, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy cũng tổ chức nhiều lớp tập huấn để đảm bảo người dân cũng như các hộ kinh doanh trên địa bàn nắm vững kiến thức về PCCC.