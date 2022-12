51 quán Karaoke ở huyện Thanh Trì vi phạm nghiêm trọng PCCC

Công an huyện Thanh Trì cho biết, thực hiện chiến dịch 60 ngày đêm tổng kiểm tra, rà soát an toàn PCCC theo kế hoạch của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, đơn vị đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp về phòng, chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ.



Qua nắm tình hình và kiểm tra thực tế, chỉ huy Công an huyện Thanh Trì kịp thời có những yêu cầu, chỉ đạo quyết liệt để cán bộ chiến sỹ thực thi nhiệm vụ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, hiệu quả đảm bảo PCCC. Ảnh: Công an huyện Thanh Trì.

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, Công an huyện Thanh Trì tập trung kiểm tra đường, lối thoát nạn; chống tụ khói, ngăn cháy lan, nhất là việc sử dụng vật liệu trang trí nội thất, cách âm bảo đảm tính chịu lửa theo quy định; trang bị hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động và kết nối liên thông để tự động ngắt hệ thống điện của dàn âm thanh tại các phòng hát khi có tín hiệu báo cháy…

Qua kiểm tra, Công an huyện tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động 51 quán Karaoke do vi phạm nghiêm trọng các quy định về đảm bảo an toàn PCCC. Xử phạt hành chính 23 cơ sở vi phạm với số tiền hơn 885 triệu đồng, đồng thời công khai danh sách các cơ sở này.

Nhằm ngăn chặn các quán Karaoke ở không đủ điều kiện PCCC nhưng hoạt động "chui", Công an huyện đã lập rào chắn, biển cảnh báo trước các quán vi phạm để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Theo đánh giá của Công an huyện Thanh Trì, những cơ sở Karaoke bị đình chỉ và tạm đình chỉ đa số mắc các lỗi như hệ thống đường, lối thoát nạn bên trong không đảm bảo số lượng, điều kiện PCCC do hầu hết các cơ sở đều là nhà ở, sau đó cải tạo lại công năng sử dụng, kết cấu tường là loại nhà ống dọc nhiều tầng, chỉ có 1 lối ra duy nhất tại tầng 1.

Hệ thống điện bên trong các phòng hát tiềm ẩn nhiều nguy cơ chập cháy liên quan đến hệ thống điện, nhiều cơ sở không đảm bảo điều kiện để hoạt động, chưa trang bị đầy đủ phương tiện PCCC ban đầu, hoặc có trang bị nhưng các phương tiện nhưng đã cũ hỏng, không có giá trị sử dụng...

Điều đáng lo ngại nhất là việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC của chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke còn mang tính chất đối phó, chưa phải thực sự tiếp thu để làm tốt các quy định của pháp luật.

Qua kiểm tra, công tác PCCC ở nhiều cơ sở còn có ý thức chủ quan, mang tính hình thức, đối phó với sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Xuất phát từ thực tế trên, Công an huyện Thanh Trì đã yêu cầu các cơ sở có vi phạm tạm dừng hoạt động kinh doanh, kiến nghị khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót trong khoảng thời gian theo quy định…