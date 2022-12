Hơn một tháng tổng kiểm tra PCCC, huyện Quốc Oai đã phát hiện bao nhiêu cơ sở vi phạm?

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Quốc Oai, sau hơn 6 tuần triển khai thực hiện cao điểm tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH, Công an huyện Quốc Oai đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, thực hiện hiệu quả công tác rà soát, thống kê, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn chủ trì hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Quốc Oai.

Kiên quyết xử lý vi phạm về PCCC&CNCH, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định, thành lập các đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện về PCCC&CNCH theo quy định.

Cụ thể, từ ngày 15/10 đến ngày 30/11, lực lượng Công an huyện đã kiểm tra 561 lượt cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, đạt 100% chỉ tiêu giao. Trong đó, đã xử phạt 153 vụ với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng, tạm đình chỉ 22 cơ sở.

Lực lượng Công an xã, thị trấn đã kiểm tra 4.361 lượt cơ sở, xử phạt 16 vụ với tổng số tiền hơn 26,2 triệu đồng.

Quá trình rà soát, kiểm tra đã kết hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cơ sở, chủ hộ gia đình thực hiện các giải pháp, biện pháp nâng cao mức độ an toàn về PCCC&CNCH tại cơ sở.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của chủ cơ sở, chủ hộ gia đình và người dân trong công tác PCC&CNCH.

Ông Phạm Quang Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Quốc Oai yêu cầu trong thời gian tới, các Phòng, Ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của thành phố, Công an thành phố về công tác PCCC&CNCH.

Công an huyện và Công an các xã thị trấn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai kịp thời các văn bản, hướng dẫn về công tác PCCC; phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên việc thực hiện PCCC tại các cơ sở.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm việc rà soát, cập nhật số liệu các cơ sở, đảm bảo đến ngày 5/12, 100% các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC phải được kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH.

Tiếp tục rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, kể cả cơ sở đang hoạt động, dừng hoạt động công khai trên các phương tiện truyền thông danh sách các cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, ngừng hoạt động.

Bên cạnh đó, phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân giám sát chặt chẽ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng các cơ sở này hoạt động chui, tăng cường tuyên truyền kết hợp kiểm tra nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc duy trì các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH.