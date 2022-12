Quận Thanh Xuân: Trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng

Lễ bàn giao trang bị phương tiện PCCC&CNCH cho lực lượng dân phòng địa bàn quận Thanh Xuân

Lực lượng dân phòng luôn là lực lượng cơ sở phát hiện và tổ chức cứu chữa các tình huống cháy, nổ giai đoạn ban đầu, khi sự cố mới xảy ra. Do đó, trong công tác PCCC cần xác định vị trí, tầm quan trọng của lực lượng dân phòng. Từ thực tế trên cho thấy vai trò của lực lượng dân phòng trong công tác PCCC&CNCH tại địa phương là rất quan trọng; việc đầu tư và phát hiệu quả hoạt động của lực lượng này sẽ góp phần giảm thiểu số vụ cháy xảy ra, kịp thời dập tắt các đám cháy ngay từ khi mới phát sinh, không để cháy lan, cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Hiện trên địa bàn quận Thanh Xuân có 231 đội dân phòng thuộc các tổ dân phố. Các đội dân phòng trên địa bàn đều đã được trang bị phương tiện PCCC&CNCH ban đầu như bình chữa cháy, đèn pin, búa, rìu, xà beng, búa tạ,.. Ban chỉ huy, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân luôn tập trung rà soát, kiện toàn về lực lượng dân phòng, đảm bảo đáp ứng các điều kiện cần thiết về trang phục, thiết bị bảo hộ cá nhân, nơi làm việc và chế độ chính sách cho thành viên đội dân phòng trong hoạt động PCCC&CNCH.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thắng – Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân, Công an quận luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến lực lượng PCCC tại chỗ, nhất là đối với lực lượng dân phòng. Ngoài việc tham mưu đề xuất trang thiết bị PCCC&CNCH cho lực lượng, đơn vị còn tăng cường huấn luyện nâng cao nghiệp vụ để lực lượng trở thành phòng tuyến bước đầu trong công tác PCCC.

Thượng tá Nguyễn Văn Thắng – Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân bàn giao trang bị phương tiện PCCC&CNCH cho lực lượng dân phòng

“Trong thời gian tới, Công an quận sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND quận và các cơ quan chức năng thường xuyên củng cố kiện toàn lực lượng PCCC tại chỗ, lực lượng dân phòng bảo đảm về số lượng, chất lượng, bảo đảm các công tác về PCCC duy trì hoạt động thường xuyên ổn định” - Thượng tá Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Thời gian qua, lực lượng dân phòng quận Thanh Xuân đã bước đầu đã phát huy được tính hiệu quả nhất định, là cánh tay nối dài của UBND và Công an các phường trong công tác đảm bảo an toàn về PCCC tại địa bàn, nhất là đối với khu dân cư, hộ gia đình. Đặc biệt, trong công tác CNCH, lực lượng đã phối hợp, hỗ trợ Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn người dân thoát nạn, thoát hiểm trong những vụ việc đơn giản; di chuyển và bảo vệ tài sản, an ninh trật tự phục vụ công tác chữa cháy.

Tới đây, Công an quận Thanh Xuân tiếp tục xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng thuộc 11 phường, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới, theo phương châm "4 tại chỗ". Cùng đó, tăng cường huấn luyện, đào tạo, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng đảm bảo đáp ứng yêu cầu để xử lý các tình huống cháy nổ, sự cố, tai nạn trong giai đoạn ban đầu.